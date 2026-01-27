HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cả làng ăn uống, hát hò vui như Tết mừng thủ môn Cao Văn Bình giành HCĐ châu Á trở về

Hải Đăng |

Những ngày cuối năm ở Nghệ An, quê của thủ môn Cao Văn Bình náo nhiệt lạ thường.

Sáng ngày 26/1, không khí tại Diễn Châu, Nghệ An bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn thường lệ. Sự xuất hiện của một gương mặt thân quen nhưng giờ đây đã là niềm tự hào của cả tỉnh nhà: Thủ môn Cao Văn Bình.

Ngay khi vừa đặt chân về đến nhà, Bình đã không ngần ngại ra ngay sạp hàng của mẹ để phụ giúp. Thế nhưng, kế hoạch "về nhà nghỉ ngơi" của anh nhanh chóng biến thành một buổi gặp mặt người hâm mộ bất đắc dĩ. Hàng chục người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, đã vây kín sạp hàng để được tận mắt thấy chàng thủ môn cao 1m83 bằng xương bằng thịt. Đến tối cả làng cùng nhau ăn cỗ, hát hò mừng chiến tích của U23 Việt Nam. Bao quanh Cao Văn Bình là những chiếc vở trắng, chiếc máy ảnh để xin chữ ký, chụp hình.

Cả làng tưng bừng kéo đến nhà Cao Văn Bình (Video: Nghệ An News)


Cả làng ăn uống, hát hò vui như Tết mừng thủ môn Cao Văn Bình giành HCĐ châu Á trở về- Ảnh 1.

Không khí tưng bừng như Tết tại quê Cao Văn Bình (Ảnh: Nghệ An News)

Cả làng ăn uống, hát hò vui như Tết mừng thủ môn Cao Văn Bình giành HCĐ châu Á trở về- Ảnh 2.

Văn Bình ký mỏi tay cho fan nhí

Cả làng ăn uống, hát hò vui như Tết mừng thủ môn Cao Văn Bình giành HCĐ châu Á trở về- Ảnh 3.

Cả làng đến ăn uống chúc mừng thủ môn U23 Việt Nam trở về

Cả làng ăn uống, hát hò vui như Tết mừng thủ môn Cao Văn Bình giành HCĐ châu Á trở về- Ảnh 4.

Cao Văn Bình sinh năm 2025, trưởng thành từ lò SLNA từ lâu đã được đánh giá là một trong những thủ môn triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam với thể hình lý tưởng và phản xạ nhạy bén. Việc nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình và quê hương chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất để anh tiếp tục nỗ lực cho những mục tiêu xa hơn cùng đội tuyển quốc gia.

Câu chuyện về thủ môn U23 Việt Nam là nguồn cảm hứng về tinh thần vượt khó và sự gắn bó với cội nguồn, quê hương - đó là những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của các thế hệ cầu thủ Việt Nam.

