Cả MXH chê cười màn thị phạm diễn xuất trong Thế Hệ Kỳ Tích, thái độ của diễn viên dành cho đạo diễn mới đáng bàn

Hồi đầu năm, Hoàng Nam từng ghi dấu ấn với phim kinh dị Đèn Âm Hồn khi cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, đạo diễn kiêm YouTuber nổi tiếng không ngần ngại chia sẻ việc phải bán nhà để tự xoay xở kinh phí làm phim, và việc tác phẩm thắng lớn ngoài phòng vé được xem như “phao cứu sinh” giúp anh ổn định lại cuộc sống. Thế nhưng đến hiện tại, những câu chuyện hậu trường mang màu sắc bi kịch ấy dường như không còn đủ sức chạm đến cảm xúc khán giả.

Mới đây, Hoàng Nam tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ đã bỏ ra 26 tỷ đồng tiền túi để thực hiện Thế Hệ Kỳ Tích, đến mức tài sản cá nhân chỉ còn vỏn vẹn 23 triệu đồng để trang trải sinh hoạt. Thay vì nhận được sự cảm thông, phát ngôn này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, kéo theo không ít cái lắc đầu hoài nghi. Nhiều ý kiến còn thẳng thừng đánh giá Đèn Âm Hồn là tác phẩm kém chất lượng, thậm chí xem đó như một “cú lừa” và tuyên bố không muốn lặp lại trải nghiệm tương tự với Thế Hệ Kỳ Tích.

Từ chỗ được tung hô như một “phép màu phòng vé”, Hoàng Nam giờ đây đang đối diện thực tế phũ phàng: hào quang từng có với Đèn Âm Hồn dường như đã tắt phụt khi anh bước sang Thế Hệ Kỳ Tích, để lại nhiều hoài nghi hơn là kỳ vọng từ phía khán giả. Điều này không phải không có cơ sở. Trên MXH đang lan truyền đoạn video hậu trường một cảnh quay ở bệnh viện. Tại đây, đạo diễn Hoàng Nam đã có màn thị phạm gây tranh cãi.

Anh làm mẫu cho tân binh Trần Bờm, vào vai người cháu cố gắng đánh thức bà của mình dậy. Tuy nhiên, diễn xuất cứng nhắc, đài từ ngang phè và thiếu cảm xúc khiến bầu không khí tại set quay còn thêm phần sượng trân. Nhìn vào mặt tích cực, Hoàng Nam rất say sưa nhập vai nên cộng 1 điểm cho sự nỗ lực của nam đạo diễn.

Bên dưới phần bình luận, một số netizen còn chỉ ra thái độ lạ của Trần Bờm khi Hoàng Nam thị phạm. Trong lúc vị đạo diễn đang thị phạm, Trần Bờm được cho là dành cho đạo diễn ánh nhìn kỳ lạ.

Một số bình luận của netizen:

- Quả thị phạm như này nên mới mời được tay ngang hoặc diễn viên mới, chứ quả này mà thị phạm cho diễn viên chuyên nghiệp thì...

- Ekip nhìn chắc cũng hơi mệt với ổng rồi đó.

- Phim này chiếu free trên YouTube tôi còn không thèm xem chứ mà ở đó ra rạp bán vé.

- Gọi kiểu này là phim có lời thì ai cũng nên đổi nghề làm phim.

- Trời ơi đang diễn đó ư? 26 tỷ làm phim thì bỏ đi, như muối bỏ biển.

Ở góc độ làm nghề, nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn nên giữ đúng vai trò chỉ đạo, thay vì can thiệp sâu vào công việc diễn xuất của diễn viên. Đoạn video hậu trường đang lan truyền cho thấy sự lẫn lộn ranh giới trên phim trường, khi đạo diễn không chỉ hướng dẫn mà còn trực tiếp thị phạm một cách chi tiết.

Trong trường hợp này, cách làm phù hợp hơn là đạo diễn trao đổi rõ yêu cầu với diễn viên: cảnh quay cần cảm xúc đi từ bình ổn, chậm rãi, sau đó dần rối bời và cuối cùng bùng nổ; toàn bộ diễn biến phải gói gọn trong khoảng 10-12 giây, đúng khung hình và nhịp máy quay đã được tính toán. Phần việc còn lại thuộc về diễn viên, người phải tự tìm cách thể hiện cảm xúc bằng năng lực và sự sáng tạo cá nhân, thay vì lặp lại một màn diễn mẫu có sẵn.

Việc đạo diễn diễn thay diễn viên vô tình làm giảm không gian sáng tạo của người đứng trước ống kính. Điện ảnh đòi hỏi diễn xuất mang tính cá nhân và cảm xúc thật, không phải sự sao chép máy móc. Đạo diễn đặt ra bài toán cảm xúc, còn diễn viên là người giải bài toán đó bằng diễn xuất của mình.

Sau khâu chỉ đạo, diễn viên có thể diễn 1-2 lần để máy bấm, bộ phận đạo diễn hình và quay phim căn chỉnh khung hình, cú máy cho phù hợp. Cảnh nào đạt yêu cầu thì sử dụng, chưa đạt buộc phải làm lại đến khi trọn vẹn. Với phim điện ảnh, mỗi frame hình đều là một đơn vị cảm xúc, và bất kỳ sự cẩu thả nào trong quá trình thực hiện cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khán giả.



