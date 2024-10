Tối 9-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với ông Tô Trường Sơn, Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đề điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Sơn được cho tại ngoại để điều tra.

Trước khi giữ chức Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Tân, bị can Sơn là Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm, thành viên hội đồng bồi thường trong vụ án bị khởi tố liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" mà cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vào tháng 12-2023.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24-8-2020, Nguyễn Văn Chánh (cựu Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Tân) yêu cầu Nguyễn Văn Lil (công chức địa chính thị trấn Cái Đôi Vàm) lập phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất do UBND thị trấn quản lý.

Sau đó, ông Nguyễn Nhấn (50 tuổi; ngụ huyện Phú Tân) trình bị can Sơn (thời điểm này là Chủ tịch thị trấn Cái Đôi Vàm) ký hợp thức hóa hồ sơ bồi thường để người này nhận hơn 770 triệu đồng.

Công an xác định bị can Sơn có trách nhiệm tham mưu, phối hợp cùng hội đồng bồi thường triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, xác nhận nguồn gốc đất...thời điểm sử dụng đất đối với hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, bị can đã xác nhận không đúng về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với phần đất do thị trấn Cái Đôi Vàm quản lý.

Số tiền bị can Nhấn nhận bồi thường không đúng quy định đã gây thiệt hại, thất thoát cho ngân sách nhà nước; bị can Sơn đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, các bị can Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Nhấn và Nguyễn Văn Lil đã bị công an khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".