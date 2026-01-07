Ca sĩ duy nhất được diễn 7 mùa Táo quân, cứ xuất hiện là bị mắng

Trong lịch sử phát sóng của Táo Quân, Minh Quân là trường hợp hiếm hoi không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng lại gắn bó bền bỉ suốt nhiều năm và để lại một dấu ấn rất riêng. Nam ca sĩ được diễn tổng cộng 7 mùa Gặp Nhau Cuối Năm, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo tiếng cười, trở thành một phần ký ức quen thuộc của khán giả đêm Giao thừa.

Minh Quân bén duyên với Táo Quân từ năm 2013, theo lời gợi ý của NSND Xuân Bắc (ảnh: FB)

Minh Quân bén duyên với Táo Quân từ năm 2013, theo lời gợi ý của NSND Xuân Bắc. Từ đó đến nay, anh là ca sĩ duy nhất xuất hiện nhiều mùa liên tiếp với tư cách diễn viên, gắn liền với vai Thiên Lôi. Trái ngược hình ảnh điển trai, thư sinh ngoài đời, Thiên Lôi của Minh Quân bước lên sân khấu với tạo hình “khó quên”: mặt bôi đen, tóc xù, hàm răng vổ và dáng đi ngúng nguẩy. Chính sự đối lập này khiến nhân vật nhanh chóng trở thành điểm nhấn gây cười. Với riêng Táo Quân, Minh Quân từng chia sẻ việc phải đeo răng giả khi đóng Thiên Lôi khiến phát âm khó khăn, môi khô và không thoải mái, nhưng chính sự “hy sinh ngoại hình” đó lại góp phần tạo nên một nhân vật khó thay thế trong ký ức khán giả.

Thiên Lôi cứ xuất hiện là bị Cô Đẩu mắng

Trên sân khấu, Thiên Lôi là “nạn nhân thường trực” của Cô Đẩu do NSND Công Lý thủ vai. Những màn mắng mỏ dồn dập, những biệt danh nửa đùa nửa châm chọc cùng vẻ ngờ nghệch của nhân vật đã tạo nên một phiên bản Thiên Lôi bị đánh giá là “xấu nhất lịch sử”, hay còn được gọi là “khỉ đầu chó”. Việc “cứ xuất hiện là bị mắng” vô tình trở thành thương hiệu, góp phần làm nên màu sắc riêng cho mỗi mùa Táo Quân có Minh Quân góp mặt.

"Thiên Lôi xấu nhất lịch sử" của Táo Quân (ảnh cap màn hình)

Ít ai biết rằng, vai trò của Minh Quân tại Táo Quân không chỉ dừng lại ở vài phút xuất hiện trên sân khấu. Anh là người phụ trách âm nhạc, trực tiếp tuyển chọn ca khúc, phối khí và thực hiện các bản thu âm cho chương trình. Trong hậu trường, Minh Quân được xem như “phù thủy âm nhạc” đứng sau loạt bản nhạc chế mỗi năm. Với nền tảng thanh nhạc vững vàng, anh không chỉ hướng dẫn dàn nghệ sĩ thu âm mà còn trực tiếp tham gia thể hiện nhiều đoạn hát, góp phần tạo nên những giai điệu lan truyền mạnh mẽ mỗi dịp Tết. Phòng thu tại nhà riêng của anh từng là điểm hẹn quen thuộc của các Táo trong những đêm làm việc kéo dài đến khuya.

Năm 2024, Minh Quân vẫn đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc cho Táo Quân. Minh Quân cho hay, phần âm nhạc thường được chốt khá muộn. Khi diễn viên tập xong, có khung kịch bản, lời thoại rồi mới tính đến ca khúc, đặt lời, người diễn rồi thu âm. Minh Quân sẽ sửa lời chế phù hợp với nhân vật.

Trong hậu trường, Minh Quân được xem như “phù thủy âm nhạc” đứng sau loạt bản nhạc chế mỗi năm của Táo Quân (ảnh: FB)

Trước khi gắn liền với Táo Quân, Minh Quân từng là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc nhẹ Việt Nam đầu những năm 2000. Tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến qua màn song ca Khúc Giao Mùa cùng Mỹ Linh - ca khúc đến nay vẫn được xem là “hit quốc dân” mỗi dịp xuân về. Sau đó, Minh Quân tiếp tục ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Nếu Phải Xa Nhau, Mùa Thu Vàng, Dẫu Có Lỗi Lầm, Bước Phiêu Bồng,... trở thành ký ức âm nhạc của thế hệ khán giả 8x, 9x. Sự nghiệp của Minh Quân còn gắn với nhiều vai trò khác nhau. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, đảm nhận vị trí từng do Bằng Kiều thể hiện. Không chỉ hát, Minh Quân còn tham gia sáng tác, dàn dựng và sản xuất âm nhạc, âm thầm đứng sau nhiều chương trình lớn.

Khúc Giao Mùa - Mỹ Linh, Minh Quân

Ở thời điểm đầu tháng 1/2026, khi thông tin về việc Táo Quân có thể dừng phát sóng tiếp tục gây xôn xao, hành trình của những gương mặt gắn bó lâu năm như Minh Quân lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Một số nghệ sĩ tham gia chương trình đã có những chia sẻ mang tính ẩn ý. Vân Dung đăng tải bài thơ ngắn bày tỏ nỗi buồn khi “Táo Quân không có”, trong khi Chí Trung cho biết đến nay vẫn chưa nhận được lịch tập hay lời mời chính thức từ ê-kíp sản xuất.

Dù Táo Quân có tiếp tục hay tạm dừng, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của Minh Quân vẫn là một phần không thể tách rời của chương trình (ảnh: FB)

VTV đã xác nhận Tết 2026 không có Táo Quân, thay vào đó sẽ có chương trình khác thay thế. Dù Táo Quân có tiếp tục hay tạm dừng, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của Minh Quân vẫn là một phần không thể tách rời của chương trình. Từ vai Thiên Lôi “cứ xuất hiện là bị mắng” đến người đứng sau những bản nhạc chế làm nên linh hồn Táo Quân, Minh Quân là minh chứng cho việc dấu ấn nghệ sĩ không chỉ nằm ở ánh đèn sân khấu, mà còn ở những nỗ lực âm thầm phía sau hậu trường.