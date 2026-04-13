BYD làm xe bán tải mới, cứu cánh cho tình hình doanh số giảm nghiêm trọng tại thị trường nội địa?

Trong bối cảnh doanh số nội địa có dấu hiệu chững lại, BYD đang âm thầm chuẩn bị một bước đi mới mang tính chiến lược, đó là phát triển dòng xe bán tải dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Những hình ảnh nguyên mẫu được ngụy trang kín mít vừa xuất hiện trên đường thử đã phần nào hé lộ hướng đi tiếp theo của hãng xe năng lượng mới lớn nhất thế giới.

Những hình ảnh chạy thử của mẫu xe bán tải BYD cho thị trường nội địa. Ảnh: Car News China

Theo các hình ảnh do một blogger Trung Quốc đăng tải, chiếc bán tải thử nghiệm sở hữu thiết kế phần đầu mang nhiều nét tương đồng với dòng Dynasty - dải sản phẩm chủ lực của BYD. Dù chưa được xác nhận chính thức, chi tiết này làm dấy lên khả năng mẫu bán tải mới sẽ không đi theo hướng xe off-road độc lập, mà được tích hợp vào hệ sinh thái sản phẩm quen thuộc nhằm tận dụng mạng lưới phân phối sẵn có.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe thử nghiệm này dường như khác biệt với dòng bán tải BYD Shark - sản phẩm vốn được định hướng cho thị trường quốc tế. Điều đó cho thấy BYD đang phát triển một phiên bản nội địa hóa, phù hợp hơn với nhu cầu và đặc thù tiêu dùng tại Trung Quốc.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, mẫu bán tải mới có thể sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid thiên về tối ưu chi phí, thay vì cấu hình hiệu suất cao như trên các phiên bản xuất khẩu. Đây là hướng đi hợp lý trong bối cảnh người dùng bán tải tại Trung Quốc vẫn đặt nặng yếu tố kinh tế và tính thực dụng, thay vì sức mạnh thuần túy.

Xe nhiều nét tương đồng với dòng Dynasty. Ảnh: Car News China

Song song với việc thử nghiệm thực tế, BYD cũng đã hoàn tất bước chuẩn bị quan trọng về mặt pháp lý. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) mới đây đã cập nhật hồ sơ cho thấy nhà máy Trịnh Châu của hãng được bổ sung danh mục sản xuất xe tải plug-in hybrid. Theo quy định tại Trung Quốc, xe bán tải được xếp trong nhóm phương tiện này. Dù chưa phê duyệt một mẫu xe cụ thể, động thái này mở đường cho BYD chính thức sản xuất bán tải trong nước lần đầu tiên.

Sự trùng khớp giữa thời điểm được cấp phép và việc xe thử nghiệm xuất hiện trên đường cho thấy dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, trước khi tiến tới thương mại hóa. Thực tế, kế hoạch này không phải là điều bất ngờ. Từ năm 2025, ông Li Yunfei - Tổng giám đốc thương hiệu và quan hệ công chúng BYD - từng khẳng định hãng sẽ ra mắt bán tải nội địa, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Tình hình doanh số BYD tại thị trường nội địa. Ảnh: China EV Data Tracker

Hiện tại, thị trường bán tải Trung Quốc vẫn có quy mô nhỏ hơn xe du lịch, nhưng đang tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu từ nhóm khách hàng thương mại và người dùng cá nhân theo phong cách sống. Những tên tuổi như Great Wall Motor vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Trong khi đó, BYD mới chỉ đứng thứ 7 về doanh số bán tải với 39.466 xe, toàn bộ đến từ thị trường nước ngoài - một con số cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn nếu hãng thực sự nghiêm túc với phân khúc này tại quê nhà.

Việc một nguyên mẫu đã lộ diện cùng với giấy phép sản xuất được cấp cho thấy ngày ra mắt không còn xa. Bước tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của mẫu xe trong danh mục sản phẩm chính thức của MIIT, nơi mọi thông số kỹ thuật và định vị thị trường sẽ được hé lộ.

Trong bối cảnh áp lực doanh số nội địa ngày càng rõ rệt, bán tải có thể không phải là cứu cánh tức thì, nhưng chắc chắn là quân bài chiến lược mới mà BYD đang đặt nhiều kỳ vọng.