Cả cõi mạng bị mỹ nhân da như bạch ngọc, mắt như hột xoàn mê hoặc: Sắc đẹp vô giá, càng ngắm càng hút hồn

Nhắc đến những mỹ nhân đẹp nhất dàn sao lưu lượng Trung Quốc hiện tại, Cúc Tịnh Y là cái tên mà ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến. Trong năm 2026, cô tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Nhờ thẩm mỹ của đạo diễn Quách Kính Minh, mỹ nhân sinh năm 1994 có nhiều khung hình đẹp phong thần.

Dù cho bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã chiếu hết từ 17/4 nhưng đến tận bây giờ, Lộ Vu Y của Cúc Tịnh Y vẫn là một trong những nhân vật hot nhất Douyin (ảnh: fanpage Cbiz Trạm tin kẹo ngọt).

Đáng chú ý, dù cho Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã chiếu hết từ ngày 17/4, từ đó đến nay cũng có không ít tác phẩm mới lên sóng. Dẫu vậy, nhân vật Lộ Vu Y do Cúc Tịnh Y thể hiện trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vẫn luôn nằm trong top 3 nhân vật hot nhất Douyin. Thậm chí vào ngày 16/5 vừa qua còn leo lên vị trí dẫn đầu. Đây là bằng chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của cá nhân Cúc Tịnh Y cũng như là cả vai diễn Lộ Vu Y cô thể hiện.

Cho những ai chưa biết, cách đây ít ngày Sina cũng đã đưa tin vai diễn Lộ Vu Y của Cúc Tịnh Y trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ cán mốc 10 tỷ lượt xem trên Douyin - nền tảng có số lượng người dùng thực số 1 tại thị trường Trung Quốc. Đáng chú ý, Cúc Tịnh Y là ngôi sao nữ duy nhất đạt được thành tích đáng nể này trong năm 2026.

Cúc Tịnh Y đẹp đến nao lòng trong phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ qua thẩm mỹ của đạo diễn Quách Kính Minh.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Cúc Tịnh Y mang đến cho khán giả một bữa đại tiệc nhan sắc ấn tượng như vậy trên màn ảnh nhỏ. Nữ thần tượng 4000 năm có một từng khoe visual cực phẩm của mình ở các bộ phim như Vân Tịch Truyện, Hoa Nhung, Hoa Gian Lệnh...Ngoài ra, ở các dự án phim cổ trang mới chưa chiếu là Thiên Hương và Lai Chiến, Cúc Tịnh Y cũng có nhiều tạo hình rất đỉnh. Không chỉ đẹp trên phim mà mỗi lần tham gia sự kiện, chụp ảnh hay biểu diễn trên sân khấu, nhan sắc thần thánh của Cúc Tịnh Y chưa từng khiến người hâm mộ phải thất vọng.

Cúc Tịnh Y đang là một trong những cái tên có visual nổi bật trong hàng ngũ ngôi sao lưu lượng tại Cbiz đương đại.

Nói thêm về Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, bộ phim xoay quanh hành trình của 4 nhân vật Lộ Vu Y, Vũ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn và Ký Linh cùng nhau đi tìm sức mạnh Long Thần, trừ diệt yêu quái Cửu Anh để bảo vệ nhân gian. Như đã nói, vai diễn Lộ Vu Y do Cúc Tịnh Y đảm nhận. Bên cạnh đó, 3 gương mặt còn lại trong dàn cast chính bao gồm Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy và Điền Gia Thụy.

