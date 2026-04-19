Cả gia đình hoảng hốt, bỏ chạy khỏi mâm cơm, xem camera an ninh mà "toát mồ hôi"

Mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn camera an ninh ghi lại tình huống đầy nguy hiểm xảy ra tại một gia đình ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh). Theo nội dung đoạn clip ghi lại thì vào khoảng 18h30' tối ngày 18/4, cả gia đình 5 người lớn và một em bé nằm trong nôi, đang ăn tối và trò chuyện tại bàn ghế đặt ngoài sân. Mọi thứ đang diễn ra rất vui vẻ thì các thành viên hoảng hốt, bật dậy, người chạy ra sân, người trèo qua ghế để thoát thân vì một con rắn xuất hiện ở sân rồi tiếp tục trườn vào nhà, đe doạ các thành viên trong gia đình.

Người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là chị Thu trú tại xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh. Chia sẻ sự việc trên tờ Dân Trí, chị Thu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h30' tối ngày 18/4. Thời điểm đó, gia đình chị bỗng nghe tiếng động khi đang ăn cơm và khi nhìn sang thì thấy con rắn dài hơn 1m đang trườn lại gần.

Theo chị Thu ở quê thỉnh thoảng có rắn trườn bò vào nhà, nhưng gia đình chị lần đầu gặp phải tình huống này nên có chút hoảng sợ. Cũng theo chị Thu, loại rắn này có tên là ráo trâu. Gia đình chị đã dùng 2 thanh gậy dài xua đuổi con rắn ra khỏi nhà.