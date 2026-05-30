BYD chơi lớn đền bù toàn bộ chi phí nếu xe xảy ra tai nạn, tuy nhiên người dùng Việt vẫn chưa có được đặc quyền này

Trước đây, trách nhiệm khi một chiếc xe bán tự động gặp tai nạn thường thuộc về người điều khiển và đơn vị bảo hiểm cho phương tiện nếu có. Tuy nhiên BYD đang thay đổi quan điểm về điều này.

BYD cung cấp bảo hiểm toàn diện cho chức năng Điều hướng đô thị - một trong những tính năng nằm trong chế độ lái tự động (Autopilot). Điều này dựa trên chính sách bảo hiểm trước đây của họ đối với tính năng Đỗ xe thông minh. Hãng xe có trụ sở tại Thẩm Quyến (Trung Quốc) cho biết họ là nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới cung cấp bảo hiểm kép như vậy cho các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Tuy nhiên, có một điều kiện quan trọng là bảo hành toàn diện một năm chỉ áp dụng cho người mua mới và chủ sở hữu hiện tại nâng cấp lên hệ thống God's Eye 5.0 tại thị trường Trung Quốc. Có thể thấy BYD giới hạn thời gian bảo hành chỉ duy nhất một năm và ở thị trường nội địa, điều này đồng nghĩa khách hàng tại thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam, không thể được hưởng đặc quyền hấp dẫn này.

BYD cho biết họ tự tin làm điều này vì họ có một đội xe hơn 3,15 triệu chiếc xe thông minh đang hoạt động và họ di chuyển hơn 200 triệu km mỗi ngày. Điều này cung cấp cho họ vô số dữ liệu thực tế cũng như nguồn thông tin phong phú cho việc học hỏi và cải tiến thuật toán.

Bên cạnh việc công bố chính sách mới cho khách hàng, BYD cho biết hệ thống God’s Eye của họ đang chuyển sang kiến trúc cảm biến vệ tinh tiên tiến nhất trong ngành. Hệ thống này cũng được hưởng lợi từ mô hình AI vật lý quy mô lớn được nâng cấp và một hệ thống xử lý dữ liệu tự phát triển dựa trên các kịch bản thực tế quy mô lớn.

BYD đã xác nhận toàn bộ dòng sản phẩm của hãng giờ đây có thể được trang bị hệ thống LiDAR God’s Eye. Nhà sản xuất ô tô này cũng giới thiệu công nghệ DiLink AI Intelligent Cockpit, được quảng cáo là trợ lý kỹ thuật số siêu thực cung cấp khả năng thực hiện nhiệm vụ chủ động và khả năng suy luận sâu sắc.