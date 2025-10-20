Ca sĩ 9X hết thời tổ chức sự kiện chỉ có 20 fan tham dự

Nam ca sĩ Chen (EXO) vừa tổ chức sự kiện ký tặng fan nhân dịp ra mắt album mới mang tên Arcadia cách đây ít ngày. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh từ hoạt động, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc vì có thể gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ sau 1 thời gian dài.

Tới sáng 20/10, tờ Koreaboo đưa tin, Chen bỗng chiếm sóng mạng xã hội Hàn Quốc sau khi 1 hình ảnh từ sự kiện ký tặng nói trên vừa trở nên viral. Trong hình ảnh gây xôn xao, thành viên EXO chụp hình lưu niệm cùng tất cả 20 người hâm mộ góp mặt tại buổi ký tặng. Không phải diện mạo hiện tại của Chen mà số lượng khán giả tham gia hoạt động mới khiến netizen quan tâm hơn cả! Công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi 1 nam nghệ sĩ nổi tiếng như Chen lại chỉ thu hút được vỏn vẹn 20 fan tới dự sự kiện. Bên cạnh số fan ít ỏi xuất hiện ở hoạt động cách đây ít ngày, doanh số album ảm đạm của Chen trong màn tái xuất làng nhạc mới đây cũng khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Được biết, nam thần tượng sinh năm 1992 chỉ tẩu tán được 13.576 bản album mới Arcadia trong tuần đầu. Con số này đánh dấu bước thụt lùi đáng kinh ngạc, bởi anh từng bán được hơn 79.000 bản cho album trước đó chỉ trong vòng 1 tuần.

Thông tin chỉ có 20 fan tới dự sự kiện của Chen đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc trong buổi sáng 20/10

Thông qua mạng xã hội X, Chen bày tỏ niềm hạnh phúc vì có thể gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ sau thời gian dài

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, netizen xứ kim chi không ngừng mỉa mai, chế nhạo Chen vì hình ảnh cho thấy sự xuống dốc, hết thời của nam ca sĩ ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, nhiều khán giả khuyên Chen nên dừng hoạt động với tư cách 1 ca sĩ thần tượng sau khi đã có vợ và 2 con.

Công chúng Hàn Quốc để lại hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào Chen: "1 ông bố đang ngồi đó ký tặng fan. Điều này thật khó tin, tôi nói nghiêm túc đấy", "Thế người hâm mộ định ở đó nói những điều gì với anh ấy vậy nhỉ? Họ định hỏi những câu như ‘Anh ơi, em bé vẫn đang phát triển tốt đúng không ạ?’ trong sự kiện ư?", "Thật sự tôi thấy thương cho nhóm EXO quá. Đúng lúc họ đang bắt đầu trở lại vị trí hàng đầu với bản hit Tempo thì Chen gây sốc bằng việc công bố có con. Khi mọi người bắt đầu quên đi mọi chuyện thì anh ta lại tuyên bố em bé thứ 2 chào đời. Tệ nhất là khi anh ta hát hẳn bài hát dành cho fan trong đám cưới của mình. Chen chính là khởi đầu cho chuyện tồi tệ trong EXO"...

Bên cạnh đó, 1 số fan lại lên tiếng bênh vực Chen khi khẳng định sự kiện vừa qua của nam ca sĩ đã giới hạn số lượng người tham dự. Tờ Koreaboo đi sâu tìm hiểu và xác nhận rằng, chỉ có 30 khán giả may mắn giành được tấm vé góp mặt tại buổi ký tặng fan nói trên. Tuy nhiên, với 1 sự kiện chỉ 30 người tham dự, không ít khán giả đặt ra câu hỏi về độ hot ngày càng giảm sút của Chen.

Hóa ra chỉ có 30 khán giả may mắn giành được vé tới dự sự kiện ký tặng fan do Chen tổ chức mới đây

Hình ảnh của Chen bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại quê nhà Hàn Quốc sau khi nam idol bất ngờ thông báo kết hôn và lên chức bố hồi đầu năm 2020. Việc thành viên nhóm nhạc "đỉnh lưu" gen 3 đột ngột trở thành "bố bỉm sữa" khiến nhiều fan sốc nặng. Họ quay lưng với Chen, cho rằng nam idol vô trách nhiệm với EXO, thậm chí còn biểu tình đòi đuổi anh ra khỏi nhóm trong suốt 1 thời gian dài sau đó. Hiện tại, Chen đã rời khỏi SM Entertainment để gia nhập công ty mới INB100 cùng các thành viên Baekhyun và Xiumin.