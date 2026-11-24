Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực đang tỏa sáng trong màu áo U17 Việt Nam.

Kết thúc ngày thi đấu 23/11, Chu Ngọc Nguyễn Lực thêm 2 lần trực tiếp đặt dấu giày trong bàn thắng của đội tuyển U17 Việt Nam. Tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC lập siêu phẩm đá phạt từ góc hẹp ở phút 49. Tới phút 58, anh kiến tạo tinh tế cho Lê Trọng Đại Nhân ghi bàn.

Chu Ngọc Nguyễn Lực là niềm cảm hứng trên hàng công U17 Việt Nam

Trên BXH Chỉ số tấn công U17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực đang góp mặt ở vị trí thứ 11. Mỗi bàn thắng hoặc kiến tạo được tính 1 điểm trên BXH, nếu bằng điểm nhau, cầu thủ có nhiều bàn thắng hơn được xếp vị trí cao hơn.

Chu Ngọc Nguyễn Lực sau 2 lượt trận đã có 3 điểm nhờ 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, bằng với Pablo Barreiro của U17 Uruguay và Ibrahima Dione của U17 Senegal. Vị trí dẫn đầu hiện thuộc về Rafa Cruz (U17 Tây Ban Nha) với 7 điểm (5 bàn thắng, 2 kiến tạo).

Màn trình diễn của Chu Ngọc Nguyễn Lực mang tới hi vọng cho U17 Việt Nam trước thềm cuộc đọ sức với U17 Mali (20h00 ngày 26/11).

Trên thực tế, tiền vệ sinh năm 2009 đã liên tục bị các đối thủ cắt cử người theo kèm cả khi gặp U17 Bỉ lẫn khi chạm trán U17 New Zealand. Nhưng từ những vị trí dứt điểm rất khó, anh vẫn có thể tạo ra những bàn thắng không tưởng cho U17 Việt Nam.

Ngoài ra, khi lùi xuống chơi xa khung thành đối phương hơn, Chu Ngọc Nguyễn Lực lại tỏ ra lợi hại với các tình huống chuyền bóng vượt tuyến và chọc khe. Pha kiến tạo cho Lê Trọng Đại Nhân là ví dụ cho thấy khả năng quan sát và chuyến bóng đột biến đến từ tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC.

Hãy cũng chờ đợi Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục tỏa sáng trước U17 Mali để mở đường cho U17 Việt Nam cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)

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