Ca sĩ 8 lần lọt đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc át tài năng, từ ngoại lệ quốc gia thành "tội đồ" kinh tế

Nói về nhan sắc showbiz, ca sĩ này đã trở thành một trong những tường thành khó vượt qua.

Mới đây, Cha Eun Woo tiếp tục được chuyên trang bình chọn sắc đẹp TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Đây là lần thứ 8 nam thần tượng xuất hiện trong đề cử này. Việc liên tục được gọi tên trong các cuộc bình chọn nhan sắc quốc tế là minh chứng rõ nét cho sức hút ngoại hình của Cha Eun-woo. Trong nhiều năm qua, anh luôn được xem là một trong những biểu tượng visual hàng đầu Kpop, sở hữu vẻ ngoài nổi tiếng đến mức cái tên gần như trở thành tiêu chuẩn khi nhắc đến khái niệm “đẹp trai hoàn hảo” tại Hàn Quốc.

Cha Eun Woo tiếp tục được chuyên trang bình chọn sắc đẹp TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

Song, đằng sau ánh hào quang của danh hiệu “thiên tài gương mặt” là một sự nghiệp luôn tồn tại tranh cãi trái chiều. Nhan sắc giúp Cha Eun Woo trở thành hiện tượng quốc dân, nhưng cũng vô tình khiến mọi khía cạnh khác trong sự nghiệp của anh bị soi xét khắt khe hơn. Cha Eun Woo tên thật là Lee Dongmin, sinh năm 1997. Anh ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc ASTRO trực thuộc Fantagio trước khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng sức hút màn ảnh, nam nghệ sĩ nhanh chóng trở thành một trong những thần tượng thành công nhất khi lấn sân đóng phim.

Cha Eun Woo ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc ASTRO trực thuộc Fantagio trước khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất

Tên tuổi Cha Eun Woo gắn liền với nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty, Island hay Wonderful World. Những tác phẩm này giúp anh xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Tại Hàn Quốc, Cha Eun Woo thường được gọi bằng biệt danh “Face Genius” - thiên tài gương mặt. Danh xưng này xuất hiện từ những ngày đầu anh hoạt động trong giới giải trí nhờ tỷ lệ khuôn mặt được đánh giá gần như hoàn hảo. Không ít chuyên gia thẩm mỹ và truyền thông Hàn Quốc từng xem gương mặt của nam nghệ sĩ là hình mẫu lý tưởng về vẻ đẹp nam tính hiện đại.

Cha Eun Woo là biểu tượng visual Kpop, được ví như "thiên tài gương mặt"

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Cha Eun Woo còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Anh được cho là có chỉ số IQ lên tới 142, từng giữ vai trò hội trưởng hội học sinh thời trung học và luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích xuất sắc. Sau đó, nam nghệ sĩ theo học tại Đại học Sungkyunkwan - một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Bên cạnh tiếng Hàn, anh còn có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát cùng vốn tiếng Nhật và tiếng Trung ở mức giao tiếp cơ bản.

Dù sở hữu hồ sơ gần như hoàn hảo, Cha Eun Woo vẫn là cái tên gây tranh luận trong giới chuyên môn. Trong nhiều năm, anh liên tục phải đối mặt với nhận xét rằng nhan sắc đang lấn át tài năng. Ở lĩnh vực diễn xuất, nam nghệ sĩ từng nhiều lần bị gắn với biệt danh “bình hoa di động”. Không ít khán giả cho rằng biểu cảm của anh còn hạn chế, thiếu sự biến hóa và thường mang đến cảm giác giống nhau giữa các vai diễn. Dù những dự án gần đây như Island hay Wonderful World được đánh giá là cho thấy sự tiến bộ nhất định, định kiến về khả năng diễn xuất của Cha Eun Woo vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Dù sở hữu hồ sơ gần như hoàn hảo, Cha Eun Woo vẫn là cái tên gây tranh luận trong giới chuyên môn

Trong âm nhạc, tình hình cũng không khả quan hơn. Giọng hát của anh được nhận xét ở mức ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đội hình ASTRO nhưng chưa đủ nổi bật để tạo dấu ấn cá nhân mạnh mẽ. So với nhiều thần tượng cùng thế hệ, Cha Eun Woo hiếm khi được nhắc đến như một giọng ca hàng đầu Kpop.

Tuy nhiên, những tranh luận về tài năng từng không đủ sức ảnh hưởng đến vị thế của Cha Eun Woo. Trái lại, anh vẫn là gương mặt được các thương hiệu săn đón, xuất hiện dày đặc trên truyền hình và luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất Hàn Quốc.

Tháng 7/2025 khi Cha Eun-woo chính thức nhập ngũ

Tháng 7/2025, Cha Eun-woo chính thức nhập ngũ. Anh gia nhập Ban nhạc Quân đội thuộc Lục quân Hàn Quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao. Chỉ vài tháng sau, nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lựa chọn làm MC cho tiệc tối chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Gyeongju vào tháng 10/2025.

Sự xuất hiện của Cha Eun-woo tại sự kiện ngoại giao quan trọng này được xem là một ngoại lệ hiếm hoi dành cho nghệ sĩ đang tại ngũ. Khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát cùng phong thái chuyên nghiệp giúp anh nhận về nhiều lời khen ngợi. Truyền thông Hàn Quốc thời điểm đó đánh giá nam nghệ sĩ là hình mẫu đại diện cho thế hệ ngôi sao trẻ có khả năng quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới. Thời điểm ấy, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định sự xuất hiện của Cha Eun Woo nhằm thúc đẩy ngoại giao, tăng tính đại diện của ngành kinh tế mũi nhọn Kpop.

Cha Eun Woo được lựa chọn làm MC cho tiệc tối chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Gyeongju vào tháng 10/2025

Thế nhưng hình tượng hoàn hảo ấy nhanh chóng sụp đổ chỉ vài tháng sau.

Tháng 1/2026, Cục Thuế Seoul tiến hành điều tra và cáo buộc Cha Eun Woo trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền lên tới 20 tỷ won, tương đương khoảng 360 tỷ đồng. Theo thông tin được Dispatch đăng tải, nam nghệ sĩ bị nghi ngờ sử dụng các công ty do người thân đứng tên nhằm chuyển đổi nguồn thu nhập cá nhân sang hình thức thuế doanh nghiệp, từ đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế phải nộp. Vụ việc lập tức trở thành một trong những bê bối thuế nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong ngành giải trí Hàn Quốc. Không còn là câu chuyện về năng lực diễn xuất hay ca hát, Cha Eun Woo lần đầu đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội liên quan đến trách nhiệm công dân và nghĩa vụ tài chính. Từ biểu tượng hoàn hảo của làng giải trí, Cha Eun Woo bị gọi là “tội đồ kinh tế”, cho rằng hành vi bị cáo buộc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của công chúng đối với giới nghệ sĩ.

Tháng 1/2026, Cục Thuế Seoul tiến hành điều tra và cáo buộc Cha Eun Woo trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền lên tới 20 tỷ won

Ngày 26/1/2026, từ doanh trại quân đội, Cha Eun-woo đã viết thư tay gửi người hâm mộ. Trong bức thư, nam nghệ sĩ thừa nhận những thiếu sót của bản thân, gửi lời xin lỗi vì đã khiến công chúng thất vọng. Anh cũng khẳng định việc nhập ngũ trước đó hoàn toàn không liên quan đến cuộc điều tra thuế và cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc. Đến nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng Hàn Quốc. Dù vậy, những tranh cãi xoay quanh bê bối thuế đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh mà Cha Eun Woo mất gần một thập kỷ để xây dựng.

Ảnh: X