"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga công khai mối quan hệ với nam diễn viên 8X?

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu bị khán giả đặt nghi vấn "phim giả tình thật" từ năm 2019. Ảnh: FBNV.

Từ năm 2019, mạng xã hội đã rộ lên những đồn đoán về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của cả hai, khi khán giả soi ra hàng loạt chi tiết trùng hợp như cùng đi du lịch, check-in tại những địa điểm quen thuộc hay xuất hiện tại nhà riêng của nhau.

Mới đây, diễn viên Việt Anh đăng tải đoạn clip có sự góp mặt của Quỳnh Nga trên trang cá nhân. Trong video, nam diễn viên xuất hiện tại nơi Quỳnh Nga làm việc, mang đồ ăn tới và quan tâm hỏi han: "Nghỉ giải lao còn gì, sáng giờ đã ăn gì đâu". Trước hành động đầy chăm sóc này, Quỳnh Nga không giấu được nụ cười thích thú.

Cả hai nhìn nhau tình tứ, nữ diễn viên lộ thái độ phấn khích khi được Việt Anh chăm chút. Nguồn: Việt Anh.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, đoạn clip nhanh chóng khiến netizen "dậy sóng", cho rằng Việt Anh dành sự quan tâm đặc biệt cho đàn em. Ánh mắt tình tứ cả hai trao nhau cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Sau thời gian dài úp mở, nhiều người nhận định cặp đôi đang dần công khai mối quan hệ.

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên, Quỳnh Nga lựa chọn giữ kín đời sống tình cảm và chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ mới nào. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Việt Anh khi thường xuyên sánh đôi cùng đàn anh tại các sự kiện, thậm chí không ít lần bị bắt gặp cùng trở về một khu chung cư ở Hà Nội.

Hình ảnh được cho là Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện tại một bệnh viện năm ngoái.

Cuối tháng 9/2025, dư luận tiếp tục xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện tại một bệnh viện. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Quỳnh Nga diện trang phục giản dị, trên tay cầm tờ giấy bị nghi là phiếu siêu âm. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán, thậm chí có ý kiến cho rằng Việt Anh đưa Quỳnh Nga đi khám thai, khiến mối quan hệ giữa cả hai càng trở thành tâm điểm bàn luận.

Trước loạt đồn đoán từ netizen, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ cùng một vài người bạn, trong đó có Việt Anh.

Quỳnh Nga - Việt Anh bị bắt gặp xuất hiện tại một sân chơi pickleball ở Hà Nội.

Gần đây, Quỳnh Nga - Việt Anh bị bắt gặp xuất hiện tại một sân chơi pickleball ở Hà Nội, nhiều người đồn đoán cả hai đang hẹn hò. Trước thông tin hẹn hò bí mật, Quỳnh Nga cho biết cả hai thường đi tập thể thao cùng một nhóm bạn.

Trước đó, khi được hỏi về tin đồn hẹn hò Việt Anh, Quỳnh Nga khéo léo trả lời: "Hỏi như này là tôi ế mãi đây này". Cô cũng nói Việt Anh là người dễ cáu khi đói. Còn điều khiến cô tôn trọng ở anh đó là thái độ nghiêm túc với nghề, luôn làm việc chuyên nghiệp.

Việt Anh còn có dịp trải lòng về những ồn ào đời tư. Nhắc về tin đồn hẹn hò với Quỳnh Nga, nam diễn viên thẳng thắn cho biết hai người chỉ là anh em thân thiết.

Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên đồng hành trong các sự kiện, có những cử chỉ thân mật khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV.

Nam diễn viên bày tỏ: "Thật ra đây là sự không may mắn của Quỳnh Nga khi anh em chơi cùng với nhau trong nhóm. Lại trùng hợp hai anh em đều độc thân nên luôn là đề tài để mọi người gán ghép. Bản thân tôi và Quỳnh Nga chưa bao giờ lên tiếng là chúng tôi đang yêu nhau mà mọi thứ chỉ là tin đồn.

Tôi nghĩ tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn đến khi nào chúng tôi xác nhận có tình cảm với nhau thì mới nói. Tôi nghĩ đến thời điểm đó câu chuyện đấy cũng rất bình thường. Đến thời điểm này, tôi khẳng định Quỳnh Nga không liên quan gì đến câu chuyện gia đình hay hôn nhân đổ vỡ của tôi cả. Và có đầy đủ thông tin, bằng chứng để khẳng định điều đó. Thời điểm nào đó thật sự Quỳnh Nga quá bị ảnh hưởng trong câu chuyện này thì tôi sẽ phải đưa ra những bằng chứng để chứng minh tôi và Quỳnh Nga không có một sự liên quan gì trong câu chuyện này.

Bản thân Quỳnh Nga không muốn tiếp tục bị lôi kéo vào câu chuyện này. Hiện tại, bản thân Quỳnh Nga tự chứng minh được rằng bạn ấy không liên quan đến câu chuyện của tôi. Chúng tôi có nhóm chơi thân với nhau, hàng ngày đều nói chuyện với nhau, không nên để mình là nguyên nhân bùng lên câu chuyện không hay nên chúng tôi chọn cách im lặng".