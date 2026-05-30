HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BYD chơi lớn đền bù toàn bộ chi phí nếu xe xảy ra tai nạn, tuy nhiên người dùng Việt vẫn chưa có được đặc quyền này

Thanh Nhã
|

BYD sẽ chịu trách nhiệm đối với các tài xế gặp tai nạn khi sử dụng tính năng Điều hướng đô thị và Đỗ xe thông minh. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận được đặc quyền hấp dẫn này.

Trước đây, trách nhiệm khi một chiếc xe bán tự động gặp tai nạn thường thuộc về người điều khiển và đơn vị bảo hiểm cho phương tiện nếu có. Tuy nhiên BYD đang thay đổi quan điểm về điều này.

BYD chi trả toàn bộ chi phí nếu tai nạn do hệ thống điều khiển tự động gây ra. Ảnh: Made in China

BYD cung cấp bảo hiểm toàn diện cho chức năng Điều hướng đô thị - một trong những tính năng nằm trong chế độ lái tự động (Autopilot). Điều này dựa trên chính sách bảo hiểm trước đây của họ đối với tính năng Đỗ xe thông minh. Hãng xe có trụ sở tại Thẩm Quyến (Trung Quốc) cho biết họ là nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới cung cấp bảo hiểm kép như vậy cho các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Tuy nhiên, có một điều kiện quan trọng là bảo hành toàn diện một năm chỉ áp dụng cho người mua mới và chủ sở hữu hiện tại nâng cấp lên hệ thống God's Eye 5.0 tại thị trường Trung Quốc. Có thể thấy BYD giới hạn thời gian bảo hành chỉ duy nhất một năm và ở thị trường nội địa, điều này đồng nghĩa khách hàng tại thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam, không thể được hưởng đặc quyền hấp dẫn này.

BYD cho biết họ tự tin làm điều này vì họ có một đội xe hơn 3,15 triệu chiếc xe thông minh đang hoạt động và họ di chuyển hơn 200 triệu km mỗi ngày. Điều này cung cấp cho họ vô số dữ liệu thực tế cũng như nguồn thông tin phong phú cho việc học hỏi và cải tiến thuật toán.

Chính sách này hiện chỉ áp dụng tại Trung Quốc. Ảnh: Top Gear

Bên cạnh việc công bố chính sách mới cho khách hàng, BYD cho biết hệ thống God’s Eye của họ đang chuyển sang kiến trúc cảm biến vệ tinh tiên tiến nhất trong ngành. Hệ thống này cũng được hưởng lợi từ mô hình AI vật lý quy mô lớn được nâng cấp và một hệ thống xử lý dữ liệu tự phát triển dựa trên các kịch bản thực tế quy mô lớn.

BYD đã xác nhận toàn bộ dòng sản phẩm của hãng giờ đây có thể được trang bị hệ thống LiDAR God’s Eye. Nhà sản xuất ô tô này cũng giới thiệu công nghệ DiLink AI Intelligent Cockpit, được quảng cáo là trợ lý kỹ thuật số siêu thực cung cấp khả năng thực hiện nhiệm vụ chủ động và khả năng suy luận sâu sắc.

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng
Tags

Tin ngắn

báo mới

BYD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại