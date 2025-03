Ca sĩ Hà Anh Tuấn trở thành đại sứ bảo vệ động vật hoang dã

Chiến dịch do Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) khởi xướng, phối hợp thực hiện cùng Viet Vision và STORII, hướng đến mục tiêu chấm dứt việc sử dụng động vật hoang dã trái phép tại Việt Nam, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và môi trường tự nhiên.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn bên gốc cây Tung cổ thụ, một trong những báu vật của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ảnh cắt từ màn hình video.

“RỪNG LẶNG” cũng nằm trong chuỗi chiến dịch Chấm dứt sử dụng động vật hoang dã trái phép với bốn thông điệp cốt lõi TỪ CHỐI - LÊN TIẾNG - TẨY CHAY - THÔNG BÁO các hành vi sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Việt Nam được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên xếp hạng đa dạng sinh học thứ 16 trên thế giới với hệ động thực vật vô cùng phong phú, trong đó có nhiều loài đặc hữu (chỉ tìm thấy ở Việt Nam).

Những năm qua, hoạt động săn bắt, buôn bán động vật hoang dã cùng sinh cảnh bị thu hẹp đã khiến nhiều loài động vật bị suy giảm nghiêm trọng, một số loài đến bên bờ tuyệt chủng.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện trong video kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã.

Theo Danh lục Đỏ và Sách Đỏ Việt Nam phiên bản năm 2024 mới được công bố, số lượng các loài động vật nguy cấp ở Việt Nam tăng nhanh trong 17 năm qua, từ 836 loài lên 1.398 loài.

Trong đó, 5 loài động vật đã bị tuyệt chủng (bậc EX - Extinct) hoặc tuyệt chủng trong tự nhiên (bậc EW - Extinct in the Wild) ở Việt Nam gồm Tê giác Java một sừng, Rùa ba-ta-gua miền nam, Cá sấu hoa cà, Gà lôi lam mào trắng và Hươu sao.

Hàng trăm loài động vật khác cũng suy giảm tới hơn 80% số lượng cá thể ngoài tự nhiên trong vòng 30 năm qua. Một số loài vật không ghi nhận được dấu vết ngoài tự nhiên hàng chục năm nay như Hổ, Sao La hay Mèo ri.