Cả đời xem phim Việt chưa thấy ai khóc xấu cỡ này, diễn dở đến mức "ngũ quan bay tán loạn"

Bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc do Lương Thế Thành, Lê Phương, Ngân Hòa đóng chính đã đi đến tới những tập cuối. Dù đã cố gắng giấu giếm Hoàng Dung (Lương Thế Thành) cũng phải thừa nhận với hai con rằng bản thân đã sai lầm nên mới khiến gia đình tan vỡ.

Trong tập 47, bé Thanh Tú (Bảo Ngọc đóng) con của Dũng và Mai (Lê Phương) nhận ra bạn trai là kẻ đào hoa lăng nhăng. Không chỉ vậy, cô bé phát hiện ra cha đã có người khác, gia đình lục đục sắp tan vỡ. Vì vậy, Tú đã có hành động dại dột nhưng rất may Mai và con trai đã tìm thấy em gái. Mai cũng gọi điện để Dũng tới gặp và động viên con.

Khi nghe tâm sự của con, Dũng bật khóc, xin lỗi các con vì sai lầm mà đã khiến gia đình không còn trọn vẹn. Dũng cũng khẳng định dù thế nào anh cũng vẫn là người cha yêu thương các con. Có thể nói, Dũng không làm tốt vai trò người chồng, nhưng anh ta luôn muốn dành những điều tốt nhất cho hai con của mình. Thậm chí trước đó, Dũng còn hợp tác với Mai đóng giả vở kịch gia đình hạnh phúc để các con an lòng.

Vốn dĩ đây là một cảnh quay rất xúc động về tình cha con, thể hiện rằng Dũng là một nhân vật đa chiều, có những mặt tốt và xấu khác nhau. Tuy nhiên, biểu cảm khi khóc của nam diễn viên Lương Thế Thành bị khán giả đánh giá quá xấu, kém thẩm mỹ. Vì nhập tâm nên anh không quản lý tốt biểu cảm của mình, ngũ quan bay tán loạn. Ba diễn viên khác thậm chí đã phải nhịn cười khi nhìn vào gương mặt ngập tràn nước mắt của nam diễn viên.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả cũng bày tỏ cảm xúc vì Lương Thế Thành khóc kém đẹp nên đáng ra đây là một cảnh xúc động, người xem lại bật cười và không thể bắt nhịp cảm xúc với diễn biến của phim.

Khán giả chê Lương Thế Thành khóc xấu:

- Trộm vía cả nhà mình khóc đều xấu nè

- Các đạo diễn ơi làm ơn đừng bắt anh Thế Thành khóc được không?

- Ổng mếu cái miệng nhìn mắc cười quá

- Lương Thế Thành khóc xấu thiệt

- Lương Thế Thành khóc xấu quá, thôi đừng cho ổng khóc!

- Thật sự xem mắc cười không dám cười luôn á

- Người ta khóc cảm động anh Thành khóc tôi cảm cúm rồi

- Anh Lương Thế Thành khóc mà tôi mắc cười

- Trời ơi cái môi Lương Thế Thành

- Anh khóc nó xấu

- Ôi xin lỗi đã sân si nhưng anh khóc xấu quá

- Ui hỏi thiệt, nhìn Thế Thành khóc sao 3 diễn viên đó có thể nhập vai buồn được ạ

- Thấy anh Thành khóc tôi không nhịn được cười

- Khúc ông Dũng khóc cười điên

- Chú Dũng khóc mà tôi bật cười

- Thế Thành khóc xấu dữ vậy trời

- Đang cảm động quay sang Lương Thế Thành khóc tui cười ngang.

- Cả đời xem phim Việt chưa thấy ai khóc xấu cỡ này.

Trong tập 48, Mai quyết tâm ly hôn với Dũng dù anh ta không đồng ý. Trong khi đó, Trang (Ngân Hòa) giả vờ mang thai, từng bước giành giật Dũng về với mình. Dựa vào việc mang bầu, Trang ra điều kiện ép Dũng phải mua nhà và trao quyền quản lý tài sản cho mình. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý vì không muốn ai kiểm soát anh ta.

Mặt khác, Dũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong việc kinh doanh, phải bồi thường cho công ty số tiền lớn là 2 tỷ 180 triệu.

Những tập cuối của phim Bóng Ma Hạnh Phúc chắc chắn sẽ còn rất gay cấn. Một bộ phận khán giả cho rằng phim có nhiều tình tiết phi thực tế, nội dung bị kéo dài, tạo các tình tiết gây sốc để kéo sự chú ý của khán giả. Trong khi đó, tâm lý của các nhân vật không có sự biến chuyển. Dũng thường xuyên hứa với vợ sẽ bỏ Trang nhưng lại để cho cô ta đi gây chuyện khắp nơi.

Mai quá mức nhẫn nhịn, lịch sự với chính kẻ vô ơn, tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của mình. Mai thường xuyên nói lời răn dạy đe dọa Trang hãy dừng lại, nếu không Mai sẽ không để yên, nhưng cuối cùng cô chẳng làm được gì khiến người xem khó chịu. Thay vì quyết đoán, dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân để bảo vệ bản thân, Mai lại chọn cách im lặng, khóc lóc, tự thấy có lỗi với mọi người xung quanh, tự gánh trách nhiệm dù lỗi sai không nằm ở phía cô. Mai không có động thái nào để xử lý gã chồng tồi và kẻ thứ 3, sự yếu đuối thái quá này khiến người xem mệt mỏi và mất kiên nhẫn.