Ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes Việt Nam

Ngày 22/4, ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ hình ảnh tại Toà án nhân dân quận Gò Vấp và thông chi tiết về việc khởi kiện hãng xe liên quan vụ cháy cách đây 2 năm.

Theo Duy Mạnh, do không tìm được tiếng nói chung, vụ kiện được đưa ra xét xử vào ngày 25/4.

Nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ vụ cháy xe của ca sĩ Duy Mạnh xảy ra tối 15/2/2023 tại tầng hầm một chung cư ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Thời điểm chiếc Mercedes-Benz S 450 L trị giá hơn 5 tỷ đồng bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ, nam ca sĩ đi lưu diễn ở Đà Nẵng.

Chiếc xe của Duy Mạnh bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại chung cư. Ảnh: FBNV.

Theo Duy Mạnh, người nhà anh gọi cho nhân viên hãng xe, hotline nhưng không nhận được trợ giúp. Do xe bị khóa, không mở được cửa và nắp capo, lực lượng bảo vệ chung cư phải dùng xà beng để cậy mở khi ngọn lửa tiếp tục bùng phát.

“Vì cháy rất to, suýt lan ra những xe khác và có nguy cơ cháy nổ nên phải gọi điện báo công an. Rồi sau đó dập mãi mới hết cháy. Vì sợ xe để ở bãi có nguy cơ bùng cháy trở lại và lan ra những xe khác, cháy chung cư, công an đã kéo xe về bãi xe công an thành phố Thủ Đức và niêm phong lại", Duy Mạnh cho hay.

Sau đó, công an gọi người nhà ca sĩ Duy Mạnh, đại diện công ty bảo hiểm và hãng xe có mặt mở niêm phong và mở nắp ca pô kiểm tra. "Khi mở nắp ca pô thì bên trong cháy hoàn toàn, đen sì. Trước mặt tất cả bên làm chứng, công an cắt một đoạn dây để kiểm tra và xác định nguyên nhân cháy. Các bên có mặt đều xác nhận", nam ca sĩ kể lại.

Gần một tháng sau, chiếc xe được bàn giao lại cho chủ nhân và phía hãng xe tiếp tục đưa về xưởng kiểm tra.

“Khi đưa về xưởng mở nắp capo thì có nhiều phân chuột và lá cây, rác trong đó. Vì chiếc xe để ở bãi xe ngoài trời mấy tuần. Sau đó, tôi nhận được kết luận từ công an, nguyên nhân xe cháy do chập điện”, Duy Mạnh nhấn mạnh.

Phía bảo hiểm sau đó đã tiến hành bồi thường 2,9 tỷ đồng cho chủ xe căn cứ vào kết luận này.

Duy Mạnh chia sẻ kết luận từ phía hãng xe liên quan vụ cháy.

Tuy nhiên, phía hãng xe đưa kết luận “xe cháy là do loài gặm nhấm vì có phân chuột và rác trong xe, có vết cắn của chuột”. Đồng thời không chịu trách nhiệm về chiếc xe bị cháy.

Không đồng tình với cách xử lý từ phía hãng xe, Duy Mạnh cho rằng việc đổ lỗi cho chuột là vô lý, bởi khi xe cháy đen thì không thể có rác, lá cây và phân chuột.

Anh thắc mắc vì mẫu xe hiện đại phát hiện và cảnh báo dù là sự cố nhỏ, nhưng xe của anh không báo lỗi gì trước khi cháy. Hơn nữa, xe tự bốc cháy khi đang đỗ và đã tắt máy hoàn.

Nam ca sĩ cho biết đã nộp đơn kiện phía hãng xe ra tòa án. “Sau khi cuộc hòa giải không thành công. Thẩm phán quyết định hẹn ngày để giải quyết vụ kiện này là 25/4”, Duy Mạnh thông tin.

Ca sĩ Duy Mạnh mua chiếc Mercedes-Benz S450 L vào tháng 9/2020. Thời điểm đó, xe mẫu S450 Luxury có giá bán 4,969 tỷ đồng, chi phí lăn bánh khoảng 5,5 tỷ đồng.