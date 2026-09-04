BYD Dolphin tăng giá lên mức 569 triệu đồng, áp lực khi cạnh tranh với Geely EX2

Việc đưa giá xe BYD Dolphin về mức 569 triệu đồng tạo ra không ít thách thức cho BYD Việt Nam trước đối thủ Geely EX2.

Mới đây, BYD Việt Nam đã chính thức thông báo điều chỉnh giá bán mẫu xe BYD Dolphin. Mẫu hatchback điện hiện không còn ở mức ưu đãi 499 triệu đồng.

BYD Việt Nam đạt doanh số 1.000 xe Dolphin trong khoảng 4 tháng. Ảnh: BYD

Lý do BYD Dolphin tăng giá bán

Nguyên nhân của sự điều chỉnh này là do lô 1.000 xe đầu tiên đã được bán hết. Vì vậy, từ chiếc xe thứ 1.001, giá xe Dolphin sẽ trở về mức cũ. Mức giá niêm yết ban đầu của mẫu xe điện này là 569 triệu đồng.

BYD Dolphin 2026 mở bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 4 năm nay, thay thế cho dòng Dolphin cũ ra mắt vào tháng 7/2024. Với 1.000 chiếc bán ra thị trường chỉ trong khoảng 4 tháng, có thể xem Dolphin là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của BYD Việt Nam hiện nay.

Với mức giá bán mới 569 triệu đồng, BYD Dolphin sẽ phải đối mặt nhiều thách thức. Hiện tại, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của BYD trên thị trường là Geely EX2. Mẫu xe điện đồng hương này có lợi thế hơn về giá bán từ 459 triệu đồng lẫn hệ thống ADAS. Bù lại, Dolphin có phạm vi di chuyển nhỉnh hơn đôi chút.

BYD Dolphin 2026 nhận được nhiều nâng cấp về kiểu dáng và trang bị. Ảnh: BYD

Trang bị nổi bật trên BYD Dolphin 2026

So với đời cũ, Dolphin mới được thiết kế dài hơn 165 mm, tuy nhiên trục cơ sở vẫn giữ nguyên mức 2.700 mm. Điều này đồng nghĩa với việc không gian nội thất của xe hoàn toàn không có gì thay đổi. Khoảng sáng gầm xe ở trạng thái không tải hiện đạt mức 155 mm, tăng thêm 10 mm.

Đáng chú ý, phạm vi vận hành của BYD Dolphin mới chạm mức 435 km, tăng thêm 30 km. Sự cải thiện này đến từ việc nâng cấp bộ pin của xe lên mức dung lượng 50,25 kWh. Công suất sạc nhanh chuẩn DC vẫn được duy trì mức 60 kW.

Về mặt trang bị, BYD Dolphin 2026 có thêm 2 cảm biến ở phía trước. Khoang lái nâng cấp ghế chỉnh điện 6 hướng cho người lái, 4 hướng cho hành khách, hàng ghế sau nay đã có thể gập linh hoạt theo tỉ lệ 60:40.

Xe vẫn sử dụng động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía trước. Khối động cơ này sản sinh công suất 70 kW, tương đương với 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm.

Trang thiết bị an toàn của BYD Dolphin tiếp tục duy trì như đời cũ. Mẫu xe điện này sở hữu 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...