Cả đám người can ngăn 1 bà mẹ không nên đánh con, tưởng họ văn minh, ai ngờ nguyên do thực sự khiến ai nghe cũng phẫn nộ!

Mới đây, câu chuyện một người mẹ ở Trung Quốc định đánh đòn khi con gái tiểu học lười làm bài tập về nhà đã gây bão mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì thảo luận về phương pháp giáo dục, dư luận lại đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình của cô bé, dẫn đến những tranh cãi lệch lạc về giá trị của việc học so với nhan sắc.

Những lời "khuyên" độc hại nhân danh sự yêu thích

Cụ thể, dưới hình ảnh cô bé xinh xắn dù đang bị mẹ khiển trách, nhiều cư dân mạng đã tràn vào "can ngăn" bằng những lý lẽ phi lý. Những người này cho rằng: "Đẹp như thế này thì không cần học nữa", "Chỉ cần xinh đẹp là đủ để thành công, sao phải ép con làm bài tập?"; "Xinh đẹp như thế này, tương lai không sợ nghèo",...

Nguy hiểm hơn, một số người còn dùng hình ảnh những học sinh gặp áp lực tâm lý để đe dọa người mẹ, cho rằng việc ép con học sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực. Những lời bình luận tưởng chừng như bảo vệ đứa trẻ thực chất lại là những "viên đạn bọc đường", có thể định hướng sai lệch tương lai của một mầm non.

Bé gái có ngoại hình xinh đẹp

Nhan sắc là ưu thế, nhưng tri thức mới là gốc rễ

Trong xã hội hiện đại, ngoại hình đẹp đúng là một lợi thế. Tuy nhiên, nếu đi kèm với nền tảng tri thức, nhan sắc sẽ là "gấm thêm hoa". Ngược lại, nếu chỉ có vẻ bề ngoài mà thiếu đi giáo dục, nhan sắc đôi khi trở thành một thứ công cụ đơn điệu và đầy rẫy rủi ro.

Việc cổ súy tư tưởng "chỉ cần đẹp là đủ" không chỉ nông cạn mà còn đẩy đứa trẻ vào những con đường tắt đầy cạm bẫy. Khi một đứa trẻ chưa đủ bản lĩnh nhận thức được bảo vệ bởi những quan điểm lệch lạc trên mạng, chúng dễ nảy sinh tâm lý tự mãn, cho rằng mình có "đặc quyền" không cần cố gắng.

Lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Dẫu biết áp lực bài tập về nhà đôi khi là gánh nặng cho cả phụ huynh lẫn học sinh, nhưng giáo dục không bao giờ là thừa. Thay vì dùng đòn roi, cha mẹ cần sự kiên nhẫn để trẻ hiểu giá trị của kỷ luật và việc học.

Đồng thời, bài báo cũng đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ:

- Bảo vệ quyền riêng tư của con: Hạn chế đưa hình ảnh con cái lên mạng xã hội để tránh những luồng dư luận không kiểm soát.

- Vững vàng trong quan điểm giáo dục: Đừng để những lời bình luận từ người lạ, những người không phải chịu trách nhiệm về tương lai của con bạn làm lung lay phương pháp giáo dục gia đình.

- Hiểu rõ năng lực của con: Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, cha mẹ cần hiểu tính cách của con để có cách dạy dỗ phù hợp nhất thay vì nghe theo những xu hướng nhất thời trên không gian mạng.

Nhan sắc có thời hạn, nhưng trí tuệ là tài sản bền vững. Đừng để những lời tung hô ảo trên mạng làm hại đến tương lai thật của con em mình.