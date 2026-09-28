Cả đội Triều Tiên đều khóc, HLV thừa nhận “rất đau lòng” sau thất bại ở chung kết World Cup

HLV Triều Tiên rất tiếc nuối sau khi đội nhà đánh mất chức vô địch ở đấu trường World Cup.

Trận chung kết U20 World Cup nữ 2026 giữa Tây Ban Nha gặp Triều Tiên đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Hai đội cầm chân nhau 0-0 sau 120 phút và trên chấm luân lưu, thủ môn Tây Ban Nha xuất sắc cản phá 2 thành công tới 2 lần, giúp đại diện châu Âu thắng 4-3. Kết quả này cũng khiến Triều Tiên không thể bảo vệ chức vô địch World Cup sau khi họ đã lên ngôi năm 2024.

Sau trận, hậu vệ Silvia Cristobal của Tây Ban Nha nói: “Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi đã mơ ước được ở đây và nâng cao chiếc cúp mà chúng tôi chờ đợi từ lâu này kể từ khi còn nhỏ.”

Trong khi đó, theo hãng truyền thông TSN, rất nhiều cầu thủ Triều Tiên đã khóc sau trận đấu. HLV trưởng Han Chol-Hak bên phía Triều Tiên cũng tỏ ra rất tiếc nuối và thừa nhận “đau lòng” khi chứng kiến các học trò rơi lệ.

Nỗi buồn của các cầu thủ Triều Tiên.

“Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều khóc và điều đó thực sự khiến tôi đau lòng. Vì vậy, tôi đã cố gắng để an ủi họ.

Với tư cách là một HLV trưởng, tôi nghĩ rằng tất cả họ đều đã cố gắng hết sức mình. Tôi thực sự rất tự hào về họ”.

Đáng chú ý, dù mất chức vô địch, tuyển U20 nữ Triều Tiên lại vừa xác lập một cột mốc đáng nhớ, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử không để thủng lưới bất kỳ một bàn nào tại một kỳ World Cup.

Tại vòng bảng, Triều Tiên lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha 2-0, thắng Costa Rica 4-0 và thắng Colombia 3-0. Đến vòng tứ kết, Triều Tiên đánh bại Nhật Bản 2-0 và sau đó ở bán kết, họ cũng hạ Colombia với tỷ số 2-0.