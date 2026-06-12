BXH World Cup: Hàn Quốc sáng cửa lọt vào vòng 1/8

Tuyển Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội đi tiếp.

Lượt trận đầu tiên bảng A World Cup 2026 đã khép lại với cả 2 trận đấu đều phân thắng bại. Đội tuyển chủ nhà Mexico vượt qua Nam Phi với tỉ số 2-0. Còn tuyển Hàn Quốc có màn ngược dòng ấn tượng để thắng 2-1 trước CH Séc. Với những kết quả này, tuyển Mexico tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm, hiệu số +2. Vị trí nhì bảng thuộc về Hàn Quốc với 3 điểm, hiệu số +1.

Tại World Cup 2026, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu, còn tới 8 tấm vé vào vòng 1/18 dành cho các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Với 3 điểm trong tay, cả 2 đội Mexico và Hàn Quốc đều đang mở rộng cánh cửa giành tấm vé đi tiếp. 2 đội CH Séc và Nam Phi cũng còn nguyên cơ hội nếu như có được kết quả tốt trong lượt trận tiếp theo.

Lịch thi đấu bảng A World Cup 2026

Ngày 12/6

02h00 Mexico 2-0 Nam Phi

09h00 Hàn Quốc 2-1 CH Séc

Ngày 18/6

23h00 CH Séc vs Nam Phi

Ngày 19/6

08h00 Mexico vs Hàn Quốc

Ngày 25/6

08h00 CH Séc vs Mexico

08h00 Nam Phi vs Hàn Quốc

Bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 của đội tuyển Hàn Quốc