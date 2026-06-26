Cả "dải ngân hà" tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Brad Pitt đầy phong độ, Paris Hilton định nghĩa lại khái niệm "giao bóng"

Không chỉ những cầu thủ trên sân, những ngôi sao đình đám showbiz như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Edward Norton, Ashton Kutcher, Jessica Alba... cũng khiến trận đấu nóng hơn bao giờ hết.
Đội tuyển Mỹ vừa có trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026. Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3 nhưng Mỹ vẫn đứng đầu bảng và giành suất vào vòng 32 đội. Sự chú ý cũng đổ dồn về khán đài, khi trận đấu quy tụ cả "dải ngân hà" những ngôi sao đình đám showbiz như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Edward Norton, Ashton Kutcher, Jessica Alba...
Tại đây, "nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton đã trở thành tâm điểm. Cô đến cùng gia đình, diện trang phục sành điệu, khoe nhan sắc chuẩn búp bê Barbie, thực hiện động tác giao bóng với thần thái không thể sang chảnh hơn. Phân đoạn Paris Hilton dắt tay 2 con đi giao bóng được quay cận cảnh, phát sóng toàn cầu và gây bão khắp các trang mạng xã hội. Tài tử Brad Pitt cũng gây ấn tượng với vẻ phong độ, trong khi đó bạn thân Leonardo DiCaprio lại dự trận đấu theo cách thầm lặng hơn.
Cả "dải ngân hà" hội tụ tại trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ. Clip: FIFA