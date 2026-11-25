Đội tuyển U17 Việt Nam có thêm niềm tin trước khi bước vào lượt trận quyết định vòng bảng U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam bất ngờ tăng bậc

Lượt trận thứ hai vòng bảng U17 World Cup 2026 đã khép lại. Đội tuyển U17 Việt Nam hiện xếp thứ ba bảng G với 1 điểm, hiệu số -1, ghi được 5 bàn thắng, nhận 6 bàn thua và điểm fair-play là -3. Trên bảng thành tích các đội hạng ba, U17 Việt Nam vừa tăng 1 bậc từ hạng 8 lên hạng 7. Sở dĩ đoàn quân áo đỏ tăng bậc là nhờ biến động bất ngờ đến từ nhiều bảng đấu khác.

Tại bảng L, U17 Nhật Bản tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước U17 Serbia. Nhà ĐKVĐ châu Á chiếm ưu thế trong suốt cả trận nhưng cuối cùng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Với 2 trận thua liên tiếp, U17 Nhật Bản chưa có điểm nào và hiện xếp thứ 11 trên BXH thành tích các đội hạng ba.

Tại bảng I, việc 2 đội U17 Brazil và U17 CH Ireland cùng thắng cũng vô tình khiến U17 Tanzania tụt xuống vị trí thứ 8 do kém thành tích so với U17 Việt Nam.

BXH thành tích các đội hạng ba sau 2 lượt trận U17 World Cup 2026

Theo quy định của U17 World Cup 2026, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất được trao tấm vé vớt vào vòng 1/16. Với vị trí thứ 7, U17 Việt Nam tạm thời đang thuộc nhóm "đi tiếp".

Tất nhiên, lợi thế hiện tại vẫn rất mong manh đối với thầy trò HLV Cristiano Roland. Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ phải nỗ lực giành kết quả tốt trước U17 Mali trong lượt trận cuối nếu muốn bảo toàn tấm vé trong tay.

U17 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

Ở bảng G lúc này, U17 Mali đã chắc chắn giành quyền vào vòng 1/8 U17 World Cup 2026 với ngôi đầu bảng. Trước lượt trận cuối, cả 3 đội U17 Việt Nam, U17 Bỉ và U17 New Zealand đều còn cơ hội.

Xếp hạng bảng G U17 World Cup 2026 sau 2 lượt trận

U17 Bỉ với 3 điểm trong tay đương nhiên sở hữu lợi thế lớn nhất. Đương kim á quân U17 châu Âu chỉ cần kết quả hòa trước U17 New Zealand là chắc chắn giành vé với ngôi nhì bảng. Về phần U17 Việt Nam, cuộc đọ sức với U17 Mali dự báo mang tới thách thức rất lớn. Đội bóng châu Phi đã thắng liền 2 trận đều với thế trận áp đảo.

2 trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali, U17 Bỉ vs U17 New Zealand diễn ra đồng thời vào 20h00 ngày 26/11.

Dưới đây là các trường hợp có thể xảy ra với U17 Việt Nam:

- U17 Việt Nam thắng U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ thua U17 New Zealand và U17 Việt Nam có hiệu số tốt hơn U17 New Zealand. Khi đó, U17 Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng.

- U17 Việt Nam thắng U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ thua U17 New Zealand và U17 Việt Nam có hiệu số kém hơn U17 New Zealand. Khi đó, U17 Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm. Vẫn sáng cửa đi tiếp thông qua tấm vé cho đội hạng ba xuất sắc.

- U17 Việt Nam thắng U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ có điểm trước U17 New Zealand. Khi đó, U17 Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm. Vẫn sáng cửa đi tiếp thông qua tấm vé cho đội hạng ba xuất sắc.

- U17 Việt Nam hòa U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ thua U17 New Zealand. Khi đó, U17 Việt Nam xếp cuối bảng và bị loại.

U17 Việt Nam rất cần điểm số trước U17 Mali

- U17 Việt Nam hòa U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ có điểm trước U17 New Zealand. U17 Việt Nam xếp thứ ba với 2 điểm. Cơ hội cạnh tranh tấm vé cho đội hạng ba xuất sắc không thực sự lớn.

- U17 Việt Nam thua U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ thua hoặc hòa U17 New Zealand. Khi đó, U17 Việt Nam xếp cuối bảng và bị loại.

- U17 Việt Nam thua U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ thắng U17 New Zealand và U17 Việt Nam kém hiệu số U17 New Zealand. Khi đó, U17 Việt Nam xếp cuối bảng và bị loại.

- U17 Việt Nam thua U17 Mali đồng thời: U17 Bỉ thắng U17 New Zealand và U17 Việt Nam hơn hiệu số U17 New Zealand. Khi đó, U17 Việt Nam xếp thứ ba với 1 điểm. Cơ hội tranh vé cho đội hạng ba xuất sắc gần như không còn.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)

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