Cà Mau: Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô 1,3 tỉ đồng tiền Đảng phí

Ngày 11/3, theo nguồn tin của PV, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phương (38 tuổi, ngụ TP Cà Mau, Cà Mau). Bị can Phương là nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính Đảng Cà Mau.



Thông tin ban đầu, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau phát hiện hành vi tham ô của Phương sau khi xem xét kết quả kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng về việc chấp hành các quy định, quyết định, quy chế của Đảng và Nhà nước về việc quản lý sử dụng tài chính, chế độ Đảng phí từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/3/2021.



Sau khi kết thúc ngân sách, những khoản hết nhiệm vụ chi chưa nộp hoàn trả theo quy định; cán bộ, công chức tạm ứng kinh phí số tiền lớn chậm chỉ đạo thanh toán; nộp Đảng phí về Văn phòng Tỉnh ủy không đúng quy định. Sau khi chiếm đoạt số tiền Đảng phí hơn 1,3 tỉ đồng, Trần Văn Phương đã trốn khỏi địa phương.

UBKT Tỉnh ủy đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục xác minh và điều tra làm rõ vụ việc sau khi xác định hành vi của bị can Phương có dấu hiệu tội phạm.

https://soha.vn/ca-mau-bat-tam-giam-nguyen-ke-toan-tham-o-13-ti-dong-tien-dang-phi-20220311170455193.htm