Cá hổ Goliath có thể dài tới 2m, nặng 70kg và thậm chí không sợ cá sấu!

Nếu so sánh với cá sấu thì cá hổ Goliath có lực cắn không mạnh bằng và cũng không có lớp vẩy cứng như cá sấu. Thế nhưng cá sấu non lại là thức ăn ưa chuộng của cá hổ Goliath. Bởi vì cá hổ Goliath cực kỳ nhanh nhẹn, nó đủ nhanh để né khỏi những "cú táp tử thần" và quay ngược phản công, chúng sẽ xé từng miếng thịt của đối thủ bằng những chiếc răng sắt nhọn của mình. Trên các con sông ở Châu Phi, nhất là Congo, nếu có nửa xác cá trôi trên xông, với vết đứt nham nhở, thì chính xác là do cá hổ Goliath tấn công. Nó đớp đứt đôi con mồi và để lại một nửa cho loài khác thưởng thức.