Cả chủ xe ô tô và xe máy Hà Nội - Bắc Giang có biển số sau nên nhanh chóng kiểm tra phạt “nguội” theo Nghị định 168

Cụ thể, từ ngày 20/1 đến 2/2, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã thông báo 213 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an TP Bắc Giang khuyến nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Danh sách biển số như sau:

1. Vi phạm vượt đèn:

Xe ô tô biển số:

98A-586.37; 98A-421.85; 30E-322.12; 25C-040.83; 30G-020.27; 98A-177.05; 98A-083.37; 98A-781.01; 29A-169.39; 98A-832.43; 34A-260.19; 99C-304.39; 30A-293.42; 99A-749.32; 30L-189.74; 98A-844.19; 98A-619.99; 20A-768.68; 20A-833.30; 99A-306.78; 99A-272.98; 30G-058.20; 30L-319.26; 98A-128.60; 98A-823.01; 98A-422.68; 99A-026.81; 30K-793.51; 24D-002.63; 98A-337.05; 98A-493.25.

98A-106.56; 98C-162.43; 98C-172.24; 98A-452.71; 98A-354.63; 98A-374.97; 98A-412.61; 98A-700.65; 98C-104.66; 98A-564.84; 98A-615.32; 88C-159.11; 15K-384.45.

Xe mô tô biển số:

98B2-499.29; 98B3-330.78; 98B2-999.13; 98B2-819.00; 98B2-200.40; 98B3-801.50; 98B3-060.41; 98B2-655.30; 98B2-182.91; 98B2-211.78; 98B3-794.83; 98B3-453.37; 98B3-519.48; 98B2-234.17; 98B3-853.18; 98B3-910.14; 98AA-065.10; 98AA-066.19; 98B2-976.03; 98B3-924.63.

98B3-928.92; 98H6-9927; 98B3-266.40; 98AA-083.24; 98B3-546.77; 98H6-9927; 98B3-911.85; 98B3-830.85; 98B3-167.68; 98B3-230.29; 98B3-404.09; 98B3-900.45; 98H6-9927; 98B3-291.51; 98B3-243.47; 98B3-915.97; 98B3-202.21; 98B3-104.75; 98B3-604.20; 98B3-676.37; 98B3-947.04; 98B3-181.61; 98AA-087.51; 98B3-267.24; 98B3-904.65; 98B3-860.85; 98B3-526.91; 98B3-922.75; 98B3-291.51; 98B3-532.68.

2. Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường:

Xe biển số: 98A-563.00; 29A-182.83; 98B-016.23; 28F-000.63; 98A-047.76; 30G-947.59; 98A-175.02; 34A-274.02; 30K-616.15; 30A-516.95; 98A-886.99; 98A-733.98; 98A-476.83; 98A-517.93; 30G-732.77; 98A-514.12; 30G-310.33; 98A-266.75; 98A-668.96; 98A-442.17; 30A-605.43; 98A-637.00; 98A-361.94; 98A-123.25; 98A-636.50; 34A-422.55; 98A-685.76.

30H-294.54; 30G-679.08; 30G-468.69; 28A-074.98; 30L-858.85; 98A-004.55; 98B-001.52; 98A-234.02; 20A-679.01; 29D-063.55; 98A-072.49.

3. Không đội mũ bảo hiểm:

Xe biển số: 98B1-837.63; 98B1-828.52; 98B1-830.66; 98B3-864.46; 98B2-151.62; 98B1-699.66; 98B3-506.28; 98B2-422.59; 98B3-418.81; 98B2-520.07; 98B2-802.44.

98B3-655.55; 98B3-761.38; 98B3-198.01; 98B3-591.65; 98AA-118.68; 98B3-879.49; 98AA-105.94; 98B3-441.71; 98B3-187.55; 98AA-123.45.

4. Rẽ trái nơi có biển cấm:

Xe biển số: 99H-036.03; 98A-526.76; 16N-0702; 34A-760.11; 98A-698.01; 98A-123.06; 98C-203.91; 98A-333.08; 99A-744.51; 30A-639.93; 98A-417.59; 30H-440.52; 98A-418.19; 30G-154.36; 30L-328.02; 30A-240.07; 98A-382.74; 98A-851.76; 98A-305.17; 12A-089.20; 30F-432.96; 98A-469.41; 98A-154.29; 51L-129.98; 98F-006.66.

98A-573.62; 98A-746.46; 98A-407.75; 98A-640.04; 98A-746.46; 98A-722.48; 99A-328.16; 98A-185.08; 99A-570.54; 89H-039.28; 98A-837.18; 99A-187.00; 28A-194.67.

30F-323.52; 98C-302.57; 98A-690.24; 99A-385.89; 30F-688.92; 98A-851.76; 98C-103.35; 98A-149.13; 98C-103.35; 98A-762.20; 99A-335.34.

5. Chạy quá tốc độ quy định:

Xe biển số: 30E-479.63; 98A-438.61; 98A-009.35; 98B3-336.32.

98A-573.05; 30H-531.17; 98A-700.73; 98B3-175.93; 99C1-434.17; 98B2-755.17; 98M1-225.51.

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng xe có bị phạt nguội hay không

Để tra cứu thông tin phạt nguội, bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào trang web chính thức của Cục Cảnh sát giao thông theo địa chỉ: http://www.csgt.vn/.

Tại giao diện trang chủ, hãy tìm mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh", thường nằm ở góc phải màn hình.

Sau đó, nhập biển số xe, chọn loại phương tiện (ôtô, xe máy, xe đạp điện), điền mã bảo mật (lưu ý phân biệt chữ hoa và chữ thường), rồi nhấn "Tra cứu".

Nếu phương tiện có vi phạm, hệ thống sẽ cung cấp thông tin chi tiết như: chủ phương tiện, thời gian và địa điểm vi phạm, đơn vị phát hiện lỗi, cùng số điện thoại liên hệ để giải quyết. Trong trường hợp không có vi phạm, trang web sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".

Cần những giấy tờ khi nộp phạt nguội?

Khi đến làm thủ tục nộp phạt nguội, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đối với ô tô:

- Đăng ký xe

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

- Giấy phép lái xe của người vi phạm

- Căn cước công dân của người vi phạm

(Mỗi loại giấy tờ cần photo một bản)

Đối với xe mô tô:

- Đăng ký xe

- Giấy phép lái xe của người vi phạm

- Căn cước công dân của người vi phạm

(Mỗi loại giấy tờ cần photo một bản)

Không nộp phạt nguội có thể bị xử lý ra sao?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cá nhân và tổ chức bị xử phạt hành chính phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, trừ trường hợp trong quyết định có quy định thời hạn dài hơn.

Nếu không nộp phạt nguội đúng thời hạn, người vi phạm có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Đáng chú ý, mỗi ngày chậm nộp phạt sẽ phải chịu thêm khoản tiền tương đương 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa thanh toán, theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, nếu ô tô vi phạm giao thông không nộp phạt nguội đúng hạn, chủ phương tiện có thể bị từ chối đăng kiểm. Theo khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019, khi quá thời hạn nộp phạt, CSGT sẽ gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm để cập nhật thông tin cảnh báo vi phạm hành chính trên hệ thống quản lý kiểm định phương tiện.