Cả họ chê tôi ế, còn mỉa mai bố mẹ tôi “số khổ”, đến khi thấy người đàn ông sang trọng đỗ xe trước sân nhà mới choáng váng

Tôi năm nay 29 tuổi. Ở thành phố, tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, tự mua được xe, tự lo được cuộc sống. Bạn bè bảo tôi xinh xắn, tính thẳng thắn, sống độc lập. Chỉ có một điều khiến tôi luôn trở thành “đề tài nóng” mỗi lần về quê, đó là tôi vẫn chưa lấy chồng.

Tết năm nay, tôi về sớm hơn mọi năm vì công ty thưởng Tết khá hậu. Vừa bước chân vào sân, tôi đã thấy họ hàng sang chúc Tết đông kín. Ban đầu vẫn là hỏi han xã giao, nhưng chỉ cần ngồi được vài câu chuyện, chủ đề quen thuộc lại xuất hiện.

Người hỏi tôi đã có người yêu chưa. Người lại bảo con gái gần 30 mà còn mải làm việc thì sau này khó sinh con. Có chú còn cười nửa đùa nửa thật, bảo tôi chọn cao quá nên mới ế. Tôi vốn không phải kiểu người nhẫn nhịn, nên cũng đáp lại thẳng thắn rằng tôi muốn ổn định sự nghiệp rồi mới nghĩ đến chuyện chồng con. Mà kể cả tôi không lấy chồng thì đã sao, ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Câu trả lời ấy khiến vài người khó chịu ra mặt.

Ảnh minh hoạ

Đến trưa mùng 2, cả họ ở lại ăn cơm. Câu chuyện tưởng đã dừng lại thì một bác họ bỗng quay sang nói với bố mẹ tôi rằng nuôi con gái mà để gần 30 tuổi vẫn chưa yên bề gia thất thì cũng khổ. Có người còn buông thêm câu, sau này già rồi ai chăm, rồi lỡ quá tuổi sinh nở thì lại tội bố mẹ.

Nghe những lời ấy, tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Bố mẹ tôi chỉ cười gượng, còn tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh để không làm không khí căng thẳng.

Đúng lúc mâm cơm gần xong, ngoài cổng vang lên tiếng còi xe. Một chiếc ô tô sang trọng dừng ngay trước sân. Cả nhà tôi đều ngỡ là khách của ai trong họ. Tôi cũng tò mò nhìn ra.

Cánh cửa xe mở ra, người bước xuống khiến tôi đứng sững. Đó là sếp của tôi – người nổi tiếng khó tính và nguyên tắc nhất công ty. Bình thường ở cơ quan, anh ta luôn giữ khoảng cách với nhân viên, ít khi nói chuyện riêng tư.

Cả họ nhìn theo người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tác phong đĩnh đạc bước vào sân nhà tôi tay cầm túi quà. H. chủ động chào bố mẹ tôi rất lễ phép rồi quay sang nhìn tôi, nở nụ cười hiếm hoi mà tôi chưa từng thấy ở công ty.

Sau vài câu hỏi thăm, H. kể rằng hồi giữa năm, bố tôi từng giúp anh khi anh về quê khảo sát dự án. Lúc ấy bố chỉ nghĩ giúp người qua đường nên không nhớ, còn H. thì xin được số điện thoại.

H. nói suốt một năm qua, anh vẫn muốn tìm dịp về thăm gia đình tôi để cảm ơn. Rồi H. quay sang nhìn tôi, nói thêm rằng anh rất trân trọng sự chăm chỉ và thẳng thắn của tôi trong công việc. H. bảo anh không phải người khéo nói, nhưng nếu gia đình tôi không ngại, anh ta muốn tìm hiểu tôi nghiêm túc.

Cả sân nhà lúc ấy im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió. Những người vừa trêu chọc tôi trước đó bỗng ngồi lặng, không ai nói thêm câu nào. Bố mẹ tôi thì ngỡ ngàng, còn tôi thì vừa bối rối vừa không biết nên phản ứng ra sao.

Tôi không nghĩ sự xuất hiện của sếp sẽ thay đổi ánh nhìn của họ hàng nhanh đến vậy. Chỉ mới sáng, tôi còn là đứa con gái khiến bố mẹ “số khổ”, vậy mà buổi trưa đã trở thành người được tò mò hỏi han.

Tối hôm đó, tôi ngồi nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra chuyện kết hôn chưa bao giờ là cuộc đua với thời gian hay ánh mắt của người khác. Người đến đúng lúc hay chưa, có lẽ không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở duyên phận và sự tôn trọng dành cho nhau.

Còn chuyện giữa tôi và sếp sẽ đi đến đâu, chính tôi cũng chưa biết. Chỉ có điều, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình không còn cảm giác bị thúc ép phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai nữa.