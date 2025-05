Cả dàn sao bị réo gọi trong phiên tòa xử Diddy: BTS, Britney Spears cũng liên lụy?

Sau hơn nửa năm bị tạm giam, Diddy đã bị đưa ra xét xử trong 2 phiên tòa. Phiên tòa xét xử Diddy không được ghi hình theo quy định của tòa án liên bang. Chính vì vậy, những diễn biến trong phiên toà đều chỉ được những người tham dự thuật lại.

Theo Page Six, rất nhiều ngôi sao đã bị gọi tên trong phiên tòa này, với những mức độ liên quan khác nhau đến vụ án.

BTS

BTS được nhắc đến trong quá trình chọn bồi thẩm đoàn của phiên tòa. Tại đây, 1 ứng viên tiềm năng đã kể về việc đi xem concert của BTS. Mặc dù việc này có thể là ngẫu nhiên, nhưng bồi thẩm đoàn có lý do để đề cập đến BTS. Khi chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa, họ được hỏi 1 số câu có thể áp dụng cho vụ án. Ví dụ, trong phiên tòa liên quan đến án tử hình tiềm tàng, bồi thẩm đoàn nói họ phản đối án tử hình có khả năng sẽ không được chọn.

Trong phiên tòa này, sở thích âm nhạc đóng vai trò quan trọng để bồi thẩm đoàn không có cái nhìn thiên vị đối với Diddy, vì vậy những ứng viên tiềm năng đã được hỏi về sở thích âm nhạc của họ. Việc BTS xuất hiện tại đây chỉ nằm trong sở thích âm nhạc của 1 ứng viên bồi thẩm đoàn tiềm năng, nhóm hoàn toàn không liên quan đến vụ án của Diddy. BTS hoàn toàn không được bên công tố hay bào chữa cho Diddy nhắc đến.

BTS được nhắc đến trong quá trình chọn bồi thẩm đoàn

Britney Spears

"Công chúa nhạc Pop" xuất hiện trong lời khai của Cassie Ventura. Nữ ca sĩ này kể về những ngày đầu hẹn hò với Diddy, là vào tháng 9/2007. Lúc này, Diddy đã hôn Cassie trong tiệc sinh nhật lần thứ 21 của cô. Britney Spears là khách mời trong bữa tiệc, có chụp ảnh chung với Diddy và Cassie Ventura.

Britney Spears từng dự tiệc sinh nhật Cassie

Kanye West

Kanye West được nhắc đến trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Chồng cũ Kim Kardashian có mối quan hệ thân thiết với ông trùm Diddy. Kanye West đã phát hành ca khúc Lonely Roads Still Go to Sunshine vào ngày 15/3, có sự góp mặt của con gái North West và Diddy. Vài ngày sau, Kanye West tiết lộ cuộc trò chuyện với Diddy. Diddy cảnh cáo Kanye West hãy cẩn thận với những người đang cố gắng kết liễu ông ta, đồng thời cảm ơn Kanye đã chăm sóc cho 7 đứa con của mình.

Kanye West rất thân thiết với Diddy

Drake và French Montana

2 rapper đình đám xuất hiện trong lời khai của Cassie Ventura. Nữ ca sĩ khai rằng đã bị Diddy cưỡng bức, đánh đập trước khi tham dự lễ hội âm nhạc OVO của Drake vào năm 2013. Trong lễ hội này, Cassie đã trò chuyện với French Montana. Cô đã phải tạo kiểu tóc đặc biệt để che đi vết thương do Diddy gây ra.

2 rapper xuất hiện trong lời khai của Cassie

Michael B. Jordan

Diễn viên Wakanda xuất hiện trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn và tại lời khai của Cassie tại tòa. Khi được hỏi liệu Diddy có nghi ngờ cô đang có mối quan hệ với người khác không, Cassie trả lời: "Michael B. Jordan". Nam diễn viên từng hẹn hò 1 thời gian ngắn với Cassie Ventura vào năm 2016, khi cô tạm chia tay ông trùm Diddy.

Michael B. Jordan từng hẹn hò 1 thời gian ngắn với Cassie

Kim Porter

Kim Porter là người tình cũ và đã sinh cho Diddy 3 đứa con. Họ bắt đầu hẹn hò từ thập niên 1990 và chia tay vào năm 2007. Đến năm 2018, người mẫu này qua đời vì bệnh viêm phổi.

Cassie cho biết mối quan hệ của cô và Diddy đã bắt đầu nhiều năm trước khi ông trùm này chia tay Kim Porter và công khai cô với mọi người vào năm 2007. "Anh ta chỉ không muốn mọi chuyện trông tệ, nhưng cũng biết lý do là vì con cái và những vấn đề cá nhân như gia đình" - Cassie khai nhận.

Kim Porter là người tình cũ của Diddy

Bruce Willis, Eddie Murphy

2 diễn viên đình đám xuất hiện trong tin nhắn của Cassie gửi Diddy. Trong những tin nhắn này, Cassie lấy ví dụ rằng vợ mới của Bruce Willis, Eddie Murphy rất hòa nhập với các con riêng của chồng. Nhưng Diddy không cho Cassie cơ hội hòa nhập với các con riêng. Cùng với việc chỉ tham gia các bữa tiệc thác loạn, Cassie bày tỏ sự thất vọng trong tin nhắn rằng cô chỉ giống như 1 "bạn tình" của Diddy.

2 tài tử xuất hiện trong tin nhắn của Cassie gửi Diddy năm 2013

Kid Cudi

Kid Cudi xuất hiện trong lời khai của Cassie trước tòa. Cassie khẳng định cô không hề nói với Diddy về mối quan hệ của cô với Kid Cudi, giải thích rằng giữa họ không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, trong 1 bữa tiệc thác loạn, Diddy đã kiểm tra điện thoại của Cassie và phát hiện ra mối quan hệ với Kid Cudi. Ông trùm này lập tức lấy dụng cụ mở nắp chai rượu và đánh cô.

Prince

Prince cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến Cassie bị Diddy bạo hành. Cassie kể cô đã đến dự concert riêng tư của Prince, được tổ chức ngay tại tầng hầm nhà nam ca sĩ. Cô không nói với Diddy vì biết ông trùm này sẽ không cho cô đi. Khi vừa đến nơi, Cassie đã thấy Diddy ở đó. Cô vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đã bị ông trùm này phát hiện. Sau đó Diddy tức giận tìm đến khách sạn cô đang ở và đánh đập cô.

Michelle Williams, Mike Myers

Tương tự BTS, 2 ngôi sao này được nhắc đến trong quá trình chọn bồi thẩm đoàn. Họ không liên quan trực tiếp đến vụ án.

Nguồn: Page Six