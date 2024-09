Cả quả đồi đổ sập xuống nhà bán trú trường học: Quyết định bước ngoặt giúp bảo vệ tính mạng 142 thầy trò

Hiện trường tan hoang vụ sập nhà bán trú. Được biết, ngay từ khi bão càn quét, lực lượng chức năng đã phát hiện Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất từ quả đồi phía sau. Vào ngày 8/9, dù thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn và ngập lụt, Công an xã Mường Hum đã ra một quyết định quan trọng đó là khẩn cấp sơ tán 11 giáo viên và 131 học sinh khỏi khu nhà bán trú, đưa họ đến nơi an toàn tại Trường Mầm non và nhà văn hóa thôn Piềng Láo.