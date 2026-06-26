HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"

Minh Hồng
|

Không chỉ những cầu thủ trên sân, những ngôi sao đình đám showbiz như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Edward Norton, Ashton Kutcher, Jessica Alba... cũng khiến trận đấu nóng hơn bao giờ hết.

Đội tuyển Mỹ vừa có trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026. Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3 nhưng Mỹ vẫn đứng đầu bảng và giành suất vào vòng 32 đội. Sự chú ý cũng đổ dồn về khán đài, khi trận đấu quy tụ cả "dải ngân hà" những ngôi sao đình đám showbiz như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Edward Norton, Ashton Kutcher, Jessica Alba...

Tại đây, "nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton đã trở thành tâm điểm. Cô đến cùng gia đình, diện trang phục sành điệu, khoe nhan sắc chuẩn búp bê Barbie, thực hiện động tác giao bóng với thần thái không thể sang chảnh hơn. Phân đoạn Paris Hilton dắt tay 2 con đi giao bóng được quay cận cảnh, phát sóng toàn cầu và gây bão khắp các trang mạng xã hội. Tài tử Brad Pitt cũng gây ấn tượng với vẻ phong độ, trong khi đó bạn thân Leonardo DiCaprio lại dự trận đấu theo cách thầm lặng hơn.

Cả "dải ngân hà" hội tụ tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ. Clip: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 1.

Khoảnh khắc Paris Hilton dắt tay 2 con ra giao bóng gây bão toàn cầu. Ảnh: Fox

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 2.

Paris Hilton vẫn giữ nguyên danh xưng "búp bê Barbie", nổi bật trong mọi góc độ. Ảnh: Fox

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 3.

Cô đã tái định nghĩa khái niệm "giao bóng" khi tạo nên cơn sốt toàn cầu. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 4.

Paris Hilton đến cùng chồng Carter Reum và 2 con, cả gia đình lên đồ sành điệu. Ảnh: Reuters

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 5.

Brad Pitt cùng bạn diễn trong Fight Club - Edward Nolton cũng nổi bật không kém. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 6.

Cả 2 tài tử đã ngoài 60 mà vẫn phong độ hiếm có. Ảnh: Fox

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 7.

Leonardo DiCaprio theo dõi trận đấu theo cách lặng lẽ, ít gây chú ý hơn. Ảnh: Fox

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 8.

Jessica Alba theo dõi trận đấu cùng các con gái, nhưng cô mới là người xinh đẹp nổi bật nhất. Ảnh: Getty Images

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 9.

Diễn viên Ashton Kutcher cùng các ngôi sao NFL Puka Nacua và Ty Simpson. Ảnh: Fox

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 10.

Ca sĩ đình đám Kelly Rowland. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 11.

Nam diễn viên Owen Wilson đã đến sát sân chỉ vài khoảnh khắc trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 12.

Cựu ngôi sao bóng đá Ireland Robbie Keane và vợ Claudine chụp ảnh cùng nhau trước trận đấu. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 13.

Sao truyền hình thực tế Jennifer Affleck. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 14.

Ngôi sao UFC Brian Ortega. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 15.

Keegan-Michael Key và Jaime Camil chụp ảnh cùng nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 16.

Cầu thủ ném bóng Tyler Glasnow của đội Los Angeles Dodgers đã có một cuộc phỏng vấn nhanh trước giờ bóng lăn. Ảnh: FIFA

Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"- Ảnh 17.

Hai vận động viên thể dục dụng cụ đã giải nghệ Nadia Comaneci và Bart Conner đã cùng nhau đến tham dự trận đấu. Ảnh: FIFA

Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

World Cup

brad pitt

Paris Hilton

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại