Cả biển người tới xem “công chúa Bắc Ninh” về nhà

Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân đã góp thêm tiền túi, phối hợp với Ban tổ chức để bổ sung các hạng mục cần thiết, giúp chương trình thêm phần tuyệt vời.

Đêm 22/9, Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh trở nên rực sáng bởi hàng vạn ánh đèn LED từ điện thoại của khán giả trong chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Đêm nhạc thu hút đông đảo người dân địa phương. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ đến theo dõi, khiến khu vực quảng trường chật kín khán giả. Sau khi chương trình khép lại, Hòa Minzy không giấu được niềm vui và gọi khoảnh khắc trở về biểu diễn tại quê hương là lúc “công chúa Bắc Ninh trở về nhà”.

Chủ động xin biểu diễn miễn phí tại quê nhà

Đằng sau đêm diễn là mong muốn mà Hòa Minzy đã ấp ủ từ trước. Sau chương trình chào mừng Bắc Ninh lên thành phố, nữ ca sĩ vẫn cảm thấy áy náy vì phải biểu diễn theo kịch bản chung nên chưa thể phục vụ bà con quê nhà một cách trọn vẹn.

Khi đọc những bình luận cho biết nhiều em nhỏ đã chờ đợi được nghe Bắc Bling nhưng chưa có cơ hội, Hòa Minzy cho biết cô trăn trở nhiều đêm và muốn tìm cách bù đắp cho khán giả.

Biết chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức tối 22/9, nữ ca sĩ chủ động liên hệ Ban tổ chức để xin tham gia biểu diễn hoàn toàn miễn phí. Cô đồng thời kêu gọi những đồng nghiệp thân thiết cùng góp mặt. Tùng Dương, nhóm OPlus và Erik sau đó đều nhận lời.

Do sân khấu khá thấp trong khi lượng người đến xem đông, Hòa Minzy lo những khán giả đứng xa khó theo dõi chương trình. Cô quyết định bỏ tiền túi, phối hợp với Ban tổ chức để bổ sung các hạng mục cần thiết.

Nữ ca sĩ xin phép lắp thêm hai màn hình LED cỡ lớn phía sau hàng rào, giúp người đứng xa có thể quan sát các tiết mục. Nhận thấy khu vực sân cỏ và đường nhựa quanh quảng trường rộng, cô cũng hỗ trợ thêm kinh phí nâng cấp hệ thống âm thanh bên ngoài để khán giả ở nhiều vị trí có thể nghe rõ.

Hòa Minzy đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự phối hợp của Thành Đoàn Bắc Ninh trong quá trình chuẩn bị chương trình. Dù thời gian gấp rút, nữ ca sĩ vẫn đầu tư cho phần trình diễn với các hiệu ứng sân khấu và dàn 40 vũ công tham gia các tiết mục.

Một khán giả đã theo dõi Hòa Minzy hơn 10 năm cho biết xúc động trước món quà mà nữ ca sĩ cùng Tùng Dương, OPlus và Erik dành cho trẻ em cũng như người dân Bắc Ninh. Người này đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm và những hành động Hòa Minzy dành cho quê hương trong nhiều năm.

Mong một ngày trở về làm show riêng cho người dân Bắc Ninh

Sau chương trình, Hòa Minzy tiếp tục chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ gọi khoảnh khắc trở về biểu diễn tại quê hương là lúc “công chúa Bắc Ninh trở về nhà”.

Theo Hòa Minzy, một trong những tâm nguyện của cô là thực hiện concert miễn phí tại quê hương. Vì thế, đêm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” khiến cô cảm thấy như đã hoàn thành được một phần mong muốn này.

Nữ ca sĩ đặc biệt ấn tượng trước “bầu trời sao” được tạo nên từ ánh sáng điện thoại của khán giả. Cô cũng gửi lời cảm ơn Tùng Dương, OPlus, Erik vì đã nhận lời về Bắc Ninh biểu diễn miễn phí, đồng thời cảm ơn Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình dành cho trẻ em và người dân địa phương.

Hòa Minzy cho biết cô nghe thông tin có “mấy trăm nghìn người” xuất hiện tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc trong đêm diễn. Vừa gửi lời cảm ơn tới người dân TP. Bắc Ninh, nữ ca sĩ vừa chia sẻ về dự định trong tương lai. Hòa Minzy hứa nếu có ngày trở về thực hiện show riêng dành cho bà con, cô sẽ tổ chức tại cả hai quảng trường lớn của thành phố.

Nữ ca sĩ cũng mong tình cảm của mình và các nghệ sĩ tham gia chương trình có thể góp phần lan tỏa sự gắn kết, yêu thương giữa mọi người.

(Tổng hợp / Ảnh: FBNV)