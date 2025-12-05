Cả Hàn Quốc phát điên vì cặp đôi này: Đỉnh lưu toàn cầu cưng bạn gái như công chúa, đang nhập ngũ cũng làm điều ngoại lệ cho nàng

Tin đồn hẹn hò Jung Kook (BTS) - Winter (aespa) đang là chủ đề gây náo loạn Hàn Quốc. Từ một loạt chi tiết bị “đào” lại, câu chuyện lập tức leo top trend toàn cầu, kéo theo hàng triệu bình luận. Giữa bão dư luận, HYBE thông báo đang xác thực thông tin, còn SM cho biết "không xác minh". Động thái của hai công ty càng khiến người hâm mộ Kpop khẳng định tin hẹn hò của 2 ngôn sao là có thật.

Loạt chi tiết trùng hợp giữa Jung Kook và Winter bị cư dân mạng soi liên tục. Từ hình xăm đôi 3 chú cún, cho đến phụ kiện, vòng tay, quần short, ốp điện thoại và thiết bị in-ear na ná nhau. Chưa kể tên tài khoản Instagram @mnijungkook còn bị suy diễn mạnh: chỉ cần hoán đổi vị trí chữ “n” và “i” là ra “Min Jungkook”, trùng với tên thật của Winter - Kim Minjeong.

Jung Kook đến concert aespa vào tháng 3 năm nay giữa lúc đang nhập ngũ

Dân mạng đánh giá Jung Kook thực sự cưng chiều bạn gái, không ngại việc mình nổi tiếng mà đến địa điểm công khai cổ vũ aespa

Chi tiết khiến fan Kpop chú ý nhất nhất chính là việc Jung Kook tranh thủ kỳ nghỉ phép quân ngũ để đi xem concert aespa vào đầu năm nay. Đây là hành động hiếm đến mức khó tin vì từ trước đến nay, Jung Kook chưa từng bị bắt gặp xuất hiện ở concert nhóm nữ nào. Việc nam idol toàn cầu đi xem concert aespa là một ngoại lệ, chưa kể còn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thời điểm ấy, việc Jung Kook xuất hiện ở concert aespa khiến MXH chấn độngl. Nay, người ta mới vỡ lẽ tại sao, dân mạng đánh giá Jung Kook thực sự cưng chiều bạn gái, không ngại việc mình nổi tiếng mà đến địa điểm công khai cổ vũ aespa, dành "ngoại lệ rõ ràng" dành cho người đặc biệt.

Cũng từ đây, các fandom bắt đầu hỗn chiến. Fan Jung Kook vội vàng phản biện mọi suy diễn quá đà, fan aespa thì lo lắng Winter có thể trở thành tâm điểm công kích. Fan các nhóm nam khác lại “nhập hội” vì quá quen thuộc với việc fandom BTS thường bị lôi vào tranh luận. Cả mạng xã hội biến thành một cuộc cãi vã không ai chịu nhường ai.

Truyền thông dậy sóng vì Jung Kook và Winter như một lẽ đương nhiên, vì cả hai đều là đỉnh lưu Kpop hiện tại. Jung Kook là idol nam hot nhất, sở hữu loạt thành tích hiếm ai chạm tới. Màn debut solo vào năm 2023 với ca khúc Seven leo thẳng hạng 1 Billboard Hot 100, thống trị Billboard Global nhiều tuần liền, lập kỷ lục Guinness ca khúc đạt 1 tỷ stream nhanh nhất của nghệ sĩ nam, vượt 10 tỷ lượt stream trên Spotify chỉ với các bài solo và là nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận giải Nam nghệ sĩ của năm tại PCA 2024. Album GOLDEN duy trì thời gian trụ vững dài kỷ lục trên bảng xếp hạng Weekly Top Albums Global của Spotify. Từ FIFA World Cup 2022 đến BMI Pop Awards 2025, sân khấu nào cũng chứng minh sức mạnh của Jung Kook chưa từng hạ nhiệt. Jung Kook vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào giữa năm nay, đang trong quá trình chuẩn bị trở lại với BTS. Việc rộ tin đồn hẹn hò thời điểm này càng khiến Jung Kook tràn ngập bản tin, trở thành từ khóa hot nhất MXH.

Jung Kook là popstar thế hệ mới, nổi tiếng toàn cầu

Ở phía ngược lại, Winter là “công chúa SM thế hệ mới” cũng có danh tiếng không thể xem thường. Nữ idol sinh năm 2k1 là nhan sắc đình đám nhất nhì Kpop gen 4. Visual mang màu sắc lạnh, thần thái như công chúa băng giá nhưng có thể đáng yêu khi cần khiến Winter trở thành cây hút fan của aespa. Winter còn là main vocal với khả năng hát - nhảy ổn định. Tên tuổi Winter gắn với aespa. Từ hit debut Black Mamba đến cú bứt phá Next Level, Savage và mới nhất là siêu hit Supernova, Whiplash, aespa sở hữu những bản hit tạo nên thương hiệu “gen 4 girl group quyền lực nhất thế hệ". Bên cạnh đó, Winter còn có hoạt động solo, hát nhạc phim và là gương mặt đắt show quảng cáo. Winter trở thành một trong những nữ idol được truyền thông săn đón hàng đầu.

Hai ngôi sao ở đỉnh cao hẹn hò, nhiều người nhận xét cả hai xứng đôi vừa lứa. Nhưng fandom 2 bên chắc chắn không để nhau yên. Cả hai công ty đều mập mờ, fandom hỗn chiến, từng chi tiết nhỏ đều có thể trở thành bằng chứng tình ái. Hiện tại, cộng đồng Kpop chỉ chờ thêm phản hồi quyết định từ HYBE và SM - vì nếu đây là sự thật, Jung Kook và Winter sẽ là một trong những couple quyền lực nhất Kpop.