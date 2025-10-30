Cả nước mong chờ đám cưới của cặp đôi Vbiz đang cực hot: Nhà gái đẹp quá trời đẹp, nhà trai 10 điểm chốt vội đi thôi

Thời điểm hiện tại, bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong những diễn biến mới nhất, Ngân (Việt Hoa) sau khi trải qua nhiều biến cố vì mối quan hệ với Trường (Denis Đặng) đã quyết định rời thành phố trở về quê.

Cặp đôi Ngân - Dũng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang được khán giả đẩy thuyền cực mạnh.

Chấm dứt hoàn toàn với Trường, cuộc đời của Ngân hứa hẹn sẽ bước sang một chương mới tươi sáng hơn. Và điều này càng được củng cố với sự xuất hiện của Dũng (Đức Hiếu). Thực tế, "hint" về mối quan hệ giữa cặp đôi này đã xuất hiện từ trước khi mà trong một lần say rượu trong quán bar, Ngân đã ra tay đánh kẻ sỉ nhục mình, sau đó Dũng phải đưa cô bỏ chạy. Thế rồi, đã có một khoảnh khắc Dũng thất thần trước vẻ đẹp của Ngân.

Hai mẹ rất mong chờ Ngân và Dũng thành đôi, khán giả cũng vậy.

Ở độ tuổi không còn trẻ nữa, cả Dũng và Ngân đều bị phụ huynh giục chuyện lập gia đình. Đáng nói hơn, Dũng cho thấy mình là sự lựa chọn hoàn hảo đối với Ngân. Cả hai gần nhà nhau, bản thân Dũng là chàng trai tử tế, tốt bụng, hai mẹ vô cùng thân thiết và cũng "đẩy thuyền" các con cực kỳ nhiệt tình.

Buổi "hẹn hò" đầu tiên của cặp đôi diễn ra ở quán cháo lòng khiến người xem thích thú.

Chính vì vậy, rất nhiều khán giả theo dõi bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đều mong rằng mối quan hệ của họ sẽ sớm tiến triển, thậm chí biết đâu đấy, sẽ là một đám cưới tuyệt vời ở cuối phim. Đáng chú ý, đích thân nam diễn viên cũng lên tiếng về cặp đôi nhân vật trong phim, để lại một bình luận hóm hỉnh để cảm ơn sự ủng hộ của người xem.

Bình luận của diễn viên Phùng Đức Hiếu.

Bình luận của netizen về cặp đôi Ngân và Dũng:

- Xem tập lần đầu hai bạn xem mắt là tui đã biết định mệnh rồi, đến khi cái bạn Trường xuất hiện thì ối dời ơi luôn (chán ko muốn xem nữa) nhưng cuối cùng thì bạn Trường cũng đúng như dự đoán của tui, haha.

- Đúng là oan gia ngõ hẹp nhưng cả nước đồng ý nha.

- Quá đẹp đôi, còn hơn gặp tổng tài fake.

- Cả nước mong đám cưới.

- Kệ cứ nhắm mắt yêu luôn ngay từ đầu có phải không bị mất việc rồi không Ngân ơi, haha.

- Lụm lẹ chị Ngân ơi.

- Vì Vương Trọng Trí lấy Hoa rồi thì Ngân lấy Dũng đi thôi.