Cà phê đạo đến từ Việt Nam được CNN đưa tin toàn cầu

CNN là hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ, có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, phủ sóng tại hơn 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ấn tượng với tầm nhìn, tư tưởng, triết lý "Cà Phê Đạo" do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ thiền định, giác ngộ, sáng tạo ra, CNN mong muốn được chia sẻ những câu chuyện hấp dẫn về giá trị văn hóa đặc sắc của cà phê Việt Nam tới độc giả toàn cầu.



Ngày 09/7/2024 vừa qua, CNN chính thức đăng tải bài viết với tựa đề "The Tao of Coffee: From Beans to Beauty" trên trang tin tức toàn cầu CNN.com, và trên kênh Instagram của CNN tại Mỹ, Hàn Quốc, Đông Nam Á, châu Âu…, thu hút sự quan tâm lớn của độc giả thế giới.

Trong bài viết, triết lý "Cà phê đạo" và những nỗ lực nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam của Trung Nguyên Legend được Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, một người bạn đồng hành cùng Trung Nguyên Legend trong hành trình quảng bá cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới chia sẻ với CNN.

Tiếp nối phim "The Tao of Coffee" của Discovery, "The Tao of Coffee: From Beans to Beauty" của CNN cho thấy sự ủng hộ của các chuyên gia và cộng đồng quốc tế dành cho triết lý "Cà phê đạo" do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend sáng tạo, cũng như đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam đối với ngành cà phê toàn cầu và với tương lai chung của nhân loại.

Sau đây, chúng tôi xin lược trích một phần bài viết "The Tao of Coffee: From Beans to Beauty" trên CNN.com để chia sẻ đến bạn đọc. (Để xem toàn bộ bài đăng trên CNN.com, truy cập tại link: https://sponsorcontent.cnn.com/int/trung-nguyen-legend/tao-of-coffee/)

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được trao vương miện Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận danh hiệu này. Đối với Thùy Tiên, chiếc vương miện không chỉ là một thành tựu cá nhân mà là cơ hội thay đổi cuộc đời, củng cố niềm tin của cô trong việc lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Theo Thùy Tiên: "Với đủ đam mê và kiên nhẫn, mọi thứ đều có thể", và cô nhấn mạnh thêm "Hãy dám mơ ước", "Hãy tin vào chính mình".

Nguyễn Thúc Thùy Tiên vinh dự là người Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, giúp cô lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới – Nguồn hình: CNN

Khát khao đưa Việt Nam ra thế giới của Thùy Tiên cũng được thể hiện rõ qua sự hợp tác với Trung Nguyên Legend, thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Trung Nguyên Legend đã có mặt tại hơn 100 quốc gia vùng lãnh thổ, chinh phục các cường quốc hàng đầu Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, Châu Âu… Chia sẻ với CNN, Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ sự ấn tượng và ngưỡng mộ với "những thành tựu của Trung Nguyên Legend trên hành trình lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam với thế giới. Họ không vì lợi ích riêng mà cho toàn bộ đất nước". Trong nỗ lực phát triển văn hóa cà phê Việt Nam, Trung Nguyên Legend đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột, nơi khai sinh thương hiệu, trở thành "Thành phố cà phê của thế giới".



Cà phê Robusta Việt Nam - Năng lượng biểu tượng của một lối sống mới

Cà phê lần đầu xuất hiện ở Việt Nam vào giữa thế kỷ 19 bởi các nhà truyền giáo người Pháp mang đến. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. "Hạt Robusta phản ánh những đặc điểm cốt lõi của con người và đất nước Việt Nam: sức mạnh, sự kiên cường và nghị lực, cùng với sự hài hòa trong xã hội. Những phẩm chất này cũng mang lại sự ổn định trong thế giới đầy biến động và không chắc chắn của chúng ta." - Ông Dương Hải Đăng, Trợ lý Chủ tịch của Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ.

Kết hợp những phẩm tính đặc biệt kể trên thành những trải nghiệm sống mang tính biểu tượng, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã sáng tạo ra phương pháp Thiền cà phê độc đáo, được "lấy cảm hứng, năng lượng và trí tuệ từ chính cà phê và di sản rộng lớn của nó", theo đuổi triết lý mà ông gọi là "Cà phê đạo". Theo Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, phương pháp thiền này nhằm mục đích thúc đẩy sự tỉnh thức và giàu có toàn diện bằng các nguyên tắc ứng xử của "Cà phê đạo": Hòa – Kính – Thanh – Tịnh – Trách nhiệm và Tôn tạo.

Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Thiên Ân trải nghiệm cà phê tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend số 7 Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TP.HCM) – Nguồn hình: TNL

"Thông qua trải nghiệm Thiền cà phê", ông Hải Đăng giải thích: "Chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho người tham gia nâng cao nhận thức về bản thân, chuyển hóa đam mê cá nhân thành lòng trắc ẩn, và phát triển sự kiên nhẫn thành tính kiên cường trước những trách nhiệm lớn lao hơn".



Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Thiền cà phê – một sản phẩm cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật của Trung Nguyên Legend mang lại cả sự tỉnh thức và năng lượng cùng một lúc – Nguồn hình: TNL

Người tham gia trải nghiệm Thiền cà phê cơ bản kéo dài trong vòng nửa giờ sẽ thực hành Lối sống Tỉnh thức trong khi thực hành pha chế và chờ đợi cà phê được chiết xuất. Từng ngụm cà phê được chú tâm thưởng thức một cách cẩn thận trong khi họ suy ngẫm về phẩm tính kiên cường của hạt cà phê Robusta, trân trọng công sức lao động và di sản kết tinh trong từng tách cà phê trước khi được mời chia sẻ những trải nghiệm và câu chuyện của mình qua ly cà phê. Thùy Tiên chia sẻ: "Thiền giúp tôi thư giãn và tìm lại sự cân bằng, và đặc biệt Thiền cà phê mang lại cả sự tỉnh thức và năng lượng cùng một lúc".



Tôn vinh giá trị văn hóa cà phê Việt Nam

Sự đam mê và kiên trì đã đưa Thùy Tiên đến vị trí ngày hôm nay. Đặc biệt, sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, cô không ngừng dùng tiếng nói của mình để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự kiên cường ở người khác.



Hoa hậu Thùy Tiên đã đồng hành cùng Hành Trình Từ Trái Tim do Trung Nguyên Legend tổ chức từ những ngày đầu tiên và luôn mong muốn quảng bá mô hình Trung Nguyên E-Coffee cùng Thiền cà phê ra với toàn cầu – Nguồn hình: CNN

Thùy Tiên đã hợp tác cùng Trung Nguyên Legend để quảng bá mô hình khởi nghiệp cà phê thành công Trung Nguyên E-Coffee đến cộng đồng. Hiện tại, Trung Nguyên E-Coffee đã có 700 cửa hàng hoạt động và dự kiến sẽ tăng gấp đôi con số này vào năm 2025.



Các Hoa hậu thế giới Miss World hào hứng trải nghiệm Trung Nguyên E-Coffee – mô hình nhượng quyền cà phê truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công cho cộng đồng – Nguồn hình: TNL

Giải pháp kinh doanh Trung Nguyên E-Coffee đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của Trung Nguyên Legend nhằm nâng tầm thưởng thức văn hóa cà phê Việt Nam, lấy cảm hứng từ cách tiếp cận toàn diện của người Nhật với các nghi lễ trà đạo truyền thống của họ. Tầm nhìn này bao gồm trải nghiệm cà phê vật lý, cà phê tinh thần thông qua Thiền cà phê, và cà phê xã hội thông qua chương trình Khởi Nghiệp Kiến Quốc với mô hình Trung Nguyên E-Coffee.



Nhà sáng lập – Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend – Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng "Tới một ngày, nói đến cà phê, thế giới sẽ nghĩ tới Việt Nam".