3 thập kỷ trôi qua, ca khúc này vẫn là tượng đài nhạc Việt và được khán giả trẻ đón nhận mà không hề lỗi thời.

Năm 18 tuổi, Mỹ Linh gây chú ý khi giành giải Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc năm 1993. Cùng năm, cô thi đỗ thủ khoa đầu vào Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội. Từ một giọng ca trẻ được đào tạo bài bản, Mỹ Linh từng bước trở thành một trong những gương mặt nổi bật của nhạc nhẹ Việt Nam với Thì thầm mùa xuân, Hà Nội đêm trở gió, Chị tôi và Trên đỉnh Phù Vân. Tuy nhiên, dấu mốc đưa tên tuổi nữ ca sĩ sang một chương hoàn toàn khác, đồng thời tạo nên thương hiệu gắn bó với cô suốt nhiều thập kỷ, chính là Tóc Ngắn.

Tóc Ngắn - Mỹ Linh

Ra mắt năm 1998, album Tóc Ngắn đánh dấu cuộc chuyển mình táo bạo của Mỹ Linh. Rời khỏi hình ảnh nữ ca sĩ gắn với những bản tình ca quen thuộc, cô xuất hiện với mái tóc tém cá tính, phong cách trình diễn phóng khoáng và màu sắc âm nhạc chịu ảnh hưởng từ R&B, soul, funk. Đây cũng là giai đoạn Mỹ Linh bắt đầu xây dựng sự kết hợp sáng tạo bền bỉ với nhạc sĩ Anh Quân và ban nhạc Anh Em, tạo nên một diện mạo mới cho nhạc nhẹ Việt Nam.

Thời điểm ấy, R&B và funk vẫn là những chất liệu tương đối mới với thị trường âm nhạc trong nước. Việc lựa chọn hướng đi khác biệt khiến ê-kíp gặp không ít khó khăn. Theo những chia sẻ được báo chí ghi nhận, bản demo Tóc Ngắn từng bị một số đơn vị sản xuất từ chối đầu tư. Mỹ Linh và Anh Quân sau đó quyết định tự bỏ tiền thực hiện dự án. Thậm chí, khi album ra mắt, sự thay đổi về phong cách âm nhạc cũng khiến nữ ca sĩ vấp phải những ý kiến trái chiều, có thời điểm bị một bộ phận bầu show quay lưng.

Hình ảnh cá tính, tươi mới mang tính tiên phong của diva Mỹ Linh trong MV Tóc Ngắn

Tuy nhiên, chính lựa chọn tưởng chừng mạo hiểm ấy lại tạo nên một trong những dấu mốc đáng nhớ của nhạc Việt cuối thập niên 90. Tóc Ngắn không chỉ đưa R&B đến gần hơn với công chúng đại chúng mà còn tạo nên một cơn sốt văn hóa. Theo thông tin được công bố trên website chính thức của Mỹ Linh, album đạt doanh số 200.000 bản - thành tích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam thời điểm đó chủ yếu tiêu thụ băng cassette và CD.

Sức ảnh hưởng của album còn vượt khỏi phạm vi âm nhạc. Mái tóc tém của Mỹ Linh nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều phụ nữ trẻ yêu thích, đến mức hình ảnh nữ ca sĩ và kiểu tóc này gần như trở thành một. Danh xưng "Diva tóc ngắn" cũng theo cô suốt nhiều thập kỷ. Quan trọng hơn, hình tượng ấy đại diện cho một tinh thần mới: phụ nữ có thể chủ động lựa chọn diện mạo, phong cách và thể hiện cá tính thay vì bị giới hạn trong những chuẩn mực nữ tính truyền thống.

Tóc Ngắn là một trong những hiện tượng nhạc Việt, định hình thị trường những năm cuối 1990s

Không chỉ ca khúc chủ đề, những sáng tác như Hương Ngọc Lan, Trưa Vắng, Hoa Cỏ Mùa Xuân hay Biển Khát cũng trở thành những bản hit gắn liền với tên tuổi Mỹ Linh. Nhiều năm sau, các ca khúc vẫn được khán giả thuộc nhiều thế hệ yêu thích, thường xuyên xuất hiện trong những đêm nhạc và được các nghệ sĩ trẻ làm mới.

Sức sống của Tóc Ngắn cũng được chính Mỹ Linh nhắc đến khi nữ ca sĩ thực hiện phiên bản làm mới Tóc Ngắn Ngắn cùng các nghệ sĩ Gen Z trong khuôn khổ album WeChoice Awards 2023. Cô bất ngờ khi biết nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn được truyền cảm hứng từ ca khúc. Với Mỹ Linh, tác phẩm có sức ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp, đánh dấu lần cô dám thay đổi cả hình ảnh lẫn cách trình diễn. Sau 25 năm, việc ca khúc tiếp tục được khán giả trẻ yêu thích là điều khiến nữ ca sĩ xúc động.

Diva Mỹ Linh từng cùng Liu Grace và Pháp Kiều làm mới Tóc Ngắn trong khuôn khổ album chủ đề WeChoice Awards 2023

Mới đây, diva Mỹ Linh khoe ca khúc Tóc Ngắn được quan tâm đột biến 5000% dù đã phát hành được 28 năm

Gần 30 năm sau khi phát hành, Tóc Ngắn vẫn đang là một trong những sản phẩm có sức sống lâu bền nhất, không hề lỗi thời. Mỹ Linh tiếp tục lấy cảm hứng từ di sản này để phát triển dự án mới mang tên Vẫn Là Tóc Ngắn. Đây cũng là tên album phòng thu thứ 16, đồng thời là tên chuỗi đêm nhạc lưu diễn quốc tế Vẫn Là Tóc Ngắn/The Short Hair Effect - Australia Tour 2027.

Sau thời gian dài chuẩn bị, Mỹ Linh chính thức công bố tour diễn gồm bốn đêm tại Brisbane, Melbourne, Sydney và Perth vào tháng 5/2027. Đáng chú ý, dự án được tổ chức bởi Live Nation - tập đoàn giải trí và tổ chức biểu diễn trực tiếp hàng đầu thế giới, từng đứng sau nhiều chuyến lưu diễn quy mô toàn cầu của các nghệ sĩ như Taylor Swift, BTS, Madonna, Coldplay, Bruno Mars...

Việc hợp tác với Live Nation đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong hành trình đưa âm nhạc Mỹ Linh ra thị trường quốc tế. Thay vì chỉ xuất hiện trong những chương trình dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nữ ca sĩ sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm âm nhạc của mình trong hệ thống biểu diễn chuyên nghiệp tại Australia, tiếp cận cả khán giả bản địa lẫn kiều bào.

Diva Mỹ Linh công bố tour diễn ở Úc - Vẫn Là Tóc Ngắn

Theo kế hoạch, tour diễn cũng là sân khấu live quy mô lớn đầu tiên giới thiệu trọn vẹn những sáng tác mới trong album Vẫn Là Tóc Ngắn. Các ca khúc mới sẽ được đặt cạnh những bản hit từng làm nên tên tuổi Mỹ Linh, trong những bản phối được làm mới để phù hợp với tinh thần âm nhạc hiện tại. Sự kết hợp giữa nhạc sĩ Anh Quân, người đồng hành cùng Mỹ Linh từ thời kỳ đầu của Tóc Ngắn - và tư duy sản xuất của các nghệ sĩ thuộc thế hệ Millennial, Gen Z được kỳ vọng tạo nên một không gian âm nhạc vừa giữ được bản sắc, vừa có sự chuyển động theo thời đại.

Chia sẻ về dự án, Mỹ Linh cho biết: “Album ‘Vẫn Là Tóc Ngắn’ cùng với tour diễn tại Úc năm 2027 lần này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với cá nhân tôi và toàn bộ ekip Tóc Ngắn. Chúng tôi vẫn luôn luôn mong muốn âm nhạc sẽ là ngôn ngữ kết nối mọi người, không biên giới, không phân biệt màu da, tuổi tác - hay không phân biệt bất cứ điều gì khác. Một giai điệu đẹp, lời ca chân thực kết hợp với những bản hoà âm hiện đại và chi tiết có thể chạm được đến trái tim của bất cứ người nghe nào thấy đồng cảm. Bên cạnh đó, Mỹ Linh cùng ekip cũng muốn dành sự tôn vinh đến với những người chơi nhạc live thực sự, trong thời đại mọi thứ đều đang rất nhanh, thì đôi lúc chúng ta cũng cần chậm lại một chút để lắng nghe nhau và cảm nhận cuộc sống”.

Về tên gọi Vẫn Là Tóc Ngắn, nữ ca sĩ cũng lý giải đây không đơn thuần là sự tiếp nối một thương hiệu âm nhạc đã có từ quá khứ. “Nhiều người hỏi sao bao nhiêu năm vẫn giữ cái tên ấy, sao không đổi mới cho lạ lẫm? Với Linh, ‘Tóc Ngắn’ không chỉ là một cái tên hay một cột mốc trong quá khứ, mà là lời khẳng định về một con đường mà chúng tôi đã chọn từ ngày đầu: đi đến cùng với sự trân trọng và dấn thân trong âm nhạc. Chữ 'vẫn là' ở đó như một sự kiên định, rằng dẫu thời gian có trôi, lửa nghề và chất lượng âm nhạc của chúng tôi vẫn trọn vẹn như ngày nào”, Mỹ Linh chia sẻ.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Linh vẫn là một trong những giọng ca có dấu ấn đặc biệt của nhạc nhẹ Việt Nam

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Linh vẫn là một trong những giọng ca có dấu ấn đặc biệt của nhạc nhẹ Việt Nam. Từ một thủ khoa Nhạc viện đến nghệ sĩ tiên phong đưa R&B đến gần hơn với công chúng, nữ ca sĩ từng bước xây dựng vị trí riêng bằng giọng hát giàu kỹ thuật, tư duy âm nhạc hiện đại và sự bền bỉ trong sáng tạo. Sự xuất hiện tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng cũng giúp Mỹ Linh tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ, cho thấy sức hút của một nghệ sĩ nhiều năm hoạt động vẫn có khả năng đối thoại với những thế hệ công chúng mới.

Diva Mỹ Linh viết tiếp câu chuyện mới cho Tóc Ngắn

Với Vẫn Là Tóc Ngắn, Mỹ Linh không chỉ trở lại với một album mới mà còn đưa câu chuyện âm nhạc đã bắt đầu từ năm 1998 bước sang một chương khác. Từ dấu ấn của một ca khúc từng tạo nên hiện tượng trong nước đến kế hoạch lưu diễn tại bốn thành phố của Australia, hành trình lần này là cơ hội để nữ diva giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến sân khấu quốc tế bằng chính bản sắc đã làm nên tên tuổi mình.