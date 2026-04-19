Cả gia đình hoảng hốt, bỏ chạy khỏi mâm cơm, xem camera an ninh mà "toát mồ hôi"

Hương Trà (T/H) |

Cả gia đình gồm 5 người lớn và một trẻ nhỏ nằm trong nôi, đang ăn tối và trò chuyện tại bàn ghế đặt ngoài sân thì bất ngờ bỏ chạy vì một "vị khách" không mời.

Mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn camera an ninh ghi lại tình huống đầy nguy hiểm xảy ra tại một gia đình ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh). Theo nội dung đoạn clip ghi lại thì vào khoảng 18h30' tối ngày 18/4, cả gia đình 5 người lớn và một em bé nằm trong nôi, đang ăn tối và trò chuyện tại bàn ghế đặt ngoài sân. Mọi thứ đang diễn ra rất vui vẻ thì các thành viên hoảng hốt, bật dậy, người chạy ra sân, người trèo qua ghế để thoát thân vì một con rắn xuất hiện ở sân rồi tiếp tục trườn vào nhà, đe doạ các thành viên trong gia đình.

Người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là chị Thu trú tại xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh. Chia sẻ sự việc trên tờ Dân Trí, chị Thu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h30' tối ngày 18/4. Thời điểm đó, gia đình chị bỗng nghe tiếng động khi đang ăn cơm và khi nhìn sang thì thấy con rắn dài hơn 1m đang trườn lại gần.

Theo chị Thu ở quê thỉnh thoảng có rắn trườn bò vào nhà, nhưng gia đình chị lần đầu gặp phải tình huống này nên có chút hoảng sợ. Cũng theo chị Thu, loại rắn này có tên là ráo trâu. Gia đình chị đã dùng 2 thanh gậy dài xua đuổi con rắn ra khỏi nhà.

Mưa đá rơi thủng mái nhà, chị gái bế em chạy thoát lúc nửa đêm: Người mẹ lên tiếng
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
