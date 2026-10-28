Cả showbiz hiếm ai lấy chồng viên mãn như mỹ nhân này: Được cưng chiều suốt 26 năm, không phải chịu quy tắc dâu hào môn

Cuộc hôn nhân của sao nữ đình đám này khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tháng 10/2026 là tròn 26 năm ngày cưới của Ôn Bích Hà và doanh nhân Hà Tổ Quang. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, Hà Tổ Quang đã chuẩn bị một chuyến du lịch lãng mạn, đưa vợ đến Nhật Bản để tận hưởng thế giới riêng của 2 người. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, khiến cuộc hôn nhân của Ôn Bích Hà trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong showbiz.

Ôn Bích Hà sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi để kiếm tiền phụ giúp gia đình, sớm phải đối mặt với những áp lực và định kiến của nghề diễn. Trong sự nghiệp, người đẹp từng tham gia các tác phẩm có nhiều cảnh táo bạo, khiến quá khứ đóng phim của cô trở thành điều khiến không ít người bàn tán.

Trái ngược với xuất thân của vợ, Hà Tổ Quang sinh ra trong một gia đình danh giá có nền tảng chính trị và xã hội đáng nể. Tuy nhiên, Hà Tổ Quang không đi theo con đường chính trị của gia đình mà lựa chọn phát triển sự nghiệp kinh doanh. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng Thụy Sĩ ở khu vực châu Á và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Năm 1997, Hà Tổ Quang gặp Ôn Bích Hà tại một buổi tiệc và lập tức phải lòng cô. Ngay ngày hôm sau, ông đã mang hoa đến phim trường để công khai bày tỏ tình cảm. Thế nhưng, chuyện tình này không được gia đình Hà Tổ Quang ủng hộ ngay từ đầu. Bố ông phản đối quyết liệt vì không chấp nhận việc con trai kết hôn với một nữ diễn viên từng đóng những cảnh táo bạo trên màn ảnh.

Trước áp lực từ gia đình đối phương và những định kiến về quá khứ, Ôn Bích Hà từng có lúc muốn chấm dứt mối quan hệ. Nhưng Hà Tổ Quang vẫn kiên trì ở bên Ôn Bích Hà, cho biết mình yêu con người cô ở hiện tại, chứ không phải một hình tượng hoàn hảo do người khác đặt ra. Sau một thời gian, sự chân thành của Hà Tổ Quang cuối cùng cũng khiến bố ông thay đổi thái độ và chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Năm 2000, Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang tổ chức đám cưới. Trước khi kết hôn, Ôn Bích Hà đã nói rõ rằng cô không muốn sinh con và Hà Tổ Quang tôn trọng lựa chọn ấy. Trong một chuyến đi năm 2010, Ôn Bích Hà xúc động trước hoàn cảnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi, vì thế vợ chồng cô quyết định nhận nuôi một bé trai và đặt tên là Hà Quốc Luân.

Ôn Bích Hà từng chia sẻ rằng ngay từ lần đầu nhìn thấy ảnh của cậu bé, cô đã quyết định muốn nhận nuôi con, bởi cô tin rằng "nhiều chuyện trong cuộc đời đã được định sẵn". Nàng mỹ nhân Phong Thần Bảng cũng từng bày tỏ tình yêu dành cho con bằng lời tâm sự: "Tình yêu ấy không phân biệt con ruột hay con nuôi, tôi đều yêu con như vậy". Từ một gia đình chỉ có 2 người, cuộc sống của họ dần trở nên trọn vẹn hơn với sự xuất hiện của con trai.

Điều khiến cuộc hôn nhân của Ôn Bích Hà đặc biệt hơn cả là sau khi bước chân vào gia đình giàu có, cô vẫn được tiếp tục sống theo cách mình mong muốn. Nữ minh tinh đình đám vẫn có thể tham gia các dự án phim ảnh và xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí.

Không chỉ vậy, khi cô muốn thành lập công ty sản xuất phim, Hà Tổ Quang cũng ủng hộ lựa chọn của vợ. Ông không biến cuộc hôn nhân thành chiếc lồng vàng, càng không yêu cầu cô phải từ bỏ công việc để tập trung làm một người vợ hào môn. Với Ôn Bích Hà, đây có lẽ là một trong những điều quý giá nhất khi cô có được sự bảo đảm về vật chất nhưng vẫn giữ quyền quyết định đối với sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Tất nhiên, 26 năm chung sống không đồng nghĩa với việc cả 2 chưa từng gặp sóng gió. Năm 2017, cặp đôi ly thân, Ôn Bích Hà thừa nhận khi ấy cô cảm thấy hoang mang, nhưng khoảng thời gian xa cách lại giúp cô hiểu rõ hơn tình cảm của mình. Sau khi tái hợp, cô từng chia sẻ: "Sau khi xa nhau, tôi càng hiểu rằng anh ấy thực sự rất yêu tôi".

Bí quyết giữ gìn hôn nhân của Ôn Bích Hà gói gọn trong 3 điều: chân thành, quan tâm và tin tưởng. Cô cho biết cả 2 luôn dành cho nhau không gian riêng, ủng hộ và tin tưởng đối phương. Dù công việc đôi lúc khiến họ phải xa nhau trong thời gian dài, vợ chồng vẫn duy trì thói quen gọi điện mỗi ngày, Hà Tổ Quang còn chủ động bay đến nơi vợ làm việc để ở bên cô.

Ôn Bích Hà từng nói Hà Tổ Quang không chỉ là chồng mà còn là tri kỷ. Sau 26 năm, họ vẫn có thể hiểu nhau mà không cần nói quá nhiều, đồng thời giữ được sự tôn trọng dành cho lựa chọn của đối phương.

Nhìn vào cuộc hôn nhân này, điều khiến người ta ngưỡng mộ không đơn thuần là việc Ôn Bích Hà lấy được một người chồng giàu có. Đáng quý hơn, Hà Tổ Quang đã yêu cô bất chấp những định kiến về xuất thân và quá khứ, tôn trọng mong muốn không sinh con, ủng hộ sự nghiệp, đồng thời cùng cô xây dựng một gia đình theo cách riêng. Có lẽ, giữa showbiz đầy những câu chuyện tình yêu hào nhoáng nhưng khó bền lâu, Ôn Bích Hà là minh chứng cho kiểu viên mãn mà nhiều người ao ước: được yêu thương mà không phải đánh đổi bản thân, có gia đình nhưng vẫn giữ được tự do và đam mê của mình.