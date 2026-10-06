BYD M6: Một chiếc MPV 7 chỗ, hai bài toán tối ưu cho gia đình và kinh doanh dịch vụ

Gần 3000 xe được phân phối toàn quốc, giá 756 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, phạm vi di chuyển 420 km mỗi lần sạc cùng lợi thế chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe thuần điện, BYD M6 đang tiếp cận một bài toán khá đặc biệt: đủ tiện nghi cho gia đình nhưng đồng thời có thể trở thành phương tiện kinh doanh dịch vụ mỗi ngày.

BYD M6 chăm chút trải nghiệm cho cả gia đình ở cả ba hàng ghế

Với một chiếc MPV 7 chỗ, trải nghiệm không nên chỉ tốt ở vị trí người lái hay hàng ghế đầu. Khi cả gia đình cùng lên xe, đặc biệt trên những hành trình dài, sự thoải mái của hàng ghế thứ hai và thứ ba mới là yếu tố quyết định chiếc xe có thực sự phù hợp cho 7 người hay không. Đây chính là một trong những điểm M6 tập trung giải quyết.

BYD M6 tiện nghi ở cả ba hàng ghế, giúp thành viên gia đình thoải mái trong mọi hành trình. Ảnh: BYD

Hàng ghế thứ hai có thể trượt tới 270 mm, cho phép chủ xe chủ động phân bổ khoảng để chân giữa hàng 2 và hàng 3 tùy số người hoặc lượng hành lý. Khi cần ưu tiên không gian cho người ngồi phía sau, hàng ghế thứ hai có thể lùi lại; khi cần thêm chỗ chứa đồ, có thể dịch chuyển về phía trước.

Đáng chú ý, hàng ghế thứ ba trên M6 cũng có thể điều chỉnh độ ngả lưng và tựa đầu. Đây là chi tiết có giá trị thực tế với một mẫu MPV thường xuyên chở đủ 7 người, bởi hàng ghế cuối không chỉ được sử dụng trong những trường hợp phát sinh thêm hành khách mà có thể trở thành vị trí ngồi thường xuyên của thành viên trong gia đình.

Không gian này được hỗ trợ bởi hệ thống cửa gió điều hòa bố trí tới cả ba hàng ghế cùng bộ lọc bụi mịn PM2.5. Với một chiếc xe có thể chở đủ 7 người, việc hành khách ở hàng cuối vẫn có luồng gió riêng tạo ra khác biệt rõ rệt trong những ngày thời tiết nóng hoặc khi phải di chuyển liên tục nhiều giờ. Từ đó, BYD M6 mang lại cảm giác không chỉ để “đủ chỗ”, mà để cả 7 người cùng thoải mái.

Không gian nội thất rộng rãi của BYD M6. Ảnh: BYD

Ở phía trước, màn hình trung tâm 12,8 inch có thể xoay ngang hoặc dọc, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Camera 360 độ có khả năng mô phỏng hình ảnh khu vực dưới gầm, kết hợp điều khiển một số chức năng bằng giọng nói, giúp M6 dễ sử dụng hơn trong những tình huống quen thuộc như đỗ xe, xoay trở trong không gian hẹp hay di chuyển trên những cung đường dài.

Bên cạnh không gian, hệ truyền động thuần điện cũng tạo nên một đặc tính khác biệt cho M6. Mô-tơ điện cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, với đặc tính phản hồi nhanh ngay khi nhấn ga và độ êm khi vận hành. Bộ pin Blade dung lượng 55,4 kWh cho phạm vi di chuyển công bố 420 km theo NEDC. Xe cũng được trang bị V2L, cho phép cấp điện 220V cho các thiết bị bên ngoài. Với gia đình, tính năng này có thể phát huy tác dụng trong những chuyến dã ngoại, cắm trại hoặc khi cần một nguồn điện di động cho các thiết bị sử dụng ngoài xe.

Như vậy, M6 không chỉ giải bài toán “đủ 7 chỗ”, mà hướng tới việc biến cả ba hàng ghế thành không gian có thể sử dụng thực sự trong những chuyến đi hàng ngày cũng như các hành trình dài.

Từ xe gia đình đến “công cụ kinh doanh”, bài toán nằm ở tổng chi phí sử dụng

Cấu hình của BYD M6 cũng phù hợp với bài toán khai thác dịch vụ vận chuyển hành khách. Với người chạy dịch vụ, giá mua xe chỉ là một phần của bài toán. Chi phí năng lượng, bảo dưỡng, thời gian xe phải nằm xưởng và trải nghiệm hành khách trong hàng nghìn kilomet vận hành mỗi tháng mới là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả khai thác.

Không chỉ phù hợp với xe gia đình, BYD M6 còn có nhiều ưu điểm nổi bật khi sử dụng làm xe kinh doanh dịch vụ. Ảnh: BYD

M6 sử dụng hệ truyền động thuần điện, loại bỏ các hạng mục đặc thù của động cơ đốt trong như dầu động cơ hay hệ thống xả, theo thông tin BYD công bố, tổng chi phí bảo dưỡng 6 năm đầu sử dụng dưới 8,7 triệu đồng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô-tơ điện vận hành êm, cả ba hàng ghế đều có cửa gió điều hòa và hàng ghế thứ hai, thứ ba đều có khả năng điều chỉnh tư thế, đem lại những trải nghiệm tốt cho hành khách trên BYD M6. Với xe dịch vụ, những trang bị này trực tiếp tạo nên trải nghiệm của hành khách, đặc biệt trên các tuyến đưa đón sân bay, du lịch hoặc hành trình dài.

BYD M6 có kích thước 4.710 x 1.810 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm và cấu hình 2+3+2. Hàng ghế thứ hai có thể trượt để linh hoạt giữa không gian ngồi và hành lý, giúp chiếc xe thích ứng với nhiều nhu cầu sử dụng. Sự linh hoạt này đặc biệt hữu ích với xe dịch vụ. Một chuyến đưa đón sân bay có thể cần nhiều không gian cho hành lý, trong khi một chuyến đi thông thường lại ưu tiên chỗ ngồi cho hành khách. Thay vì cố định cách bố trí khoang cabin, M6 cho phép chủ xe điều chỉnh theo từng nhu cầu sử dụng.

BYD M6 nhận được sự yêu thích của người dùng, khi dẫn đầu bình chọn hạng mục "Xe dịch vụ cho hành khách của năm" và xuất sắc đạt giải thưởng "Xe được bình chọn nhiều nhất 2026" tại CCA. Ảnh: Chụp màn hình

Đây cũng là điểm khiến M6 có thể phù hợp với cả hai nhóm người dùng. Với gia đình, chiếc xe có thể đảm nhiệm những chuyến đi cuối tuần, đưa đón con cái hay các hành trình dài với đầy đủ thành viên. Khi được khai thác kinh doanh, cùng chiếc xe đó có thể phục vụ vận chuyển hành khách, với ưu tiên chuyển sang chi phí vận hành và khả năng duy trì trải nghiệm ổn định qua nhiều chuyến chạy.

Không chỉ dựa trên các thông số, tính thực dụng của BYD M6 đã được phản ánh qua thị trường. Sau hơn một năm có mặt tại Việt Nam, mẫu MPV điện đã xây dựng được một nhóm người dùng đáng kể ở cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Kể từ khi ra mắt, tính đến nay, gần 3.000 xe đã được phân phối trên toàn quốc.

Những đặc điểm này cũng góp phần đưa BYD M6 trở thành cái tên đáng chú ý tại giải thưởng Car Choice Awards 2026. Sau khi kết thúc thời gian bình chọn hạng mục “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”, BYD M6 đã dẫn đầu với 83.940 lượt bình chọn. Kết quả chung cuộc BYD M6 được vinh danh với giải thưởng “Xe được bình chọn nhiều nhất 2026” tại lễ trao giải Car Choice Awards vào tối ngày 4/10/2026 vừa qua.