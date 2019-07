Cả gan rao bán 200 ha đất công

Chuyển "dự án ma" lên Công an TP HCM

Theo Công an huyện Hóc Môn, một số "dự án ma" xuất hiện trước đó tại các xã Nhị Bình, Đông Thạnh, Thới Tam Thôn... đã được cơ quan này chuyển Công an TP theo đúng thẩm quyền để tiếp tục điều tra, làm rõ. Riêng dự án tại 2 xã Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng vừa được công an huyện tiếp nhận, tiếp tục thu thập hồ sơ để điều tra.