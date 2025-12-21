Cả MXH đang bị mỹ nhân này tra tấn thị giác: U40 mà lên đồ như em bé, mặc gì mà khó coi vậy trời

Ngày 21/12, Tinh Quang Đại Thưởng 2025 đã chính thức diễn ra, mở màn cho một đêm hội giải trí quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cùng loạt khoảnh khắc thảm đỏ mãn nhãn. Chương trình trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của làng phim Hoa ngữ hiện nay như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Triệu Kim Mạch, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Cúc Tịnh Y, Châu Dã... tạo nên một bữa tiệc toàn sao đúng nghĩa cả về danh tiếng lẫn thời trang.

Trước đêm trao giải, thảm đỏ là "thủ tục" không thể thiếu tại Tinh Quang Đại Thưởng. Đây là dịp các nghệ sĩ có cơ hội lên đồ, "chặt chém" nhau với những bộ trang phục cầu kỳ và thậm chí là lồng lộn. Đáng chú ý, sự xuất hiện của bộ đôi Tào Tuấn và Tống Thiến khiến netizen xôn xao, ngay lập tức lên hot search vì... quá thảm hoạ.

Không nói đến mô hình con ngựa lạc quẻ của Tào Tuấn, Tống Thiến diện chiếc đầm trắng cúp ngực xoè bồng nhưng mang hiệu ứng "phản chủ". Cư dân mạng nhận xét cô nàng không cân được bộ đồ khiến tạo hình như thể "Lọ Lem chưa gặp mẹ tiên đỡ đầu". Phụ kiện gắn đằng sau tóc cũng bị chê là nỗ lực cưa sừng làm nghé bất thành của nữ diễn viên ngấp nghé 40 tuổi.

Tống Thiến và Tào Tuấn bước vào thảm đỏ Tinh Quang Đại Thuởng

Netizen phản ứng trái chiều, cho rằng đây là một trong những outfit tệ nhất Tống Thiến từng xuất hiện trước công chúng. Có người còn chỉ ra cô nàng hình như đang không trong trạng thái thoải mái, biểu cảm có chút trùng xuống, thiếu tươi tắn.

Tống Thiến để lộ khuôn mặt không cảm xúc, nghiêm túc