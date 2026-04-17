Cả đời xem phim Việt chưa thấy ai make up đẹp cỡ này: Nhan sắc bén đứt tay, lên hình vài phút hút cả triệu view

Trong tập 24 của Bước Chân Vào Đời, giữa loạt drama gia đình - tình cảm vốn đã căng thẳng, một nhân vật mới xuất hiện lại bất ngờ chiếm trọn spotlight chỉ sau vài phút lên hình. Đó là cô gái quen trong quán bar, người trực tiếp đưa Quân (Huỳnh Anh) về tận nhà sau một đêm say xỉn, kéo theo màn đối đầu căng như dây đàn với bà Dung.

Cô gái vừa xuất hiện trong Bước Chân Vào Đời đã viral

Vừa xuất hiện, nhân vật này lập tức được khán giả vỗ tay rần rần vì màn đối đáp không nể nang ai. Khi bị bà Dung (Quách Thu Phương) chất vấn với thái độ gay gắt, cô không hề lép vế mà thẳng thắn "chỉnh" lại cách nói chuyện: "Cô lịch sự chút đi! Cháu đã phải tận tâm chăm sóc con trai cô cả đêm qua, lại còn đưa anh ấy về đây mà cô còn hạnh hoẹ". Cách đáp trả sắc sảo, tự tin khiến phân đoạn của nữ diễn viên nhanh chóng hút hơn 3 triệu views trên TikTok.

Nhưng bên cạnh màn thể hiện "đã cái nư" trước nhân vật mẹ chồng xấu tính, điều khiến mạng xã hội "ồn" không kém là visual và lớp make-up quá đỉnh của cô gái quán bar. Khác với Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thủy) hay Giang (Lê Bống), cô gái này được tạo hình trẻ trung, chất chơi với gương mặt được make-up tone nude kỹ càng: Nền mịn lì, bắt sáng nhẹ, đường contour sắc nét vừa đủ tôn lên gương mặt thanh thoát. Đôi mắt cô được nhấn nhá bằng eyeliner mảnh, kéo dài vừa phải tạo cảm giác sắc sảo và có phần đanh đá.

Tổng thể make-up toát ra "vibe" của một tiểu thư sang chảnh cà cá tính, chỉ vài khung hình cận cũng đủ để người đẹp gây ấn tượng với khán giả. Thậm chí, dân tình còn cho rằng đây là một trong những layout make-up được chăm chút nhất nhì trên phim truyền hình Việt.

Make-up kĩ đế từng sợi lông mi

Dưới các clip cắt từ tập phim, netizen đồng loạt để lại hàng loạt bình luận như: "Make-up kiểu này slay thật", "Make-up đẹp, lâu lắm mới thấy phim truyền hình make đẹp", "Make-up gì mà đẹp dữ vậy, nhìn phát là nhớ luôn”, “Bả make tone này xinh thế”, “Visual bén quá, kiểu vừa hiền vừa sắc”, “Phim Việt lâu rồi mới thấy make up ăn hình như này”, “Xuất hiện thêm vài phút là có thể át luôn nữ chính được”,...

Ngay cả trong phân cảnh đi bar, cô cũng được make-up chỉn chu và lên đồ cực "slay"

Nhân vật cô gái quán bar này do Hoàng Khánh Ly - một gương mặt không còn xa lạ với khán giả truyền hình - thủ vai. Sinh năm 1998 tại Nghệ An, cô được xem là diễn viên trẻ triển vọng của VFC, từng góp mặt trong nhiều dự án giờ vàng như Hương Vị Tình Thân, Thương Ngày Nắng Về, Đừng Làm Mẹ Cáu.

Dấu ấn rõ nét nhất của Hoàng Khánh Ly đến từ vai Lê trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ - nhân vật giúp cô ghi điểm nhờ nét diễn tự nhiên, duyên dáng và gương mặt sáng. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính Bảo Anh trong Đi Về Miền Có Nắng, trước khi thử sức với dạng vai có phần gai góc hơn trong Bước Chân Vào Đời.

Sở hữu ngoại hình mảnh mai, gương mặt trong trẻo, xinh xắn, Hoàng Khánh Ly dễ dàng biến hóa giữa nhiều kiểu nhân vật. Với Bước Chân Vào Đời, dù chỉ thủ một vai phụ với thời lượng xuất hiện có phần hạn chế nhưng rõ ràng, màn debut của Hoàng Khánh Ly trong tập 24 đã đủ sức khiến khán giả nhớ mặt gọi tên và kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" trong những diễn biến tiếp theo.

Mộng Zu