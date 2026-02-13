BYD Atto 3 có thêm phiên bản mới: Thiết kế thay đổi nhẹ, chuyển từ cầu trước thành cầu sau

BYD vừa giới thiệu phiên bản Atto 3 Evo 2026 dành cho thị trường quốc tế, tiếp nối thành công của mẫu cũ – Atto 3 (còn gọi là Yuan Plus ở Trung Quốc), với loạt nâng cấp lớn.

BYD Atto 3 Evo được phát triển dựa trên nền tảng e-Platform 3.0 mới nhất của BYD, tích hợp Cell-to-Body (CTB) với bộ pin đặt dưới sàn và đóng vai trò cấu trúc trong khung xe. Xe dùng viên pin dung lượng 74,8kWh lớn hơn các bản đang mở bán trước đó giúp phạm vi chạy WLTP được công bố khoảng 510km/sạc cho bản một động cơ cầu sau (RWD). Đối với bản AWD hiệu năng cao, phạm vi hoạt động cũng ở mức khoảng 470km/sạc.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là hệ thống điện 800V so với chỉ 400V trước đây, cho phép tốc độ sạc DC nhanh hơn. BYD công bố có thể sạc 10%-80% trong khoảng 25 phút ở trạm DC.

Về mặt vận hành, bản tiêu chuẩn của BYD Atto 3 Evo có động cơ điện đặt trên cầu sau tạo ra 313 mã lực và 380Nmn, tăng tốc 0–100km/h trong khoảng 5,5 giây và tốc độ tối đa 180km/h. Đây là một thay đổi khá lớn về trải nghiệm vận hành khi các bản BYD Atto 3 trước đây (bao gồm đang bán ở Việt Nam) dùng động cơ điện đặt ở cầu trước.

Với phiên bản cao cấp dùng cấu hình dẫn động AWD, khi có thêm động cơ thứ hai ở trục trước, nâng sức mạnh lên 449 mã lực và 560Nm, giúp bản này đạt 0–100 km/h chỉ trong 3,9 giây và tốc độ tối đa khoảng 200km/h.

Thiết kế tổng thể BYD Atto 3 Evo vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc, nhưng có một số tinh chỉnh như cổng sạc được dời về phía sau, khoang hành lý phía sau tăng lên 490 lít và bổ sung khoang hành lý phía trước khoảng 101 lít, tăng độ thực dụng khi phục vụ gia đình.

Không gian nội thất cũng được cải thiện với màn hình trung tâm 15,6 inch hỗ trợ dịch vụ Google tích hợp và cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, kiểu cần số gắn sau vô-lăng giúp khu vực bảng điều khiển gọn gàng hơn. Một số thị trường như Pháp còn cung cấp tùy chọn HUD 12 inch, ghế sau sưởi và cửa sổ trời toàn cảnh.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái được duy trì với các hệ thống trợ giúp hiện đại tiêu chuẩn châu Âu, nhưng phiên bản châu Âu không trang bị một số tính năng cao cấp như hệ thống “God’s Eye” (Toàn cảnh thông minh) vốn xuất hiện trên thị trường Trung Quốc.

BYD Atto 3 Evo là phiên bản đầu tiên được phát triển chủ yếu cho thị trường châu Âu sau khi BYD mở rộng mạng lưới tại khu vực này, đây được xem là một bước tiến nhằm tăng tính cạnh tranh với các mẫu SUV điện trong phân khúc.