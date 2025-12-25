Ca sĩ đắt show bậc nhất hiện nay: Có chồng đại gia cho tiền làm MV, bận con cái vẫn full lịch không biết mệt

Bước sang tháng cuối của năm 2025, Võ Hạ Trâm vẫn miệt mài chạy show. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện ở các sân khấu lớn nhỏ, từ sự kiện quốc gia, chương trình truyền hình trực tiếp đến các hoạt động cộng đồng, private event và dự án âm nhạc cho nhãn hàng. Lịch trình tháng 12/2025 được công bố kín đặc, phản ánh rõ vị thế hàng đầu của một giọng ca thực lực sau giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ hậu hai Đại lễ A50 và A80.

Bước sang tháng cuối của năm 2025, Võ Hạ Trâm vẫn miệt mài chạy show (ảnh: FBNV)

Theo lịch diễn được công bố, tháng 12/2025 của Võ Hạ Trâm phủ kín từ Nam ra Bắc với mật độ dày đặc. Từ các sự kiện doanh nghiệp, lễ tốt nghiệp, ngày hội cộng đồng đến private event và dự án cho nhãn hàng, nữ ca sĩ hầu như không có khoảng trống. Cao điểm là chuỗi hoạt động liên tiếp tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai với các sự kiện quốc gia, chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV, sân khấu Mỹ Đình, trước khi khép lại năm bằng đêm countdown mừng năm mới tại Nghệ An.

Lịch trình dày đặc này không chỉ cho thấy cường độ làm việc đáng nể, mà còn phản ánh mức độ tin tưởng của các đơn vị tổ chức dành cho Võ Hạ Trâm - một trong số những nữ ca sĩ có thể đảm đương những sân khấu mang tính chính luận, lễ nghi quốc gia lẫn các chương trình giải trí đại chúng.

Lịch tháng 12 của Võ Hạ Trâm (ảnh: FBNV)

Năm 2025 được xem là cột mốc bùng nổ về danh tiếng của Võ Hạ Trâm. Từ một ca sĩ được đánh giá cao về chuyên môn, cô trở thành gương mặt quen thuộc tại các đại nhạc hội, sự kiện quốc gia và chương trình truyền hình quy mô lớn. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ màn trình diễn ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước 30/4. Giọng hát nội lực, cách xử lý giàu cảm xúc của Võ Hạ Trâm đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đưa tên tuổi cô trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sân khấu mang tính biểu tượng.

Dấu ấn nổi bật nhất 2025 của Võ Hạ Trâm đến từ màn trình diễn ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước 30/4 (ảnh: FBNV)

Tiếp nối hào quang đó, tháng 9/2025, nữ ca sĩ góp mặt trong concert Tổ quốc trong tim trước hơn 50.000 khán giả, khẳng định đẳng cấp của một nghệ sĩ được đào tạo bài bản tại Nhạc viện nhưng vẫn chinh phục được công chúng đại chúng. Tháng 8/2025, MV Nguyện là người Việt Nam ra mắt không chỉ ghi điểm về mặt nghệ thuật mà còn củng cố hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc và có trách nhiệm xã hội.

Võ Hạ Trâm nghiêm túc với định hướng theo đuổi dòng nhạc chính luận (ảnh: FBNV)

Võ Hạ Trâm từng giành Quán quân Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2007, Giải nhất Gương mặt thân quen 2016 và Á quân Hãy nghe tôi hát. Được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TP.HCM, từng du học Mỹ, Võ Hạ Trâm sở hữu giọng soprano kịch tính với kỹ thuật vững vàng, khả năng xử lý quãng cao ổn định và phong thái trình diễn chuẩn mực. Việc nói không với scandal, kiên trì đi lên bằng thực lực giúp cô giữ được hình ảnh sạch trong nhiều năm hoạt động.

Võ Hạ Trâm và chồng doanh nhân (ảnh: FBNV)

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Võ Hạ Trâm đến sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary. Dự án The Love Journey ra mắt năm 2023, với kinh phí lên tới 5 tỷ đồng do chồng tài trợ, đã mở ra một giai đoạn mới cho nữ ca sĩ trong việc tiếp cận khán giả quốc tế. Không chỉ hậu thuẫn về tài chính, ông xã còn đồng hành trong khâu tư vấn văn hóa, bối cảnh, giúp các sản phẩm của Võ Hạ Trâm mang màu sắc đa văn hóa rõ nét. Chính sự ủng hộ này trở thành động lực để cô duy trì nhịp sáng tạo, không rời xa sân khấu dù đã lập gia đình. Ngoài sản phẩm này, chồng Võ Hạ Trâm còn đầu tư ở nhiều dự án khác. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có người chồng ủng hộ và sẵn sàng làm “nhà tài trợ” cho mình theo đuổi âm nhạc.

Võ Hạ Trâm được chồng đầu tư cho làm nhiều MV hoành tráng (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ dù đã là mẹ hai con. Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc, năng lượng tích cực từ đời sống riêng giúp cô ghi điểm với công chúng và nhãn hàng. Kỷ luật sinh hoạt nghiêm túc, lối sống lành mạnh, cùng tinh thần làm nghề chuyên nghiệp giúp nữ ca sĩ nhanh chóng trở lại sân khấu sau sinh, luôn đảm bảo chất lượng biểu diễn ở mức cao nhất. Đến cuối năm 2025, Võ Hạ Trâm đã khẳng định vị thế là một trong những nữ ca sĩ đắt show và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thanh nhạc của showbiz Việt.