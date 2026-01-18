Ca khúc vừa được trao giải Văn học nghệ thuật 2025: Đầu tư MV trên 2 tỷ, hit về chiến tranh vươn tầm quốc tế

Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025 do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức đã diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội. Tại sự kiện, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đón nhận tin vui khi ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được vinh danh ở hạng mục Giải Khuyến khích, ghi nhận những đóng góp nổi bật của anh trong lĩnh vực âm nhạc trong năm qua.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đón nhận tin vui khi ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được vinh danh (Ảnh: NVCC)

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025 - Giải Khuyến khích cho tác phẩm Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Cụ thể, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025 - Giải Khuyến khích cho tác phẩm Nỗi Đau Giữa Hòa Bình (ca khúc). Tác phẩm do Nguyễn Văn Chung sáng tác phần nhạc và lời, thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh. Bằng khen được ký theo Quyết định số 560/QĐ-UB ngày 29/12/2025, ban hành tại Hà Nội, ngày 14/1/2026, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch là PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Việc Nỗi Đau Giữa Hòa Bìn h được vinh danh tiếp tục đánh dấu một năm hoạt động chăm chỉ và hiệu quả của Nguyễn Văn Chung. Trong năm 2025, nam nhạc sĩ không chỉ duy trì sức viết bền bỉ mà còn cho thấy sự mở rộng về đề tài và chiều sâu cảm xúc, đặc biệt với những sáng tác gắn với lịch sử, ký ức tập thể và giá trị tri ân.

Việc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được vinh danh tiếp tục đánh dấu một năm hoạt động chăm chỉ và hiệu quả của Nguyễn Văn Chung (Ảnh: NVCC)

Ra mắt vào tháng 8/2025, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc đặc biệt. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp giữa Nguyễn Văn Chung và giọng ca giàu cảm xúc Hòa Minzy, vượt ra ngoài khuôn khổ một sản phẩm giải trí thông thường để trở thành tác phẩm mang giá trị tinh thần rõ nét trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9. Bài hát được chọn làm nhạc phim chính thức cho bộ phim điện ảnh cách mạng Mưa Đỏ - tác phẩm tái hiện trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Từ sự đồng cảm với thông điệp, Hòa Minzy đã quyết định đầu tư sản xuất một MV độc lập, như một lời tri ân dành cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những gia đình có người thân đã hy sinh.

Ra mắt vào tháng 8/2025, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc đặc biệt (Ảnh: Facebook)

Về nội dung, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình lựa chọn góc nhìn của những người phụ nữ ở hậu phương - người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về cái giá của độc lập. Trong khi đất nước bước vào hòa bình, niềm vui chung vẫn song hành cùng nỗi mất mát riêng, nơi có những khoảng trống không thể bù đắp khi người ra đi mãi mãi không trở về. Cách tiếp cận này giúp ca khúc chạm đến cảm xúc sâu kín của nhiều thế hệ khán giả.

Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, sản phẩm ghi nhận loạt thành tích ấn tượng. MV chính thức đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube, ước tính khoảng 34 triệu lượt tính đến cuối năm 2025; vươn lên Top 1 MV ra mắt ấn tượng nhất thế giới trên YouTube trong tuần đầu phát hành; đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng Daily Viral Songs trên Spotify Việt Nam. Trong suốt kỳ nghỉ lễ 2/9, ca khúc giữ vị trí Top 1 Trending Music tại Việt Nam, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, sản phẩm ghi nhận loạt thành tích ấn tượng (Ảnh: Facebook)

Trên mạng xã hội, câu hát “Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu? Hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau?” trở thành âm thanh lan truyền rộng rãi, được hàng triệu người dùng sử dụng trong các video tri ân, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ hay chia sẻ cảm xúc về lịch sử. MV cũng thu hút lượng lớn bình luận từ người nước ngoài muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Diễn xuất của NSND Như Quỳnh trong vai người mẹ cùng phần thể hiện tiết chế của Hòa Minzy được đánh giá là những điểm nhấn cảm xúc, dễ chạm tới khán giả ở nhiều độ tuổi, từ người lớn tuổi đến thế hệ trẻ.

Ở góc độ chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng đây là bước chuyển đáng chú ý của Hòa Minzy khi dần khẳng định hình ảnh nghệ sĩ gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử, thay vì chỉ giới hạn trong dòng nhạc trẻ. Với Nguyễn Văn Chung, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình cho thấy khả năng viết nhạc cách mạng theo tư duy hiện đại, giai điệu dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm và chiều sâu cảm xúc cần có.

Đáng chú ý, Hòa Minzy từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng phần lớn MV của cô đều được đầu tư trên 2 tỷ đồng, và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình cũng không ngoại lệ. Dù xuất phát là nhạc phim của Mưa Đỏ, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn sản xuất một phiên bản MV riêng với nhiều cảnh quay mới hoàn toàn, nhằm truyền tải trọn vẹn thông điệp về người Mẹ Việt Nam Anh hùng. Quy mô sản xuất của MV được đánh giá tiệm cận điện ảnh, từ dàn diễn viên gạo cội, bối cảnh chiến tranh được tái hiện kỹ lưỡng, đến ngôn ngữ hình ảnh mang màu sắc cinematic, tạo nên những thước phim giàu ám ảnh.

Nỗi Đau Giữa Hòa Bình cho thấy khả năng viết nhạc cách mạng theo tư duy hiện đại, giai điệu dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm và chiều sâu cảm xúc cần có (Ảnh: NVCC)

Việc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025 vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho một ca khúc thành công về mặt đại chúng, mà còn cho thấy giá trị lâu dài của những tác phẩm âm nhạc được đầu tư nghiêm túc, đặt yếu tố tinh thần và ký ức lịch sử lên hàng đầu. Với Nguyễn Văn Chung, đây là thêm một dấu mốc đáng chú ý, khép lại năm 2025 bằng thành quả mới sau hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ.