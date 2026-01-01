Cả nước nín thở trước sự trở lại của mỹ nhân đẹp nhất showbiz: Đẹp đến mức ánh nắng cũng phải ưu ái

Mới đây, cư dân mạng náo loạn trước thông tin Cúc Tịnh Y sẽ trở lại làng nhạc Hoa ngữ với 1 sản phẩm mới. Dù chính chủ và văn phòng làm việc chưa lên tiếng xác nhận, điều này khiến toàn cõi mạng xứ tỷ dân như “hoá điên” bởi Cúc Tịnh Y đã vắng bóng khỏi Cpop hơn 3 năm kể từ single Be My POI vào năm 2022. Giữa năm ngoái, cô nàng tung ra ca khúc Hoàng Hôn Chưa Ngủ như một món quà tặng fan, không đem đi biểu diễn trên bất kỳ sân khấu nào.

Tin tức Cúc Tịnh Y sẽ comeback với vai trò ca sĩ khiến MXH xứ Trung rung chuyển

Từ đó, hot topic mang tên “Ca sĩ Cúc Tịnh Y - Hy Phi hồi cung” leo thẳng lên top 1 hot search. Netizen mượn câu nói kinh điển “Hy Phi hồi cung” trong phim Chân Hoàn Truyện để ví von màn trở lại của Cúc Tịnh Y với vai trò ca sĩ. Fan không quên flex số liệu khủng liên quan đến các bài hát do Cúc Tịnh Y từng thể hiện như Thán Vân Hề phát hành năm 2018 hiện đã vượt mốc 27 triệu lượt lưu trên ba nền tảng lớn gồm QQ Music, Kugou và NetEase Cloud Music, riêng Kugou ghi nhận hơn 14 triệu lượt lưu.

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu 16 ca khúc khác chạm mốc 1 triệu lượt lưu trên từng nền tảng, trải dài từ dòng nhạc cổ phong đến pop hiện đại như Tình Yêu Báo Động, Thanh Thành Sơn Hạ Bạch Tố Trinh…

Đầu năm 2026, cô xuất hiện ở vị trí đầu bảng trong dàn nghệ sĩ đại diện của QQ Music với danh xưng “siêu đại diện”, đồng thời là nữ nghệ sĩ duy nhất đảm nhận vai trò này. Cô cũng đứng thứ nhất ở cả 2 BXH nữ ca sĩ và diễn viên được mong đợi nhất trong năm 2026 với lượt bình chọn khủng.

Cúc Tịnh Y đứng đầu bảng 2 BXH nữ ca sĩ và diễn viên được mong đợi nhất trong năm 2026 với lượt bình chọn khủng

Nhờ làn sóng quan tâm dành cho Cúc Tịnh Y bất ngờ tăng mạnh, cư dân mạng mới đây đã đào lại 2 bức ảnh chụp lén của nữ nghệ sĩ trên phim trường. Trong khoảnh khắc ấy, Cúc Tịnh Y xuất hiện với tạo hình cổ phong, đang được ekip xung quanh chỉnh trang trang phục và tóc tai. Ánh nắng tự nhiên chiếu thẳng vào gương mặt, hắt nhẹ xuống phần cằm và cổ áo, khiến tổng thể khung hình trở nên mềm mại, trong trẻo.

Chính sự tình cờ ấy đã tạo nên tấm ảnh được nhiều netizen ví von “đẹp như bức họa tình”. Vẻ đẹp của Cúc Tịnh Y hiện lên mong manh, thuần khiết, gợi cảm giác như một “tiên nữ hạ phàm”, được ánh nắng vàng ưu ái bao phủ. 2 bức ảnh hiện đạt được hơn 4 triệu tim trên nền tảng Weibo.

Mỹ nhân 9x đẹp đến mức ánh nắng cũng phải ưu ái

Tại nhiều sự kiện lớn, cô hát live hoàn toàn, kể cả trong tình trạng sức khỏe không ổn định, nhưng vẫn giữ được cao độ, nhịp điệu và khả năng kiểm soát biểu cảm. Những tiết mục mang màu sắc quốc phong như Bích Thượng Quan, Lạc với vũ đạo kết hợp yếu tố hí kịch, tay áo nước và mỹ học Đôn Hoàng liên tục được lan truyền rộng rãi, trở thành ví dụ tiêu biểu cho sự đầu tư vào thiết kế sân khấu và sáng tạo.

Ở mảng phim ảnh, nữ nghệ sĩ đang nắm trong tay loạt dự án cấp S+ thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ tiên hiệp đến xuyên nhanh. Riêng dự án Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, chỉ riêng loạt tạo hình hồ ly chín đuôi đã thu hút hàng chục tỷ lượt đọc trên mạng xã hội..

Chỉ có 1 vật cản có khả năng kéo Cúc Tịnh Y đi xuống chính là công ty quản lý Siba và “hợp đồng nô lệ” kéo dài 20 năm. Theo như các điều khoản đã được đôi bên ký kết và đồng thuận từ năm 2013, “tiểu Cúc” đang ở tình thế bất lợi hơn hẳn. Siba còn cáo buộc người đẹp 9x phạm tội kinh tế nghiêm trọng. Dù chưa tung ra bằng chứng, cách Siba hùng hồn tuyên bố như vậy khiến dư luận có phần dè chừng, cho biết không phải tự nhiên Siba khẳng định chắc nịch đến vậy. Cúc Tịnh Y bị nhận xét đang yếu thế cả về khoản pháp lý lẫn bằng chứng chống lại Siba. Với vai trò là công ty chủ quản suốt hơn 10 năm, dân tình tin rằng Siba nắm trong tay bằng chứng về việc Cúc Tịnh Y có hành vi trốn thuế.