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Ca nô bị lật trên biển Phú Quốc, 15 người chết

Nhật Huy
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Một ca nô chở 32 du khách và 3 thuyền viên bị lật khi di chuyển từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vào chiều 11/7. Lực lượng chức năng đang huy động tối đa phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 11/7, thông tin ban đầu từ Chính quyền đặc khu Phú Quốc cho biết, vụ lật ca nô xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày.

Theo đó, ca nô mang số hiệu AG-26751 của Công ty Ocean Pear Island, chở 32 du khách người nước ngoài, cùng 3 thuyền viên, di chuyển từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Khi cách Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, phương tiện bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ người trên ca nô rơi xuống biển.

Hiện trường vụ lật ca nô.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Chính quyền đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức cứu nạn.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chạy đua với thời gian, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng, xuất bến từ cảng quốc tế An Thới đưa đoàn khách ra Hòn Mây Rút Ngoài tham quan, tắm biển. Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm với sức chở 34 hành khách.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô chở 32 hành khách cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên rời Hòn Mây Rút Ngoài để trở về cảng quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400 m, phương tiện bất ngờ bị lật.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng An Thới điều động 2 tàu BP 20-12-06 và BP 20-12-09 cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và các phương tiện khác tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa được 36 người lên bờ, trong đó 21 người được cứu sống và 15 người tử vong. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai tại hiện trường dưới sự chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng.

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Tags

Phú Quốc

lật cano

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