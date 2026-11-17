Đồng nghiệp ai cũng xuýt xoa, người thì khen tôi có bạn trai tâm lý, người lại trêu chắc anh chiều tôi lắm.

Tôi có một người bạn trai rất ga lăng, hào phóng và đặc biệt thích tạo bất ngờ cho tôi. Thế nhưng có một chuyện khiến tôi đôi khi cảm thấy không thoải mái, đó là anh sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua những món quà khiến mọi người xung quanh trầm trồ, nhưng lại hiếm khi nghĩ đến việc tặng tôi một món đồ có giá trị cao hữu dụng.

Bạn trai tôi không phải người keo kiệt. Ngược lại, anh khá chịu chi, nhất là trong những dịp muốn thể hiện sự quan tâm. Có lần buổi sáng tôi tiện miệng nói với anh rằng hôm nay thèm trà sữa. Đến trưa, tôi bất ngờ khi thấy nhân viên giao hàng mang lên cơ quan cả chục ly đủ loại, kèm lời nhắn của anh rằng mời mọi người uống cùng. Đồng nghiệp ai cũng xuýt xoa, người thì khen tôi có bạn trai tâm lý, người lại trêu chắc anh chiều tôi lắm.

Một lần khác, trong lúc nói chuyện, tôi có nhắc đến loại sữa chua của một thương hiệu khá ngon. Tôi chỉ nói vu vơ chứ không có ý định mua nhiều. Vậy mà hôm sau anh đặt hẳn vài thùng gửi đến văn phòng cho tôi. Cả phòng lại được dịp trầm trồ, còn tôi thì vừa vui vừa ngại vì không biết phải xử lý số đồ ăn ấy thế nào.

Những chuyện như vậy xảy ra khá thường xuyên. Anh thích mua đồ ăn, thức uống gửi đến chỗ làm, đôi khi còn đặt hoa hoặc bánh cho cả nhóm đồng nghiệp của tôi. Anh không tiếc tiền để khiến tôi trở thành người được ngưỡng mộ trong mắt mọi người.

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Nhưng điều lạ là suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng tặng tôi một món mỹ phẩm cao cấp, một chiếc túi xách đẹp hay món trang sức mà tôi thích. Có lần tôi gửi cho anh xem một thỏi son hàng hiệu, anh chỉ khen đẹp rồi thôi. Trong khi đó, số tiền anh mua trà sữa, bánh trái gửi đến cơ quan tôi có khi còn nhiều hơn giá món đồ ấy.

Tôi không cần bạn trai phải mua quà đắt tiền thường xuyên, càng không muốn biến tình yêu thành chuyện tính toán tiền bạc. Nhưng tôi thực sự thích cảm giác được người yêu chọn một món đồ phù hợp với sở thích của mình, dành riêng cho mình, thay vì mua thật nhiều thứ để mọi người cùng hưởng.

Tôi từng định nói thẳng nhưng lại sợ anh nghĩ mình thực dụng, chỉ quan tâm đến vật chất. Bởi nhìn từ bên ngoài, tôi đang có một người đàn ông quá hào phóng và chiều chuộng bạn gái. Nếu còn đòi hỏi thêm, có lẽ chính tôi cũng bị đánh giá là tham lam.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh không hiểu sở thích của tôi, hay anh thích cảm giác được người khác khen ngợi hơn là thực sự tìm hiểu điều tôi mong muốn. Tôi muốn được chiều chuộng theo cách riêng của mình, nhưng lại không biết phải nói thế nào để anh hiểu mà không làm mất đi sự vui vẻ trong tình yêu hiện tại.