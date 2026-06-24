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Cà Mau bác tin ‘tôm khô làm từ cao su non’, công an vào cuộc

Tân Lộc
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Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lực lượng công an phát hiện cơ sở sản xuất tôm khô bằng cao su non tại xã Cái Nước, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định không có vụ việc này, và yêu cầu làm rõ nguồn phát tán, xử lý nghiêm.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc về xử lý tin giả về tôm khô đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, thời gian gần đây trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin với nội dung “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non” tại địa bàn xã Cái Nước.

Qua kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng xác định, không có vụ việc như thông tin trên. Tới nay, cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Thông tin sai sự thật về sản phẩm tôm khô Cà Mau thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau nhận định, thông tin đăng tải trên không có căn cứ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; làm tổn hại uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương, tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Để kịp thời ổn định dư luận và bảo vệ uy tín sản phẩm đặc sản địa phương, UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật , và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh đồng thời được yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thức, khách quan về kết quả xác minh bước đầu cho các cơ quan báo chí theo quy định; phối hợp định hướng thông tin để người dân tiếp cận đầy đủ, chính xác bản chất vụ việc; thường xuyên theo dõi không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc xuyên tạc thông tin liên quan đến vụ việc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin khách quan, chính xác và kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tôm khô trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong , đến 7h10 ngày 24/6, nội dung sai sự thật kể trên đăng tải lên trang Facebook “Góc Nhìn Tri Thức” đã thu hút khoảng 4.000 lượt bình luận, khoảng 22.000 lượt chia sẻ.

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