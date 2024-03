Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải chi 20 tỉ đồng chữa chân gãy nếu điều trị tại Mỹ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết tiền điều trị ở Mỹ mắc kinh khủng

Sau tai nạn sân khấu tại Mỹ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sớm về Việt Nam. Anh ở nhà tích cực dưỡng thương, chờ ngày bình phục. Anh được chẩn đoán phải mất hơn 1 tháng mới có thể đi lại bình thường và tập nhảy.



Từ ngày bị tai nạn đến nay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tập quen dần với đôi nạng để chủ động và thuận tiện cho việc di chuyển mà không cần đến sự trợ giúp nhiều. Hiện nam ca sĩ cố gắng nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ và thăm khám theo chỉ định của bác sĩ.

Phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh thấy may mắn vì chỉ bị tai nạn ở chân. Hiện anh dành thời gian ở nhà tập hát, thu âm qua điện thoại để ê-kíp nghe nhạc, tính hướng dàn dựng cho các tiết mục....

Trước đó, vào ngày 21-2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết bị tai nạn trong chuyến lưu diễn Mỹ. Nam ca sĩ kể khi biểu diễn một tiết mục, anh bước lên vị trí cao để tương tác cùng khán giả. Tuy nhiên, khu vực này không an toàn, vật liệu bị đổ sập đè lên chân anh. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm xảy ra tai nạn, anh bất ngờ đến bị động. "Tôi bị mảnh vỡ cứa vào chân, ra máu nhiều đến mức không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người lập tức đưa tôi vào bệnh viện. Tiền viện phí ở Mỹ nghe mà muốn xỉu luôn" - anh kể.

Vì viện phí ở Mỹ rất mắc nên ngày 24-2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định về Việt Nam chữa trị. Theo đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã "bóc" giá điều trị của Đàm Vĩnh Hưng trong 2 tuần nếu không có bảo hiểm bên Mỹ có thể lên tới 840.000 USD (tương đương 20 tỉ VND) mà vẫn phải chờ đợi để được chữa bệnh, thậm chí sau đó vẫn phải về Việt Nam để chữa trị thêm.

Nam ca sĩ cho biết anh thấy rất may mắn khi được về nước sớm do y tế ở Mỹ "đắt kinh hồn", xem bill xong muốn "xỉu liền lập tức". "Trời thương cho tôi sức khỏe ổn. Dù gặp tai nạn nhưng tôi nghĩ mình còn may mắn. Tôi phải suy nghĩ lạc quan để mọi người xung quanh, đặc biệt là con trai, yên tâm về mình" - anh nói.

Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ các đoạn video kể lại câu chuyện rõ ràng. Anh không muốn một số thành phần xấu nhân cơ hội này bôi nhọ, xuyên tạc ảnh hưởng đến danh dự của mình, khiến công chúng hiểu lầm.

Tai nạn khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải dời lại toàn bộ các kế hoạch âm nhạc, bao gồm concert "Ngày em thắp sao trời" dự kiến diễn ra 2 đêm ở TP HCM và Hà Nội.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi chân thành và đề nghị sẽ hoàn tiền cho những người không sắp xếp được thời gian theo lịch mới. Anh hứa sẽ sớm bình phục để gặp lại khán giả vào tháng 5.