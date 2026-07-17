Ca sĩ được đề cử đẹp nhất thế giới có quá khứ nổi tiếng mỹ miều, dậy thì thành công càng xinh hơn gấp bội

2 tuổi đã nổi tiếng vì nhan sắc, nữ ca sĩ này giữ vững phong độ, thậm chí còn đẹp hơn gấp bội khi trưởng thành.

Ella Gross - thành viên nhóm nhạc nữ MEOVV đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn Hàn Quốc. Một bài đăng với tiêu đề "Tại sao lại bảo MEOVV Ella bị dậy thì thất bại chứ?" nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác. Người đăng cho rằng chưa từng thấy sự trưởng thành nào hoàn hảo như Ella, đồng thời nhắc lại việc chính nữ idol từng tự nhận mình "hồi nhỏ đẹp hơn, còn bây giờ bị vỡ nét". Tuy nhiên, đa số bình luận đều cho rằng Ella đang đánh giá quá khắt khe về bản thân.

Bức ảnh quá khứ - hiện tại đang viral của Ella

Nhiều cư dân mạng nhận xét Ella không hề "vỡ nét", mà đơn giản chỉ chuyển từ vẻ đáng yêu sang hình tượng trưởng thành, sắc sảo hơn. "Hồi nhỏ mắt em ấy trông hiền lành, giờ thì sắc như mèo vậy. Nhưng Ella lúc nào cũng đẹp" , một bình luận viết. Người khác cho rằng chính vì Ella từng quá nổi tiếng với nhan sắc thời thơ ấu nên công chúng mới liên tục mang hai giai đoạn ra so sánh.

Không ít ý kiến khẳng định Ella càng lớn càng "lên hương" nhan sắc, sở hữu khí chất sang trọng và nét đẹp rất riêng. Có người ví hành trình trưởng thành của cô là "từ công chúa trở thành nữ hoàng", trong khi nhiều fan cho rằng giai đoạn đầu debut chỉ chưa tìm được phong cách phù hợp nên mới khiến ngoại hình gây tranh cãi. Khi hình ảnh đã ổn định, Ella vẫn giữ được những đường nét nổi bật từng giúp cô gây sốt từ nhỏ.

Nhan sắc kinh diễm của Ella Gross

Ella Gross vốn là một trong những gương mặt mẫu nhí nổi tiếng nhất thế giới. Sinh năm 2008, cô mang ba dòng máu Đức, Hàn Quốc và Mỹ. Từ năm 2 tuổi, Ella đã tham gia hoạt động người mẫu, nhanh chóng xuất hiện trong nhiều chiến dịch của các thương hiệu thời trang quốc tế. Sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to cùng thần thái hiếm thấy ở một đứa trẻ, Ella nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi từ châu Á đến phương Tây, kéo theo danh xưng "bé gái đẹp nhất thế giới" gắn liền suốt nhiều năm tuổi thơ.

Ella từng là mẫu nhí đẹp nhất thế giới

Danh tiếng quá lớn từ khi còn nhỏ vừa là lợi thế, vừa tạo nên áp lực vô hình. Mỗi lần xuất hiện, Ella đều bị công chúng đặt cạnh những bức ảnh thời thơ ấu từng gây sốt toàn cầu. Chính điều đó khiến hành trình trưởng thành của cô luôn nằm trong tâm điểm theo dõi.

Năm 2018, Ella ký hợp đồng với The Black Label, công ty do nhà sản xuất Teddy sáng lập. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt khi cô chuyển hướng sang con đường đào tạo thần tượng chuyên nghiệp. Sau 6 năm rèn luyện, Ella chính thức ra mắt vào tháng 9/2024 trong đội hình MEOVV - nhóm nhạc nữ đầu tiên của The Black Label.

Ngay từ thời điểm công bố đội hình, Ella đã trở thành "át chủ bài" visual của nhóm nhờ độ nhận diện tích lũy từ thời mẫu nhí

Ngay từ thời điểm công bố đội hình, Ella đã trở thành "át chủ bài" visual của nhóm nhờ độ nhận diện tích lũy từ thời mẫu nhí. MEOVV cũng nhanh chóng được truyền thông gọi là một trong những tân binh sở hữu đội hình visual nổi bật nhất Kpop khi cả 5 thành viên đều có ngoại hình đồng đều, không tồn tại khoảng trống về nhan sắc.

Một yếu tố khác giúp Ella nhận được sự quan tâm là mối liên hệ với hệ sinh thái YG Entertainment. Từ nhỏ, cô nhiều lần xuất hiện cùng các thành viên BLACKPINK, đặc biệt thân thiết với Jennie. Những bức ảnh chụp chung của hai người từng nhiều lần lan truyền trên mạng xã hội, khiến Ella được gọi bằng những biệt danh như "em gái BLACKPINK" hay "tiểu Jennie". Không ít khán giả cũng nhận xét cô có thần thái lạnh lùng và sức hút tương đồng với nữ rapper của BLACKPINK.

Bước sang tuổi 18, Ella sở hữu chiều cao khoảng 1,74 m cùng vóc dáng chuẩn người mẫu

Bước sang tuổi 18, Ella sở hữu chiều cao khoảng 1,74 m cùng vóc dáng chuẩn người mẫu. Những đường nét lai Á - Âu từng gây chú ý từ nhỏ nay trở nên sắc sảo hơn với sống mũi cao, đôi mắt sâu và tỷ lệ gương mặt hài hòa. Thay vì vẻ đáng yêu của thời thơ ấu, nữ idol theo đuổi hình tượng trưởng thành, sang trọng và có phần bí ẩn.

Sức hút cá nhân của Ella vẫn chưa đủ để đưa MEOVV bứt phá như kỳ vọng

Dẫu vậy, nghịch lý là sức hút cá nhân của Ella vẫn chưa đủ để đưa MEOVV bứt phá như kỳ vọng. Dù xuất phát từ công ty lớn, được hậu thuẫn mạnh mẽ và liên tục được gắn với những danh xưng như "tân binh đẹp nhất Kpop" hay "em gái BLACKPINK", nhóm vẫn chưa đạt độ phủ sóng tương xứng. So với nhiều nhóm nhạc cùng thời như ILLIT, CORTIS hay thậm chí đàn em cùng công ty ALLDAY PROJECT, MEOVV vẫn bị đánh giá lép vế hơn về độ nhận diện đại chúng. Nhóm sở hữu lượng người hâm mộ ổn định nhưng chưa tạo được cú hích đủ lớn để tiếp cận khán giả phổ thông.

Ella Gross là biểu tượng nhan sắc thế hệ mới

Nguyên nhân được cho là đến từ việc MEOVV vẫn thiếu một bản hit thực sự bùng nổ. Các thành viên thường xuyên nhận lời khen về ngoại hình, thời trang và thần thái, nhưng âm nhạc chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để giúp công chúng ghi nhớ lâu dài. Điều đó khiến cả nhóm, đặc biệt là Ella, vẫn được nhắc đến nhiều nhờ visual hơn là thành tích âm nhạc.

TC Candler công bố danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 và Ella là một trong những cái tên gây chú ý

Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách, Ella vẫn được xem là một trong những mỹ nhân Gen Z nổi bật nhất Kpop hiện nay. Mới đây, TC Candler công bố danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 và Ella là một trong những cái tên gây chú ý. Sau nhiều năm kể từ thời được mệnh danh là "bé gái đẹp nhất thế giới", nữ thần tượng vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Ella vẫn là gương mặt khiến công chúng không ngừng bàn luận về nhan sắc mỗi khi xuất hiện.