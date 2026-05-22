BYD M6 hybrid được ‘test’ xăng thực tế: Trung bình 3,9L/100km, chạy từ đô thị tới đường đèo dốc

BYD Indonesia vừa tổ chức chương trình thử nghiệm thực tế nhằm chứng minh hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu của BYD M6 DM, mẫu xe hybrid cắm điện (PHEV) đầu tiên của hãng tại thị trường này.

Hành trình thử nghiệm kéo dài khoảng 150 km với lộ trình di chuyển qua các khu vực Jakarta – Bogor – BSD – Jakarta. Tuyến đường này được lựa chọn nhằm mô phỏng điều kiện giao thông hỗn hợp hàng ngày, bao gồm các điểm ùn tắc đô thị cùng những đoạn đường dốc uốn lượn tại khu vực Bogor.

Trước khi xuất phát, cả bình xăng và pin của phương tiện đều được nạp đầy, đồng thời nắp bình nhiên liệu được niêm phong để đảm bảo tính khách quan cho quá trình đo lường.

Quá trình thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện vận hành thông thường của người dùng, hoàn toàn không áp dụng các biện pháp lái xe tiết kiệm năng lượng (eco-driving) cực đoan. Hệ thống điều hòa và các tính năng giải trí trên xe luôn được bật, vận tốc xe thay đổi linh hoạt theo dòng dòng phương tiện từ 60 km/h đến 100 km/h. Xe chở theo ba người với tổng trọng tải khoảng 240 kg để đảm bảo kết quả phản ánh chính xác nhất nhu cầu sử dụng thực tế của một gia đình.

Kết quả hiển thị trên màn hình đa thông tin (MID) sau khi hoàn thành chặng đường gần 150 km cho thấy mức tiêu thụ năng lượng trung bình đạt 3,9 lít/100 km. Con số này tương đương với hiệu suất khoảng 25,6 km/lít, một mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu đối với một mẫu xe MPV 7 chỗ sở hữu kích thước bóc dáng tương đối lớn.

Mặc dù kết quả thực tế này thấp hơn mức công bố 65 km/lít trong điều kiện lý tưởng của nhà sản xuất, nhưng đây vẫn là mức hiệu suất ấn tượng khi xe phải vận hành trong bối cảnh giao thông đô thị đông đúc, địa hình đồi dốc và thói quen đạp ga thay đổi liên tục theo tình hình giao thông.

Điểm đáng chú ý trong công nghệ vận hành của dòng xe này là động cơ xăng không can thiệp ngay từ đầu để dẫn động trực tiếp. Xuất phát với dung lượng pin tối đa, xe di chuyển được khoảng 110 km trước khi mức pin giảm xuống còn 20%. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn thời gian của chặng đường đầu tiên xe hoàn toàn vận hành bằng mô-tơ điện, động cơ xăng chỉ kích hoạt ở giai đoạn sau nhằm đóng vai trò như một máy phát điện để nạp lại pin.

Tại mốc 50 km cuối cùng của hành trình, hệ thống MID ghi nhận mức tiêu thụ điện năng kết hợp là 2,8 kWh/100 km và mức tiêu thụ xăng là 3,1 lít/100 km. Khi quy đổi cụ thể, hiệu suất tiêu thụ điện tương đương với khoảng 35,7 km/kWh, trong khi hiệu suất tiêu thụ xăng đạt ngưỡng 32,2 km/lít.