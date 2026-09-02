Chỉ vài câu hát, bản nhạc phim 9 năm trước bỗng khiến cõi mạng thổn thức trở lại.

Có những bộ phim và ca khúc nhạc phim dù đã ra mắt nhiều năm vẫn có khả năng trở thành một phần ký ức của khán giả. Thời gian trôi qua, câu chuyện trên màn ảnh có thể dần khép lại, nhưng một giai điệu quen thuộc đôi khi vẫn đủ sức đưa người nghe trở về đúng cảm xúc của những ngày đầu tiên.

Lặng Yên - Bùi Anh Tuấn, Ái Phương (OST Lặng Yên Dưới Vực Sâu)

Gần đây, Lặng Yên, ca khúc nhạc phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu, bất ngờ được khán giả nhắc lại trên mạng xã hội. Sau hơn 9 năm kể từ ngày phát hành, bài hát vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực, thậm chí được một bộ phận người nghe nhận xét là một trong những ca khúc nhạc phim Việt để lại ấn tượng sâu đậm nhất.

Lặng Yên được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Trường Giang, qua phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn và Ái Phương. Ca khúc được phát hành vào năm 2017, trong thời điểm Lặng Yên Dưới Vực Sâu nhận được sự quan tâm khi lên sóng.

Lặng Yên được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Trường Giang, qua phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn và Ái Phương

Ngay từ đầu, bài hát đã tạo được dấu ấn nhờ giai điệu giàu cảm xúc, phần ca từ da diết cùng cách hòa quyện giữa hai giọng hát. Không mang màu sắc quá cầu kỳ, Lặng Yên lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng buồn, phù hợp với mạch tình cảm nhiều trắc trở của bộ phim.

Nhiều năm sau ngày phát hành, Lặng Yên vẫn khiến khán giả dành nhiều lời khen khi được nhắc lại. Nhiều người nhận xét bài hát “hay từ giai điệu tới câu từ”, lời ca da diết, trong khi phần thể hiện của Ái Phương cũng được đặc biệt yêu thích.

Bài hát nhận về nhiều lời khen ngợi du cho đã gần 9 năm ra mắt

Có khán giả gọi đây là “bậc nhất trong các OST phim”, người khác nhận xét Lặng Yên là “bài nhạc phim hay nhất mà mình từng nghe”. Một số người cho biết ca khúc đến nay vẫn được sử dụng làm nhạc chuông điện thoại, trong khi có người chỉ cần nghe lại những giai điệu quen thuộc đã lập tức nhớ đến không gian Tây Bắc của bộ phim.

Đáng chú ý hơn, Lặng Yên còn gợi lại ký ức về một giai đoạn của phim truyền hình Việt. Một số khán giả khi nhắc đến ca khúc cũng đồng thời nhớ đến những bộ phim từng gắn bó với tuổi trẻ của họ. Với những người từng theo dõi Lặng Yên Dưới Vực Sâu khi phim lên sóng, chỉ một đoạn nhạc quen thuộc cũng đủ kéo họ trở lại với những nhân vật, khung cảnh và câu chuyện năm nào.

Nhiều khán giả khi nhắc đến ca khúc cũng đồng thời nhớ đến bộ phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu từng gắn bó với tuổi trẻ của họ

Lặng Yên không chỉ được viết như một ca khúc nhạc phim mà còn bám khá sát vào câu chuyện và không gian của Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Dương Trường Giang đưa vào bài hát màu sắc của một tình ca miền sơn cước, với sự dịu dàng xen lẫn day dứt, phù hợp với chuyện tình nhiều trắc trở của các nhân vật.

Phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đỗ Bích Thúy, kể về chuyện tình trắc trở của đôi trai gái người H'Mông giữa vùng cao Hà Giang, nơi tình yêu phải đối diện với những phong tục, tập quán và quan niệm truyền thống, trong đó có tục cướp vợ. Tác phẩm khi ấy còn được lựa chọn phát sóng ở khung giờ vàng trên truyền hình.

Giai điệu da diết giúp Lặng Yên trở thành một trong những ca khúc nhạc phim Việt được khán giả nhớ đến

Không gian cao nguyên đá Đồng Văn, hoa tam giác mạch hay đèo Mã Pí Lèng cũng tạo nên màu sắc đặc trưng cho tác phẩm, để rồi khi đặt Lặng Yên vào những khung hình ấy, giai điệu và câu chuyện gần như hòa vào cùng một không gian cảm xúc. Việc lựa chọn Bùi Anh Tuấn và Ái Phương thể hiện ca khúc cũng giúp bài hát giữ được chất tình tự, phù hợp với mạch chuyện tình yêu mà bộ phim theo đuổi.

Giai điệu chậm rãi, ca từ giàu hình ảnh và cách thể hiện đầy cảm xúc khiến Lặng Yên dễ lưu lại trong tâm trí người xem. Đây cũng là lý do sau khi bộ phim kết thúc, bài hát vẫn tiếp tục được nhắc đến như một phần không thể tách rời của tác phẩm.

Một phần lý do khiến Lặng Yên được nhớ đến lâu như vậy nằm ở giọng hát của Ái Phương

Một trong những yếu tố giúp Lặng Yên được khán giả nhớ đến là phần thể hiện của Ái Phương. Nhiều người cho rằng chính chất giọng da diết, mềm và có phần buồn của cô khiến Lặng Yên càng dễ chạm vào cảm xúc người nghe.

Đây cũng không phải lần duy nhất Ái Phương ghi dấu ấn với nhạc phim Việt. Sau Lặng Yên, cô tiếp tục góp giọng trong Ngoại Yêu Con của Cục Vàng Của Ngoại, Nhạc Phim Song Hỷ Lâm Nguy của Song Hỷ Lâm Nguy, Hoài Niệm Xót Xa của Xóm Trọ hay Cần Một Bờ Vai của Lấy Chồng Sớm Làm Gì.

Đây cũng không phải lần duy nhất Ái Phương ghi dấu ấn với nhạc phim Việt

Nữ ca sĩ từng thể hiện nhiều bản nhạc phim quốc tế, đồng thời tự viết lời Việt cho một số ca khúc quen thuộc. Trong số đó có You Are My Everything của Hậu Duệ Mặt Trời, Họa Tâm từ Họa Bì, Thần Thoại của Thần Thoại hay Ngôi Sao May Mắn từ Chú Thỏ Ngọc Bích.

Sau hơn 9 năm, Lặng Yên vẫn được khán giả tìm lại và để lại nhiều bình luận khen ngợi

Vào thời điểm ra mắt, ca khúc được xếp vào nhóm những bản nhạc phim Việt được yêu thích, đồng thời được cũng là một trong các ca khúc nhạc phim có nhiều bản cover vào thời điểm đó. Sau hơn 9 năm, Lặng Yên vẫn được khán giả tìm lại và để lại nhiều bình luận khen ngợi. Với nhiều khán giả, chỉ vài câu hát của Lặng Yên cũng đủ gợi lại câu chuyện tình giữa núi rừng Hà Giang năm nào.

Ảnh: FB