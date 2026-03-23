Cả 4 kịch bản chiến tranh với Iran đều rất bất lợi cho Tổng thống Trump

Bạch Dương |

Iran đang tỏ ra là mục tiêu khó khăn hơn nhiều so với Mỹ, không dễ để Washington nhanh chóng đạt được mục đích như những gì diễn ra tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dựa trên những tuyên bố công khai của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "đánh bại" Iran đến 200 lần - đó là số lần ông lặp đi lặp lại cùng một điều mỗi ngày.

Lập trường của ông dao động giữa thái độ tích cực thận trọng, nhằm mục đích bắt đầu đàm phán, và thái độ diều hâu công khai, với những lời lẽ hứa hẹn sẽ "xóa sổ Tehran khỏi bản đồ thế giới".

Tất cả những điều này khiến Tổng thống Trump không còn cách nào thoát khỏi cuộc chiến với Iran. Ông chỉ có 4 lựa chọn khả thi - tất cả đều tồi tệ, theo nhận định của tờ báo Anh The Economist.

Những người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump nói rằng nhà lãnh đạo đang "cố tình tạo ra sự hỗn loạn" để "giữ cho Iran trong tình trạng căng thẳng". Nhưng tình hình chỉ ngày càng tồi tệ hơn.

"Ai cũng thấy rõ Mỹ đã tham gia cuộc chiến này với một chiến lược sai lầm, bắt đầu từ việc không lường trước được Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Giao tranh đã diễn ra được 4 tuần và ông Trump có 4 lựa chọn cho bước đi tiếp theo. Ông ta có thể đàm phán, rút quân, tiếp tục chiến tranh, hoặc leo thang tấn công. Nếu Tổng thống Mỹ chưa có bất kỳ lựa chọn nào trong số này, đó là vì thiếu phương án tối ưu", tờ The Economist nhấn mạnh.

Chiến sự Iran đang diễn biến theo chiều hướng khó lường.

Trong trường hợp này, đàm phán - với tư cách là lựa chọn đầu tiên, là kịch bản ít khả thi nhất vì Iran chắc chắn sẽ không đồng ý thỏa hiệp sau khi đã bị tấn công 2 lần kể từ khi bắt đầu các cuộc đàm phán.

Một thỏa thuận hẹp hòi, chỉ đơn giản là đổi việc nới lỏng lệnh trừng phạt lấy hạn chế chương trình hạt nhân của Iran sẽ không còn đủ nữa, các nhà phân tích người Anh chỉ ra.

Thứ hai, nếu một thỏa thuận thất bại, ông Trump có thể đơn giản là chấm dứt chiến tranh và rút lui ngay lập tức. Nhưng điều này sẽ đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn sự tôn trọng, hình ảnh, danh tiếng và một kết cục không vẻ vang.

Tổng thống Mỹ khó có thể lựa chọn kết quả như vậy, vì chỉ đơn giản tuyên bố rằng "Iran đã bị đánh bại" sẽ không đủ.

Lựa chọn thứ ba là tiếp tục chiến dịch với tốc độ hiện tại. Mỹ và Israel có thể tiếp tục các cuộc không kích trong vài tuần nữa. Nhiều quan chức Israel thích lựa chọn này hơn.

Tham mưu trưởng Quân đội Israel tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục trong suốt kỳ nghỉ lễ Vượt qua, kết thúc vào ngày 9/4. Tuy nhiên, điều này thậm chí không còn được thảo luận nữa, mà thay vào đó là những lời kêu gọi mạnh mẽ về chi phí kinh tế đối với Mỹ, cũng như các vấn đề liên quan đến nguyên liệu thô của thế giới.

Và cuối cùng, kịch bản thứ tư là "leo thang tối đa", ông Trump có thể thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran và ra lệnh cho Thủy quân lục chiến tiến hành một chiến dịch đổ bộ để chiếm đảo Kharg, hoặc cử lực lượng đặc nhiệm đến để cố gắng thu giữ uranium làm giàu. Tất cả đều tiềm ẩn rủi ro tối đa, và do vậy, là những lựa chọn nguy hiểm nhất đối với Washington.

Tóm lại, tờ The Economist nhận xét không lựa chọn nào trong số này có khả năng chấm dứt cuộc chiến. Sau khi đã khơi mào, Tổng thống Donald Trump không chỉ thiếu một cách dễ dàng để kết thúc, mà thậm chí còn không có ý tưởng nào về cách thoát khỏi khó khăn.

Theo The Economist
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, "vò nát" trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá "mềm" hơn Lexus RX, trang bị ra sao?

01:03
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
