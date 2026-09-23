Ca sĩ Đan Trường thông báo tin vui ở tuổi 50

Ở tuổi 50, Đan Trường tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh.

Mới đây, ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thông tin về việc BO’s Coffee House chuẩn bị khai trương chi nhánh đầu tiên tại miền Bắc. Theo nam ca sĩ, cơ sở này đặt tại Bắc Giang và dự kiến chính thức đón khách vào ngày 16/10/2026.

Nam ca sĩ háo hức chia sẻ về chi nhánh BO’s Coffee House đầu tiên tại miền Bắc (Ảnh: FBNV)

Đan Trường cho biết anh đang háo hức chờ đến ngày khai trương để có dịp gặp gỡ người hâm mộ và khách hàng. Nam ca sĩ cũng hé lộ một số hình ảnh thiết kế của quán, đồng thời giới thiệu những điểm được kỳ vọng tạo dấu ấn cho không gian mới.

Theo chia sẻ của Đan Trường, BO’s Coffee House tại Bắc Giang nằm giữa khu vực trung tâm thành phố, sở hữu không gian có thể ngắm hoàng hôn, theo dõi pháo hoa và quan sát các chương trình biểu diễn, concert từ khoảng cách gần. Anh cũng đặt câu hỏi với người hâm mộ về việc đã sẵn sàng cho ngày khai trương và cho biết sẽ sắp xếp lịch để có mặt tại sự kiện.

Việc mở rộng BO’s Coffee House ra miền Bắc diễn ra không lâu sau khi Đan Trường đưa vào hoạt động thêm một cơ sở thuộc hệ thống Cafés Quán.

Trước đó vài ngày, nam ca sĩ thông báo cơ sở Cafés Quán - Senter Road chính thức khai trương sau hơn một năm chuẩn bị. Địa điểm này nằm tại San Jose, California, Mỹ. Thông tin về cơ sở mới cũng được Đan Trường chia sẻ trên trang cá nhân, gọi đây là một “đứa con tinh thần” tiếp theo trong hệ thống Cafés Quán.

Trước đó vài ngày, nam ca sĩ cũng thông báo khai trương một cơ sở thuộc hệ thống Cafés Quán tại Mỹ, sau hơn một năm chuẩn bị (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh công việc ca hát, Đan Trường hiện đang dành thêm thời gian cho lĩnh vực kinh doanh đồ uống. Hồi tháng 5/2026, nam ca sĩ từng khai trương BO’s Coffee House tại khu vực trung tâm TP.HCM. Cơ sở này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ khi Đan Trường trực tiếp xuất hiện, giao lưu và chụp ảnh cùng khách hàng trong thời gian khai trương.

Động thái mở rộng hoạt động kinh doanh diễn ra trong năm Đan Trường bước sang tuổi 50. Bên cạnh những kế hoạch ngoài âm nhạc, nam ca sĩ cũng chuẩn bị một chương trình riêng để đánh dấu cột mốc tuổi mới.

Theo đó, Đan Trường dự kiến tổ chức minishow “50 năm cuộc đời” tại Nhà hát TP.HCM vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 50. Chương trình là dịp để nam ca sĩ nhìn lại hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời gặp gỡ và giao lưu với khán giả tại thành phố gắn liền với những năm đầu trong sự nghiệp ca hát của anh.

Điểm đáng chú ý của đêm nhạc là sự xuất hiện của nhiều giọng ca từng gắn với đời sống âm nhạc Việt Nam những năm 1990-2000 như Cẩm Ly, Lam Trường, Phương Thanh, Thanh Thảo và Mỹ Lệ.

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt từ cuối thập niên 1990. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1996 và tạo dấu ấn với dòng nhạc pop, nhạc Hoa lời Việt, dân ca và trữ tình. Những ca khúc như: Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa từng giúp tên tuổi Đan Trường trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả.

Đan Trường là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, được khán giả biết đến từ cuối thập niên 1990 với nhiều ca khúc nhạc pop, nhạc Hoa lời Việt và dân ca (Ảnh: FBNV)

Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đan Trường phát hành nhiều album, tham gia các chương trình truyền hình và một số bộ phim. Anh cũng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc trong nước, trong đó có Làn Sóng Xanh.

Về đời tư, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013. Hai người có một con trai trước khi thông báo ly hôn vào năm 2021. Sau khi chia tay, nam ca sĩ vẫn duy trì việc chăm sóc và đồng hành cùng con trai. Anh thường chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc đời thường bên con trên mạng xã hội.