Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"

Không chỉ những cầu thủ trên sân, những ngôi sao đình đám showbiz như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Edward Norton, Ashton Kutcher, Jessica Alba... cũng khiến trận đấu nóng hơn bao giờ hết.

Đội tuyển Mỹ vừa có trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026. Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3 nhưng Mỹ vẫn đứng đầu bảng và giành suất vào vòng 32 đội. Sự chú ý cũng đổ dồn về khán đài, khi trận đấu quy tụ cả "dải ngân hà" những ngôi sao đình đám showbiz như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Edward Norton, Ashton Kutcher, Jessica Alba...

Tại đây, "nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton đã trở thành tâm điểm. Cô đến cùng gia đình, diện trang phục sành điệu, khoe nhan sắc chuẩn búp bê Barbie, thực hiện động tác giao bóng với thần thái không thể sang chảnh hơn. Phân đoạn Paris Hilton dắt tay 2 con đi giao bóng được quay cận cảnh, phát sóng toàn cầu và gây bão khắp các trang mạng xã hội. Tài tử Brad Pitt cũng gây ấn tượng với vẻ phong độ, trong khi đó bạn thân Leonardo DiCaprio lại dự trận đấu theo cách thầm lặng hơn.

Cả "dải ngân hà" hội tụ tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ. Clip: FIFA

Khoảnh khắc Paris Hilton dắt tay 2 con ra giao bóng gây bão toàn cầu. Ảnh: Fox

Paris Hilton vẫn giữ nguyên danh xưng "búp bê Barbie", nổi bật trong mọi góc độ. Ảnh: Fox

Cô đã tái định nghĩa khái niệm "giao bóng" khi tạo nên cơn sốt toàn cầu. Ảnh: FIFA

Paris Hilton đến cùng chồng Carter Reum và 2 con, cả gia đình lên đồ sành điệu. Ảnh: Reuters

Brad Pitt cùng bạn diễn trong Fight Club - Edward Nolton cũng nổi bật không kém. Ảnh: FIFA

Cả 2 tài tử đã ngoài 60 mà vẫn phong độ hiếm có. Ảnh: Fox

Leonardo DiCaprio theo dõi trận đấu theo cách lặng lẽ, ít gây chú ý hơn. Ảnh: Fox

Jessica Alba theo dõi trận đấu cùng các con gái, nhưng cô mới là người xinh đẹp nổi bật nhất. Ảnh: Getty Images

Diễn viên Ashton Kutcher cùng các ngôi sao NFL Puka Nacua và Ty Simpson. Ảnh: Fox

Ca sĩ đình đám Kelly Rowland. Ảnh: FIFA

Nam diễn viên Owen Wilson đã đến sát sân chỉ vài khoảnh khắc trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: FIFA

Cựu ngôi sao bóng đá Ireland Robbie Keane và vợ Claudine chụp ảnh cùng nhau trước trận đấu. Ảnh: FIFA

Sao truyền hình thực tế Jennifer Affleck. Ảnh: FIFA

Ngôi sao UFC Brian Ortega. Ảnh: FIFA

Keegan-Michael Key và Jaime Camil chụp ảnh cùng nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: FIFA

Cầu thủ ném bóng Tyler Glasnow của đội Los Angeles Dodgers đã có một cuộc phỏng vấn nhanh trước giờ bóng lăn. Ảnh: FIFA